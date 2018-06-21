Перед применением порошок разводить кипяченой охлажденной водой до метки на флаконе (200 мл).

Назначать внутрь после еды, детям в возрасте от 1 до 6 лет — по 1 чайной ложке микстуры 4–5 раз в сутки, детям старше 6 лет — по 1 десертной ложке 3–4 раза в сутки. Перед употреблением микстуру взбалтывать. Разведенный порошок хранить в течение 10 дней при температуре не выше +8 °С.

Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и характера комплексной терапии.