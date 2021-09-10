Деркаст (Derkast) (281106) - инструкция по применению ATC-классификация
Деркаст инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества:
1 мл теофиллина моногидрата (в пересчете на теофиллин) 2 мг, калия хлорида 0,3 мг, магния хлорида гексагидрата (в пересчете на магния хлорид) 0,2 м;
вспомогательные вещества: динатриевая соль янтарной кислоты, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инфузий.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средство для системного применения при обструктивных заболеваниях дыхательных путей. Ксантины. Теофиллин, комбинация без психолептиков.
Код АТС R03D A54.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Теофиллин — бронхолитическое, спазмолитическое средство.
Механизм бронхолитического действия обусловлен способностью теофиллина блокировать аденозиновые рецепторы, неселективно ингибировать фермент фосфодиэстеразу и повышать тем самым концентрацию циклического 3',5'-АМФ (цАМФ) в тканях, подавлять транспорт ионов кальция через «медленные» каналы клеточных мембран и уменьшать его выход из внутриклеточных депо. Теофиллин тормозит высвобождение из тучных клеток медиаторов воспаления, повышает мукоцилиарный клиренс, стимулирует сокращение диафрагмы и улучшает функцию дыхательных и межреберных мышц.
Проявляет выразительный бронхолитический эффект, обусловленный непосредственным расслаблением гладкой мускулатуры бронхов. Проявление бронхоспазмолитического эффекта зависит от концентрации теофиллина в плазме крови.
Нормализует дыхательную функцию, способствует насыщению крови кислородом и снижению концентрации углекислоты; стимулирует центр дыхания. Усиливает вентиляцию легких в условиях гипокалиемии. Тормозит агрегацию тромбоцитов (ингибирует фактор активации тромбоцитов и простагландина F2-альфа), повышает устойчивость эритроцитов к деформации (улучшает реологические свойства крови), уменьшает тромбообразование и нормализует микроциркуляцию.
Стимулирует центральную нервную систему и деятельность сердца, повышает силу и частоту сердечных сокращений, увеличивает коронарный кровоток и потребность миокарда в кислороде. Снижает тонус кровеносных сосудов (главным образом сосудов мозга, кожи и почек). Уменьшает перифокальный и общий отек мозга, снижает ликворное и, следовательно, внутричерепное давление. Уменьшает легочное сосудистое сопротивление, понижает давление в малом круге кровообращения. Повышает почечный кровоток, оказывает умеренный диуретический эффект. Расширяет внепеченочные желчные пути.
Терапевтические эффекты развиваются через 5–15 мин после введения.
Калий, основной катион внутриклеточной жидкости, участвует в утилизации углеводов и синтезе белков, нужен для регуляции нервного проведения и мышечного сокращения, сердечной мышцы.
Магний стабилизирует миокардиальные мембраны, подавляет активность фосфорилазы миозина, за счет чего в клетках накапливается резерв аденозинтрифосфата (АТФ). Защитные эффекты магния и калия являются аддитивными.
Фармакокинетика.
Биодоступность препарата составляет 80–100%. Связь с белками плазмы крови — около 60%. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко. Метаболизируется в печени (90%) с участием нескольких ферментов цитохрома Р450 (наиболее важный СYР1A2). Основными метаболитами препарата являются: 1,3-диметилмочевая кислота и 3-метилксантин. Метаболиты выводятся почками. Около 7–13% введенной дозы выводится в неизмененном виде (у детей — 50%). У новорожденных значительная часть выводится в виде кофеина (из-за незрелости путей его дальнейшего метаболизма). Период полувыведения (T 1/2) у пациентов, которые не курят, — 6–12 часов; у людей, которые курят, существенно короче — 4–5 часов, у детей — 1–5 часов, у новорожденных и недоношенных детей — 10–45 часов. У больных циррозом печени, почечной недостаточности и у больных алкоголизмом T 1/2 удлиняется. Общий клиренс снижен у больных с лихорадкой, больных с выраженной дыхательной, печеночной и сердечной недостаточностью, при вирусных инфекциях у больных в возрасте старше 55 лет.
Ионы калия (K +) свободно фильтруются в клубочках, но почти полностью реабсорбируются в проксимальных канальцах, и экскретируются только 10% отфильтрованных ионов K +. Секреция в дистальных канальцах и собирательных трубочках может значительно увеличить элиминацию K +. Почки имеют ограниченную способность сохранять концентрацию K +.
При парентеральном введении магний быстро поступает в органы и ткани, проникает через гематоэнцефалический барьер, плаценту, в высоких концентрациях проникает в грудное молоко. Выводится препарат преимущественно с мочой.
Показания
Бронхообструктивный синдром при бронхиальной астме, бронхите, эмфиземе легких, нарушениях со стороны дыхательного центра (ночное пароксизмальное апноэ), «легочное сердце».
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к другим производным ксантина (кофеин, пентоксифиллин, теобромин), острая сердечная недостаточность, стенокардия, острый инфаркт миокарда, декомпенсированная хроническая сердечная недостаточность, пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, нарушение AV проводимости, тяжелая артериальная гипер- и гипотензия, распространенный атеросклероз сосудов, отек легких, геморрагический инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, глаукома, кровотечение в анамнезе, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения), гастроэзофагеальный рефлюкс, эпилепсия, повышенная судорожная готовность, неконтролируемый гипотиреоз, гипертиреоз, тиреотоксикоз, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, порфирия, сепсис, ацидоз, гиперкалиемия разного генеза, гиперхлоремия, острая дегидратация, значительные ожоги, кишечная непроходимость, болезнь Аддисона, возраст пациента > 70 лет. Детский возраст (младше 18 лет). Беременность и период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Во время лечения не следует употреблять алкогольные напитки, большое количество пищи и напитков, содержащих метилксантин (кофе, чай, какао, шоколад, кока-кола), родственные с теофиллином препараты (кофеин, теобромин, пентоксифиллин), так как эти вещества могут усилить стимулирующее действие теофиллина на центральную нервную систему.
Действие теофиллина может усилиться при одновременном применении аллопуринола, ацикловира, карбимазола, зафирлукаста, циметидина, низатидина, дисульфирама, фенилбутазона, флувоксамина, флуконазола, фторхинолонов, фуросемида, имипенема, изопреналина, интерферона альфа, изониазида, антагонистов кальция (верапамила, дилтиазема), линкомицина, макролидов, амиодарона, микселитина, метотрексата, парацетамола, пентоксифиллина, пероральных контрацептивов, пробенецида, пропафенона, пропранолола, ранитидина, такрина, тиабендазола, тиклопидина, вилоксазина или вакцины против гриппа. У пациентов, которые параллельно с теофиллином принимают один или несколько из указанных выше препаратов, следует контролировать концентрацию теофиллина в сыворотке крови и уменьшить дозу, если это необходимо.
Следует избегать комбинации теофиллина и флувоксамина. В случае невозможности избежать этой комбинации пациентам необходимо принимать половину дозы теофиллина и внимательно контролировать плазменные концентрации последнего.
При одновременном приеме ципрофлоксацина дозу теофиллина необходимо уменьшить как минимум на 60%, а при одновременном приеме эноксацина — на 30%.
Эффект теофиллина может уменьшиться при одновременном приеме противоэпилептических средств (например фенитоина, карбамазепина, примидона), барбитуратов (особенно фенобарбитала и пентобарбитала), аминоглутемида, магния гидроксида, морацизина, рифампицина, ритонавира или сульфинпиразона. Эффект теофиллина может быть меньше также у курильщиков. У пациентов, которые одновременно с теофиллином принимают один или несколько из указанных выше препаратов, следует контролировать концентрацию теофиллина в сыворотке крови и корректировать дозу.
Следует избегать одновременного применения теофиллина с препаратами растительного происхождения, содержащих зверобой (Hypericum perforatum).
Эфедрин усиливает действие теофиллина.
Теофиллин может усилить эффект агонистов бета-рецепторов, диуретиков и резерпина. Теофиллин может уменьшить эффективность аденозина, лития карбоната и антагонистов бета-рецепторов.
Следует избегать параллельного применения теофиллина и антагонистов бета-рецепторов, поскольку теофиллин может потерять свою эффективность.
С особой осторожностью следует применять комбинации теофиллина и бензодиазепина, галотана и ломустина. Наркоз галотаном может повлечь серьезные нарушения сердечного ритма у пациентов, принимающих теофиллин.
Одновременное применение теофиллина с кетамином может снизить судорожный порог, с доксапрамом — вызвать стимуляцию центральной нервной системы.
Во время лечения теофиллином может возникнуть гипокалиемия, особенно при комбинированном лечении агонистами бета-рецепторов, тиазидными диуретиками, фуросемидом, кортикоидами, а также при гипоксемии; поэтому рекомендуется периодически проверять уровень калия в сыворотке крови.
Особенности применения
Перед введением раствор необходимо нагреть до температуры тела.
С осторожностью применять при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, при вирусной инфекции, при длительной гипертермии, гипертрофии предстательной железы, тяжелой гипоксии, сахарном диабете, глаукоме, лицам пожилого возраста (60 — 70 лет).
С осторожностью и только в случае крайней необходимости назначать при нарушении функции почек, пациентам с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в анамнезе. Пациентам с судорожными состояниями в анамнезе следует избегать применения теофиллина и прибегать к альтернативному лечению. Повышенного внимания требует применения препарата пациентам, страдающим бессонницей.
Курение и употребление алкоголя могут привести к повышению клиренса теофиллина и, следовательно, к уменьшению его терапевтического эффекта и необходимости применения более высоких доз.
Лихорадка, независимо от причины ее возникновения, может уменьшить скорость выведение теофиллина.
Теофиллин может изменять некоторые лабораторные показатели: увеличивать количество жирных кислот и уровень катехоламинов в моче.
В период лечения рекомендуется регулярно контролировать уровень калия в сыворотке крови и делать ЭКГ, а также контролировать кислотно-щелочное равновесие крови, особенно у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек.
Исследования на животных показали, что Деркаст при курсовом введении может вызвать снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов до нижних границ нормы. Поэтому не рекомендуется назначать пациентам с пониженными уровнями этих показателей. Полученные данные свидетельствуют о слабом токсическое воздействие лекарственного средства Деркаст на репродуктивную функцию крыс-самцов и умеренное мутагенное действие на соматические клетки млекопитающих (мышей).
Для пациентов различной расовой и/или этнической принадлежности характерен полиморфизм генов CYP, что обусловливает различную активность ферментов печени, которые метаболизируют теофиллин. Это может вызвать накопление теофиллина в плазме крови пациента и способствовать развитию побочных реакций. В связи с этим у пациентов других рас рекомендуется контролировать уровень сывороточного теофиллина в период лечения Деркастом.
Поскольку для теофиллина характерен узкий терапевтический диапазон, вероятность развития побочных эффектов, при длительном применении желательно контролировать его концентрацию в плазме крови.
Способ применения и дозы
Препарат вводить, соблюдая правила техники введения. Дозу подбирать индивидуально, учитывая возможность различной скорости выведения.
Если пациент принимает препараты теофиллина внутрь, дозу теофиллина для парентерального введения следует снижать.
При введении препарата пациент находится в положении лежа; врач контролирует артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и общее состояние больного.
Внутривенно капельно вводить со скоростью 30–50 капель в минуту.
Деркаст вводить в суточной дозе 5 мл/кг массы тела (теофиллин 10 мг/1 кг массы тела), в среднем 300–400 мл (600–800 мг теофиллина), распределенных на 3 введения. При кахексии и лицам с начальной низкой массой тела суточную дозу уменьшить до 200–250 мл (400–500 мг теофиллина), при этом во время первого введения вводить не более 100–125 мл (200–250 мг теофиллина).
Терапевтические эффекты развиваются через 5–15 мин после введения и продолжаются до 4–6 часов.
При появлении сердцебиения, головокружения, тошноты следует снизить скорость введения препарата.
Продолжительность лечения зависит от тяжести течения заболевания, чувствительности к препарату и составляет от нескольких дней до двух недель (но не более 14 дней).
Не применять пациентам с тяжелой почечной и/или печеночной недостаточностью (см. раздел «Противопоказания»).
Дети
Препарат не применять детям (младше 18 лет).
Побочные реакции
Со стороны центральной и периферической нервной системы: возбуждение, беспокойство, тревога, тревожность, нарушения сна, бессонница (особенно у детей), головная боль, головокружение, тремор, раздражительность, судороги, галлюцинации, бред, эпилептиформные припадки, спутанность/потеря сознания, пресинкопальные состояние.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: сердцебиение, кардиалгия, аритмии, тахикардия, экстрасистолия, снижение артериального давления, сердечная недостаточность, повышение частоты приступов стенокардии, коллапс (при быстром введении), шок.
Со стороны мочевыделительной системы: повышение диуреза (вследствие повышения клубочковой фильтрации), у пациентов пожилого возраста — затруднение мочеиспускания (вследствие релаксации детрузора).
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая сыпь, крапивницу, зуд, ангионевротический отек, эксфолиативный дерматит, анафилактический шок, бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: стимуляция секреции желудочного сока, боль в желудке, снижение аппетита, диарея, атония кишечника, гастроэзофагеальный рефлюкс, изжога, обострение язвенной болезни, тошнота, рвота.
Метаболические нарушения: метаболический ацидоз, гипокалиемия, гиперкальциемия, гиперурикемия, гипергликемия, нарушение кислотно-щелочного равновесия крови, рабдомиолиз.
Местные реакции: в месте введения (уплотнение, гиперемия, болезненность).
Другие: повышение температуры тела, озноб, гиперемия лица, ощущение жара, повышенная потливость, слабость, одышка.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 мл или 200 мл в бутылке №1 или в контейнере полимерном.
Категория отпуска
По рецепту.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Вербовецкого, 108. Тел.: (044) 281–01–01.