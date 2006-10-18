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Антистресс-биокомплекс (277887) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антистресс-биокомплекс
Цена в городе Киев
от 118,83 грн
Без рецепта
50 шт от 118,83 грн
В наличии в 7 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
1.1. Диетические добавки мягкого успокаивающего действия
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006

Антистресс-биокомплекс инструкция по применению

Состав

L-Триптофан — 25 мг, экстракт зверобоя (Hypericum реrforatum) — 50 мг, пантотенат кальция — 5 мг, витамин В1 — 1,6 мг, витамин В6 — 2 мг, витамин В12 — 0,003 мг, экстракт шлемницы байкальской (Scutellaria baicalensis) — 100 мг, магния лактат — 120 мг, цинка аспарагинат — 18 мг. Каждая таблетка содержит: магния — 12 мг, цинка — 5 мг.

Серотонин — это нейромедиатор, действует на все процессы в мозге и, в частности, он необходим для достижения важной равновесия между отдыхом и активностью мозга. Серотонин вырабатывается в нейронах, которые образуют среднюю борозду мозгового ствола. Он входит в состав многих областей мозга, включая спинной мозг, мозжечок, гипоталамус, лимбическую систему и кору головного мозга. Известно, что серотонин может быть "потраченное" в результате физиологических процессов во сне.

Исследования показали, что у людей, больных депрессиями, L-триптофан значительно труднее преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг, в свою очередь вызывает «синдром дефицита серотонина".

В ночное время шишковидная железа делает из серотонина ночной гормон — мелатонин, недостаток которого приводит к бессоннице (среди прочих нарушений). Из этого видно, что ежедневный прием L-триптофана приводит к значительному улучшению сна у людей, страдающих легким расстройством сна и засыпания.

Группой исследователей были получены результаты в отношении больных с избыточным весом. В результате применения L-триптофана в них уменьшился аппетит, они уменьшили потребление пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами и значительно сбросили вес. Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.

Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.

В центральной нервной системе серотонин участвует в передаче сигналов, влияющие на

  • настроение
  • сон и пробуждение
  • чувство сытости
  • сердечнососудистую регуляцию
  • температурный контроль
  • нарушения сна и депрессию

В периферической нервной системе серотонин действует на

  • желудочно-кишечный тракт
  • респираторный тракт
  • мочеполовую систему

Список дефектов, вызванных недостаточностью серотонина можно значительно расширить, если вспомнить, что серотонин является источником создания мелатонина — гормона, синтезируемого шишковидной железой. Шишковидная железа уникальная среди эндокринных органов. Основная ее особенность в том, что она превращает нервные сигналы с внешнего окружения (свет, звук, температура, атмосферное давление и т.п.) в нейроэндокринных сигнал, влияющий на нервную систему, в основном, путем секреции гормона мелатонина.

Мелатонин, в свою очередь, является "мастером гормонов", участвующих в процессах, таких как

  • синхронизация биологических ритмов (циркадные ритмы)
  • стабилизация нервной активности
  • регулирования сексуального созревания
  • иммунный ответ
  • терморегуляция
  • сон
  • болевой контроль
  • двигательная активность
  • уровень удовлетворенности (настроение)

Показано, что секреция мелатонина изменяется в течение жизни. Она максимальна в детстве и постепенно уменьшается после достижения половой зрелости.

Недостаточная секреция мелатонина является причиной многих расстройств, включая

  • неврологические (эпилепсия, рассеянный склероз и другие)
  • психические (депрессия, сезонные, предменструальные и другие)
  • аутоиммунные (ревматоидный артрит и другие)

Потребность в энергии — самая потребность всякого живого существа. Без постоянного производства и потребления энергии не может быть осуществлена ​​ни одна биологическая функция организма. Витамины группы В являются коферментами в биохимических реакциях, происходящих в нервных клетках. Недостаточное обеспечение организма энергией — одна из причин мышечной и сердечной слабости при дефиците витамина В1. При активном участии витамина В1 синтезируется ацетилхолин — вещество, играет чрезвычайно важную роль в передаче нервного импульса. Вот почему в картине авитаминоза В1 ведущее место занимают симптомы, свидетельствующие о нарушении функций нервной системы. К таким симптомам относятся изменения настроения, кожной чувствительности, расстройство сна, памяти. Другие последствия авитаминоза В1 — это нарушение деятельности сердца, органов пищеварения, общее истощение организма. Витамин В6 необходим организму для обмена и взаемоперетворювання аминокислот, а дефицит витамина В12 ведет к малокровию и дегенеративных изменений нервной ткани.

Сочетание минералов и экстракта шлемника байкальского усиливает действие других компонентов и делает ее гораздо мощнее. По седативным эффектом экстракт шлемника байкальского превосходит пустырник и валерьянку, имеет успокаивающее воздействие на центральную нервную систему.

Рекомендуется с целью коррекции рациона питания при

  • бессоннице
  • синдроме хронической усталости
  • депрессиях различного генеза
  • чувстве страха и напряжения,
  • тревожности
  • предменструальных тревогах и других эмоциональных нарушениях
  • комплексной программе снижения массы тела
  • болевом синдроме
  • фибромиалгии булемичному синдроме
  • анорексии
  • алкоголизме

Способ применения

взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день за 30 минут до приема еды. Курс приема 2–3 месяца, который можно повторять 1–2 раза в год.

Противопоказания

индивидуальная непереносимость компонентов продукта, не рекомендуется детям до 16 лет, беременным, матерям, которые кормят грудью.

Перед приемом рекомендуется проконсультироваться с врачом

Условия хранения

хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.

Срок годности

24 месяца от даты изготовления.

АНТИСТРЕСС-БИОКОМПЛЕКС
АНТИСТРЕСС-БИОКОМПЛЕКС капсулы, №50
от 118,83 грн
В наличии в 7 аптеках
Цены в аптеках
АНТИСТРЕСС-БИОКОМПЛЕКС
АНТИСТРЕСС-БИОКОМПЛЕКС капсулы, №50
от 118,83 грн
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