Диагностин (Diagnostin) (281050) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Диагностин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: калия хлорид, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат; макрогол 3350;
1 пакет содержит калия хлорида 0,185 г, натрия хлорида 1,4 г, натрия гидрокарбоната 0,715 г, макрогол 3350 52,5 г;
вспомогательные вещества: сахарин натрия; кремния диоксид коллоидный безводный; ароматизатор «Банан», содержащий мальтодекстрин, декстрин, глицерол триацетат (триацетин).
Лекарственная форма
Порошок для орального раствора.
Основные физико-химические свойства: белая порошкообразная смесь различных кристаллических веществ с ароматом банана.
Фармакотерапевтическая группа
Осмотические слабительные средства. Макрогол, комбинации.
Код АТС А06A D65.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат Диагностин-Здоровье является смесью различных электролитов и макрогола для получения изотонического раствора для очистки кишечника. Фармакодинамическая эффект заключается в индукции диареи. Кишечник опорожняется и очищается. Электролиты, содержащиеся в готовом для применения растворе, сбалансированы так, чтобы обеспечить прекращение обратного процесса абсорбции и секреции воды и электролитов в пищеварительном тракте. Добавление высокомолекулярного макрогола обеспечивает изоосмолярную концентрацию, для которой характерна концентрация частиц, сопоставима с таковой в плазме. Это предотвращает любому существенному изменению жидкости между просветом кишечника и васкулярной полостью. Благодаря такому типу балансировки и осмолярности влияние на баланс электролитов или жидкости в организме практически отсутствует.
Показания
Для очищения кишечника перед колоноскопией.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующим веществам, другим макроголам или к одному из ингредиентов, входящих в состав лекарственного средства.
Кишечная непроходимость или подозрение на кишечную непроходимость, желудочно-кишечная обструкция, желудочно-кишечная перфорация, риск желудочно-кишечной перфорации, тяжелые воспалительные заболевания кишечника (в том числе язвенный колит, болезнь Крона), токсический мегаколон, нарушение опорожнения желудка.
Препарат не следует применять больным, находящимся в бессознательном или полубессознательном состоянии, или больным, склонным к аспирации или отрыжки, при общей слабости или нарушении глотательного рефлекса.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Лекарственные средства, применяемые перорально в течение нескольких часов до или во время приема препарата, могут быть выведены из желудочно-кишечного тракта или их поглощение может быть снижено или полностью прекращено. Это касается, в частности, лекарственных средств с отсроченным высвобождением. Если по жизненным показаниям эти лекарственные средства являются абсолютно необходимыми, следует избегать их перорального приема и применять этот (эти) лекарственный (ые) средство (средства) в другой лекарственной форме или найти альтернативу.
Возможно взаимодействие между макроголом и определенными энзимными тестами (например ELISA) при диагностическом исследовании кишечной жидкости, которая была выведена.
Особенности применения
Диагностин-Здоровье следует применять только под контролем больным пожилого возраста, пациентам с рефлюкс-эзофагитом или имеющейся сердечной аритмией с подозреваемым или подтвержденным синоатриальным блоком или синдромом слабости синусового узла.
Пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (кроме тяжелого течения и токсического мегаколона) препарат следует применять с осторожностью, под наблюдением врача.
Препарат не следует применять больным с сердечной недостаточностью (NYHA III IV степени), почечной недостаточностью, заболеваниями печени или больным с выраженной дегидратацией, поскольку безопасность применения препарата у таких больных не была достаточно изучена. Препарат следует применять осторожно пациентам с риском нарушений водно-электролитного баланса (например пациентам с нарушением функции печени, почек, при одновременном приеме мочегонных средств). Были зафиксированы единичные случаи нарушений водно-электролитного баланса у пациентов группы риска. У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью может развиться острый отек легких в связи с избыточным поступлением гидроксида натрия.
Нельзя добавлять любые другие растворы или добавки (в частности сахар или ароматизаторы, несовместимые с раствором Диагностин-Здоровье) до готового к приему раствора препарата, так как это может изменить осмолярность и электролитный состав или же вызвать образование смесей газов в кишечнике.
Необходимо проводить мониторинг водно-электролитного баланса у пациентов группы риска, включая пациентов пожилого возраста и ослабленных больных.
Способ применения и дозы
Для полного очищения кишечника необходимо выпить до 3 (максимум 4) литров раствора препарата. Один пакет соответствует ½ литра раствора.
Раствор выпивают порциями по 200–300 мл каждые 10 минут, пока ректальные промывные воды не станут прозрачными.
Обычно прием препарата необходимо закончить за 4 часа до начала исследования. Общее необходимое количество раствора также может быть принята вечером накануне исследования или частично вечером накануне, а остаток — на следующее утро в день исследования.
Пациенты не должны употреблять любую твердую пищу за 2–3 часа перед приемом препарата и до завершения исследования.
Приготовление раствора.
Раствор готовят перед употреблением, растворяя содержимое 2 пакетов в 500 мл теплой или охлажденной кипяченой воды, и затем доводят объем до 1 литра, добавляя воды. Только приготовленный готовый к употреблению раствор можно поместить в холодильник, так как желательно применять его охлажденным.
Дети
Не следует применять детям, поскольку безопасность применения препарата этой возрастной группе пациентов не была должным образом изучена.
Побочные реакции
|Частота соответствии с Конвенцией MedDRA
|Система органов
|часто (≥1/100 до <1/10)
|очень часто (≥1/10)
|Желудочно-кишечные расстройства
|Рвота, абдоминальные спазмы, боль в животе и раздражение ануса.
|Тошнота, ощущение переполнения и вздутие живота.
Эти симптомы наблюдаются в основном в результате приема относительно большого количества жидкости в течение короткого промежутка времени. При наличии желудочно-кишечных симптомов, частоту приема препарата необходимо временно уменьшить или прекратить прием препарата до устранения симптомов.
|Частота соответствии с Конвенцией MedDRA
|Система органов
|Редко (≥1/1000 до <1/100)
|очень редко (<1/10 000)
|Общие нарушения
|Общее недомогание и бессонница
|Сердечные нарушения
|Сердечная аритмия, тахикардия и отек легких
|Лабораторные показатели
|У некоторых пациентов возможно снижение уровня кальция, калия, натрия в сыворотке крови
|Нарушения со стороны центральной нервной системы
|Неврологические нарушения как следствие колебания электролитного баланса могут привести к легкой дезориентации или к generalised seizures
|Нарушения иммунной системы
|Крапивница, ринорея, зуд или дерматит (вероятно, аллергического происхождения), сыпь, синдром Квинке, анафилактический шок
Были опубликованы данные о двух случаях синдрома Мэлори-Вейса, который наблюдался как результат рвоты после приема промывочных растворов, содержащих макрогол.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Готовый раствор пригоден для применения в течение 3 часов, если он хранится при температуре не выше 25 °С или в течение 48 часов, если он хранится при температуре 2–8 °С (в холодильнике).
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 55,318 г порошка в пакете; по 6 пакетов в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.