Фармакодинамика.

Теофиллин — бронхолитическое, спазмолитическое средство.

Механизм бронхолитического действия обусловлен способностью теофиллина блокировать аденозиновые рецепторы, неселективно ингибировать фермент фосфодиэстеразу и повышать тем самым концентрацию циклического 3',5'-АМФ (цАМФ) в тканях, подавлять транспорт ионов кальция через «медленные» каналы клеточных мембран и уменьшать его выход из внутриклеточных депо. Теофиллин тормозит высвобождение из тучных клеток медиаторов воспаления, повышает мукоцилиарный клиренс, стимулирует сокращение диафрагмы и улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц.

Проявляет выразительный бронхолитический эффект, обусловленный непосредственным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов. Проявление бронхоспазмолитического эффекта зависит от концентрации теофиллина в плазме крови.

Нормализует дыхательную функцию, способствует насыщению крови кислородом и снижению концентрации углекислоты; стимулирует центр дыхания. Усиливает вентиляцию легких в условиях гипокалиемии. Тормозит агрегацию тромбоцитов (ингибирует фактор активации тромбоцитов и простагландина F2-альфа), повышает устойчивость эритроцитов к деформации (улучшает реологические свойства крови), уменьшает тромбообразование и нормализует микроциркуляцию.

Стимулирует центральную нервную систему и деятельность сердца, повышает силу и частоту сердечных сокращений, увеличивает коронарный кровоток и потребность миокарда в кислороде. Снижает тонус кровеносных сосудов (главным образом сосудов мозга, кожи и почек). Уменьшает перифокальный и общий отек мозга, снижает ликворное и, следовательно, внутричерепное давление. Уменьшает легочное сосудистое сопротивление, понижает давление в малом круге кровообращения. Повышает почечный кровоток, оказывает умеренный диуретический эффект. Расширяет внепеченочные желчные пути.

Терапевтические эффекты развиваются через 5–15 мин после введения.

Калий, основной катион внутриклеточной жидкости, участвует в утилизации углеводов и синтезе белков, нужен для регуляции нервного проведения и мышечного сокращения, сердечной мышцы.

Магний стабилизирует миокардиальные мембраны, подавляет активность фосфорилазы миозина, за счет чего в клетках накапливается резерв аденозинтрифосфата (АТФ). Защитные эффекты магния и калия являются аддитивными.

Фармакокинетика.

Биодоступность препарата составляет 80–100%. Связь с белками плазмы крови — около 60%. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Метаболизируется в печени (90%) с участием нескольких ферментов цитохрома Р450 (наиболее важный СYР1A2). Основными метаболитами препарата являются: 1,3-диметилмочевая кислота и 3-метилксантин. Метаболиты выводятся почками. Около 7–13% введенной дозы выводится в неизмененном виде (у детей — 50%). У новорожденных значительная часть выводится в виде кофеина (из-за незрелости путей его дальнейшего метаболизма). Период полувыведения (T 1/2) у пациентов, которые не курят, — 6–12 часов; у людей, которые курят, существенно короче — 4–5 часов, у детей — 1–5 часов, у новорожденных и недоношенных детей — 10–45 часов. У больных циррозом печени, почечной недостаточности и у больных алкоголизмом T 1/2 удлиняется. Общий клиренс снижен у больных с лихорадкой, больных с выраженной дыхательной, печеночной и сердечной недостаточностью, при вирусных инфекциях у больных в возрасте старше 55 лет.

Ионы калия (K +) свободно фильтруются в клубочках, но почти полностью реабсорбируются в проксимальных канальцах, и экскретируются только 10% отфильтрованных ионов K +. Секреция в дистальных канальцах и собирательных трубочках может значительно увеличить элиминацию K +. Почки имеют ограниченную способность сохранять концентрацию K +.

При парентеральном введении магний быстро поступает в органы и ткани, проникает через гематоэнцефалический барьер, плаценту, в высоких концентрациях проникает в грудное молоко. Выводится препарат преимущественно с мочой.