L-Триптофан — 25 мг, экстракт зверобоя (Hypericum реrforatum) — 50 мг, пантотенат кальция — 5 мг, витамин В1 — 1,6 мг, витамин В6 — 2 мг, витамин В12 — 0,003 мг, экстракт шлемницы байкальской (Scutellaria baicalensis) — 100 мг, магния лактат — 120 мг, цинка аспарагинат — 18 мг. Каждая таблетка содержит: магния — 12 мг, цинка — 5 мг.

Серотонин — это нейромедиатор, действует на все процессы в мозге и, в частности, он необходим для достижения важной равновесия между отдыхом и активностью мозга. Серотонин вырабатывается в нейронах, которые образуют среднюю борозду мозгового ствола. Он входит в состав многих областей мозга, включая спинной мозг, мозжечок, гипоталамус, лимбическую систему и кору головного мозга. Известно, что серотонин может быть "потраченное" в результате физиологических процессов во сне.

Исследования показали, что у людей, больных депрессиями, L-триптофан значительно труднее преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг, в свою очередь вызывает «синдром дефицита серотонина".

В ночное время шишковидная железа делает из серотонина ночной гормон — мелатонин, недостаток которого приводит к бессоннице (среди прочих нарушений). Из этого видно, что ежедневный прием L-триптофана приводит к значительному улучшению сна у людей, страдающих легким расстройством сна и засыпания.

Группой исследователей были получены результаты в отношении больных с избыточным весом. В результате применения L-триптофана в них уменьшился аппетит, они уменьшили потребление пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами и значительно сбросили вес. Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.

Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.

В центральной нервной системе серотонин участвует в передаче сигналов, влияющие на

настроение

сон и пробуждение

чувство сытости

сердечнососудистую регуляцию

температурный контроль

нарушения сна и депрессию

В периферической нервной системе серотонин действует на

желудочно-кишечный тракт

респираторный тракт

мочеполовую систему

Список дефектов, вызванных недостаточностью серотонина можно значительно расширить, если вспомнить, что серотонин является источником создания мелатонина — гормона, синтезируемого шишковидной железой. Шишковидная железа уникальная среди эндокринных органов. Основная ее особенность в том, что она превращает нервные сигналы с внешнего окружения (свет, звук, температура, атмосферное давление и т.п.) в нейроэндокринных сигнал, влияющий на нервную систему, в основном, путем секреции гормона мелатонина.

Мелатонин, в свою очередь, является "мастером гормонов", участвующих в процессах, таких как

синхронизация биологических ритмов (циркадные ритмы)

стабилизация нервной активности

регулирования сексуального созревания

иммунный ответ

терморегуляция

сон

болевой контроль

двигательная активность

уровень удовлетворенности (настроение)

Показано, что секреция мелатонина изменяется в течение жизни. Она максимальна в детстве и постепенно уменьшается после достижения половой зрелости.

Недостаточная секреция мелатонина является причиной многих расстройств, включая

неврологические (эпилепсия, рассеянный склероз и другие)

психические (депрессия, сезонные, предменструальные и другие)

аутоиммунные (ревматоидный артрит и другие)

Потребность в энергии — самая потребность всякого живого существа. Без постоянного производства и потребления энергии не может быть осуществлена ​​ни одна биологическая функция организма. Витамины группы В являются коферментами в биохимических реакциях, происходящих в нервных клетках. Недостаточное обеспечение организма энергией — одна из причин мышечной и сердечной слабости при дефиците витамина В1. При активном участии витамина В1 синтезируется ацетилхолин — вещество, играет чрезвычайно важную роль в передаче нервного импульса. Вот почему в картине авитаминоза В1 ведущее место занимают симптомы, свидетельствующие о нарушении функций нервной системы. К таким симптомам относятся изменения настроения, кожной чувствительности, расстройство сна, памяти. Другие последствия авитаминоза В1 — это нарушение деятельности сердца, органов пищеварения, общее истощение организма. Витамин В6 необходим организму для обмена и взаемоперетворювання аминокислот, а дефицит витамина В12 ведет к малокровию и дегенеративных изменений нервной ткани.

Сочетание минералов и экстракта шлемника байкальского усиливает действие других компонентов и делает ее гораздо мощнее. По седативным эффектом экстракт шлемника байкальского превосходит пустырник и валерьянку, имеет успокаивающее воздействие на центральную нервную систему.

Рекомендуется с целью коррекции рациона питания при