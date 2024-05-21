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Гарциния с бромелайном (277906) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гарциния с бромелайном
Цена в городе Киев
Без рецепта
80 шт, 0,25 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Дозировка
0,25 г
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

Гарциния с бромелайном инструкция по применению