Магнемакс-Здоровье (Magnemaks-Zdorovye)
Магнемакс-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующие вещества: магния лактата дигидрат; магния пидолят; пиридоксина гидрохлорид;
10 мл препарата содержат магния лактата дигидрата 186 мг; магния пидолята 936 мг (суммарно соответствует 100 мг Mg ++ или 4,12 ммоль), пиридоксина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: натрия метабисульфит (Е 223); сахарин натрия; карамель сульфата аммиака (Е 150d), которая содержит сульфиты в пересчете на серы диоксид (Е 220); ароматизатор «Малина», содержащий этанол 96%, пропиленгликоль (Е 1520), альфа-токоферол (Е 307), аскорбиновую кислоту (Е 300), воду очищенную; вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор оральный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная от светло-коричневого до коричневого цвета жидкость, с запахом малины.
Фармакотерапевтическая группа
Комплекс витаминов группы В с минералами.
Код АТС А11Е С.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Магний — внутриклеточный катион, снижает возбудимость нейронов и угнетает нервно-мышечную передачу, а также участвует во многих ферментативных реакциях. Магний является важной составляющей тканей организма: кости скелета составляют половину всего количества магния, содержащегося в организме.
Концентрация магния в сыворотке крови от 12 до 17 мг/л (1–1,4 мЭкв/л или 0,5–0,7 ммоль/л) указывает на дефицит магния; ниже 12 мг/л (1 мЭкв/л или 0,5 ммоль/л) — тяжелый дефицит магния.
Недостаточность магния может быть:
- первичной, в связи с метаболической патологией (хроническая врожденная гипомагниемия);
- вторичной, связанной с:
- недостаточным употреблением магния с пищей (нерациональное питание, хроническое злоупотребление алкоголем, исключительно парентеральное питание);
- нарушением всасывания магния в желудочно-кишечном тракте (хроническая диарея, свищи желудочно-кишечного тракта, гипопаратиреоидизм);
- чрезмерной потерей магния вследствие выведение почками (канальциевые нарушения, тяжелая полиурия, злоупотребление диуретиками, хронический пиелонефрит, первичный гиперальдостеронизм, лечение цисплатином).
Фармакокинетика.
В всасывании солей магния в желудочно-кишечном тракте задействован, помимо других механизмов, пассивный механизм, для которого растворимость соли является определяющим фактором.
Всасывание солей магния в желудочно-кишечном тракте не превышает 50%. Выводится магний в основном с мочой.
Показания
Лечение подтвержденного дефицита магния в организме, как изолированного, так и ассоциированного с другими дефицитными состояниями.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Тяжелая почечная недостаточность с показателем клиренса креатинина менее 30 мл/мин. Фенилкетонурия. Гипермагниемия, гипервитаминоз витамина В6, миастения гравис. Атриовентрикулярная блокада, тяжелая артериальная гипотензия. Одновременное применение с леводопой (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»). Диарея. Непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы или галактозы, дефицит сахаразы-изомальтазы (из-за содержания в препарате сахарозы).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказаны комбинации.
Следует избегать одновременного применения с леводопой, поскольку при этом действие леводопы ингибируется, когда ее применение не сопровождается приемом ингибиторов периферической допа-декарбоксилазы. Применение пиридоксина в любых количествах не показано, если прием леводопы не сопровождается приемом ингибиторов допа-декарбоксилазы.
Нерекомендованные комбинации.
Не применять с препаратами, содержащими фосфатные или кальциевые соли, так как они подавляют всасывание магния в кишечнике.
Комбинации, требующие предосторожности при применении.
С осторожностью применять пероральные тетрациклины, поскольку магний снижает абсорбцию тетрациклинов из желудка и кишечника. При одновременном применении с пероральными тетрациклинами прием препарата необходимо отложить по крайней мере на 3 часа.
Препараты магния ослабляют действие пероральных антикоагулянтов и снижают усвоение железа.
Диуретики увеличивают выведение магния с мочой.
Применение гидрализина, изониазида, пеницилламина и пероральных контрацептивов увеличивает потребность в витамине В6.
Способ применения и дозы
Растворить содержимое флаконов в половине стакана воды.
Взрослым: 3–4 флакона в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Детям и младенцам с массой тела более 10 кг (в возрасте около 1 года): 10–30 мг/кг массы тела в сутки (то есть 0,4–1,2 ммоль/кг массы тела в сутки), что соответствует 1–4 флаконам в сутки, с распределением общей дозы на 2 или 3 приема во время еды.
Применение препарата необходимо прекратить, как только уровень магния в крови вернется к норме.
Дети
Препарат применять детям с массой тела более 10 кг (в возрасте около 1 года).
Побочные реакции
Аллергические реакции, диарея, тошнота, рвота, боль в животе, кожные реакции, в том числе зуд и крапивница.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл препарата во флаконе герметично укупоренной пробкой резиновой с последующим обкаткой колпачком алюминиевым; по 5 флаконов в контурной ячейковой упаковке, по 2 контурные ячейковые упаковки в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.