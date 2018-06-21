Арида (Aryda) (281107) - инструкция по применению ATC-классификация
Арида инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: 19,55 г порошка содержат: алтейного корня экстракта сухого (Althaeae radix extractum siccum) — 4,0 г; натрия гидрокарбоната — 2,0 г; солодкового корня экстракта сухого (Glycyrrhizae radix extractum siccum) — 1,0 г; аммония хлорида — 0,5 г; анисового масла — 0,05 г;
вспомогательные вещества: натрия бензоат, сахар кондитерский.
Лекарственная форма
Порошок.
Основные физико-химические свойства: порошок от светло-бежевого до буровато-серого цвета с запахом масла анисового. В процессе хранения возможно взбивания порошка в комочки или образования твердой пористой массы, должны распадаться при разведении водой. Водная суспензия препарата (1: 10) имеет окраску от светло до темно-коричневого.
Фармакотерапевтическая группа
Отхаркивающее, секретомоторное средство.
Код АТХ R05С А10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат стимулирует отхаркивание. Механизм действия обусловлен облегчением отделение слизи, улучшением его вывода (увеличение мукоцилиарного).
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Препарат применять как противокашлевое, противовоспалительное и отхаркивающее средство в комплексном лечении воспалительных заболеваний дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), артериальная гипертензия, нарушение функции печени и почек; гипокалиемия тяжелая степень ожирения.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, адренокортикостероидами и слабительными средствами может усилить гипокалиемию.
Не рекомендуется применять вместе с противокашлевыми средствами.
Особенности применения
«Ариду® сухую микстуру от кашля для детей» следует назначать в комплексной терапии. Для улучшения разжижения и отделения мокроты рекомендуется при приеме отхаркивающих, особенно секретомоторных препаратов назначать внутрь большое количество теплой жидкости. Больным сахарным диабетом следует проконсультироваться с врачом перед применением препарата.
Способ применения и дозы
Перед применением порошок разводить кипяченой охлажденной водой до метки на флаконе (200 мл).
Назначать внутрь после еды, детям в возрасте от 1 до 6 лет — по 1 чайной ложке микстуры 4–5 раз в сутки, детям старше 6 лет — по 1 десертной ложке 3–4 раза в сутки. Перед употреблением микстуру взбалтывать. Разведенный порошок хранить в течение 10 дней при температуре не выше +8 °С.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта и характера комплексной терапии.
Дети
Рекомендуется к применению детям от 1 до 18 лет.
Побочные реакции
Длительное применение препаратов солодки в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитического баланса и привести к развитию гипокалиемии; в отдельных случаях возможны повышение артериального давления, гипокалиемический миопатия и миоглобинурия.
Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд); гиперемия, отек усиленное слюноотделение, раздражение слизистой оболочки желудка.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 19,55 г во флаконе № 1.
Категория отпуска
Без рецепта.