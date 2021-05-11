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Диагностин (Diagnostin) (281050) - инструкция по применению ATC-классификация

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Диагностин (Diagnostin)
Цена в городе Киев
Без рецепта
6 шт, 55,318 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок для орального раствора
Дозировка
55,318 г
Количество штук в упаковке
6 шт.
ATC-група
A06A D65 Макрогол, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/15448/01/01 от 11.05.2021

Диагностин инструкция по применению

Состав

действующие вещества: калия хлорид, натрия хлорид, натрия гидрокарбонат; макрогол 3350;

1 пакет содержит калия хлорида 0,185 г, натрия хлорида 1,4 г, натрия гидрокарбоната 0,715 г, макрогол 3350 52,5 г;

вспомогательные вещества: сахарин натрия; кремния диоксид коллоидный безводный; ароматизатор «Банан», содержащий мальтодекстрин, декстрин, глицерол триацетат (триацетин).

Лекарственная форма

Порошок для орального раствора.

Основные физико-химические свойства: белая порошкообразная смесь различных кристаллических веществ с ароматом банана.

Фармакотерапевтическая группа

Осмотические слабительные средства. Макрогол, комбинации.

Код АТС А06A D65.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат Диагностин-Здоровье является смесью различных электролитов и макрогола для получения изотонического раствора для очистки кишечника. Фармакодинамическая эффект заключается в индукции диареи. Кишечник опорожняется и очищается. Электролиты, содержащиеся в готовом для применения растворе, сбалансированы так, чтобы обеспечить прекращение обратного процесса абсорбции и секреции воды и электролитов в пищеварительном тракте. Добавление высокомолекулярного макрогола обеспечивает изоосмолярную концентрацию, для которой характерна концентрация частиц, сопоставима с таковой в плазме. Это предотвращает любому существенному изменению жидкости между просветом кишечника и васкулярной полостью. Благодаря такому типу балансировки и осмолярности влияние на баланс электролитов или жидкости в организме практически отсутствует.

Показания

Для очищения кишечника перед колоноскопией.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующим веществам, другим макроголам или к одному из ингредиентов, входящих в состав лекарственного средства.

Кишечная непроходимость или подозрение на кишечную непроходимость, желудочно-кишечная обструкция, желудочно-кишечная перфорация, риск желудочно-кишечной перфорации, тяжелые воспалительные заболевания кишечника (в том числе язвенный колит, болезнь Крона), токсический мегаколон, нарушение опорожнения желудка.

Препарат не следует применять больным, находящимся в бессознательном или полубессознательном состоянии, или больным, склонным к аспирации или отрыжки, при общей слабости или нарушении глотательного рефлекса.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Лекарственные средства, применяемые перорально в течение нескольких часов до или во время приема препарата, могут быть выведены из желудочно-кишечного тракта или их поглощение может быть снижено или полностью прекращено. Это касается, в частности, лекарственных средств с отсроченным высвобождением. Если по жизненным показаниям эти лекарственные средства являются абсолютно необходимыми, следует избегать их перорального приема и применять этот (эти) лекарственный (ые) средство (средства) в другой лекарственной форме или найти альтернативу.

Возможно взаимодействие между макроголом и определенными энзимными тестами (например ELISA) при диагностическом исследовании кишечной жидкости, которая была выведена.

Особенности применения

Диагностин-Здоровье следует применять только под контролем больным пожилого возраста, пациентам с рефлюкс-эзофагитом или имеющейся сердечной аритмией с подозреваемым или подтвержденным синоатриальным блоком или синдромом слабости синусового узла.

Пациентам с хроническими воспалительными заболеваниями кишечника (кроме тяжелого течения и токсического мегаколона) препарат следует применять с осторожностью, под наблюдением врача.

Препарат не следует применять больным с сердечной недостаточностью (NYHA III IV степени), почечной недостаточностью, заболеваниями печени или больным с выраженной дегидратацией, поскольку безопасность применения препарата у таких больных не была достаточно изучена. Препарат следует применять осторожно пациентам с риском нарушений водно-электролитного баланса (например пациентам с нарушением функции печени, почек, при одновременном приеме мочегонных средств). Были зафиксированы единичные случаи нарушений водно-электролитного баланса у пациентов группы риска. У пациентов с сердечной или почечной недостаточностью может развиться острый отек легких в связи с избыточным поступлением гидроксида натрия.

Нельзя добавлять любые другие растворы или добавки (в частности сахар или ароматизаторы, несовместимые с раствором Диагностин-Здоровье) до готового к приему раствора препарата, так как это может изменить осмолярность и электролитный состав или же вызвать образование смесей газов в кишечнике.

Необходимо проводить мониторинг водно-электролитного баланса у пациентов группы риска, включая пациентов пожилого возраста и ослабленных больных.

Способ применения и дозы

Для полного очищения кишечника необходимо выпить до 3 (максимум 4) литров раствора препарата. Один пакет соответствует ½ литра раствора.

Раствор выпивают порциями по 200–300 мл каждые 10 минут, пока ректальные промывные воды не станут прозрачными.

Обычно прием препарата необходимо закончить за 4 часа до начала исследования. Общее необходимое количество раствора также может быть принята вечером накануне исследования или частично вечером накануне, а остаток — на следующее утро в день исследования.

Пациенты не должны употреблять любую твердую пищу за 2–3 часа перед приемом препарата и до завершения исследования.

Приготовление раствора.

Раствор готовят перед употреблением, растворяя содержимое 2 пакетов в 500 мл теплой или охлажденной кипяченой воды, и затем доводят объем до 1 литра, добавляя воды. Только приготовленный готовый к употреблению раствор можно поместить в холодильник, так как желательно применять его охлажденным.

Дети

Не следует применять детям, поскольку безопасность применения препарата этой возрастной группе пациентов не была должным образом изучена.

Побочные реакции

Частота соответствии с Конвенцией MedDRA
Система органовчасто (≥1/100 до <1/10)очень часто (≥1/10)
Желудочно-кишечные расстройстваРвота, абдоминальные спазмы, боль в животе и раздражение ануса.Тошнота, ощущение переполнения и вздутие живота.

Эти симптомы наблюдаются в основном в результате приема относительно большого количества жидкости в течение короткого промежутка времени. При наличии желудочно-кишечных симптомов, частоту приема препарата необходимо временно уменьшить или прекратить прием препарата до устранения симптомов.

Частота соответствии с Конвенцией MedDRA
Система органовРедко (≥1/1000 до <1/100)очень редко (<1/10 000)
Общие нарушенияОбщее недомогание и бессонница 
Сердечные нарушения Сердечная аритмия, тахикардия и отек легких
Лабораторные показатели У некоторых пациентов возможно снижение уровня кальция, калия, натрия в сыворотке крови
Нарушения со стороны центральной нервной системы Неврологические нарушения как следствие колебания электролитного баланса могут привести к легкой дезориентации или к generalised seizures
Нарушения иммунной системы Крапивница, ринорея, зуд или дерматит (вероятно, аллергического происхождения), сыпь, синдром Квинке, анафилактический шок

Были опубликованы данные о двух случаях синдрома Мэлори-Вейса, который наблюдался как результат рвоты после приема промывочных растворов, содержащих макрогол.

Срок годности

2 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Готовый раствор пригоден для применения в течение 3 часов, если он хранится при температуре не выше 25 °С или в течение 48 часов, если он хранится при температуре 2–8 °С (в холодильнике).

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 55,318 г порошка в пакете; по 6 пакетов в коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Здоровье».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 61013, Харьковская обл., город Харьков, улица Шевченко, дом 22.