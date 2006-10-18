Антистресс-биокомплекс (277887) - инструкция по применению Диетические добавки
Антистресс-биокомплекс инструкция по применению
Состав
L-Триптофан — 25 мг, экстракт зверобоя (Hypericum реrforatum) — 50 мг, пантотенат кальция — 5 мг, витамин В1 — 1,6 мг, витамин В6 — 2 мг, витамин В12 — 0,003 мг, экстракт шлемницы байкальской (Scutellaria baicalensis) — 100 мг, магния лактат — 120 мг, цинка аспарагинат — 18 мг. Каждая таблетка содержит: магния — 12 мг, цинка — 5 мг.
Серотонин — это нейромедиатор, действует на все процессы в мозге и, в частности, он необходим для достижения важной равновесия между отдыхом и активностью мозга. Серотонин вырабатывается в нейронах, которые образуют среднюю борозду мозгового ствола. Он входит в состав многих областей мозга, включая спинной мозг, мозжечок, гипоталамус, лимбическую систему и кору головного мозга. Известно, что серотонин может быть "потраченное" в результате физиологических процессов во сне.
Исследования показали, что у людей, больных депрессиями, L-триптофан значительно труднее преодолевает гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг, в свою очередь вызывает «синдром дефицита серотонина".
В ночное время шишковидная железа делает из серотонина ночной гормон — мелатонин, недостаток которого приводит к бессоннице (среди прочих нарушений). Из этого видно, что ежедневный прием L-триптофана приводит к значительному улучшению сна у людей, страдающих легким расстройством сна и засыпания.
Группой исследователей были получены результаты в отношении больных с избыточным весом. В результате применения L-триптофана в них уменьшился аппетит, они уменьшили потребление пищи, богатой легкоусвояемыми углеводами и значительно сбросили вес. Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.
Мигрень, головная боль, когда болит полголовы, тесно связана с расстройством работы серотониновых механизмов мозга. Ряд исследований показал, что прием L-триптофана эффективен как метод избавления от мигрени, при этом не наблюдается побочных эффектов.
В центральной нервной системе серотонин участвует в передаче сигналов, влияющие на
- настроение
- сон и пробуждение
- чувство сытости
- сердечнососудистую регуляцию
- температурный контроль
- нарушения сна и депрессию
В периферической нервной системе серотонин действует на
- желудочно-кишечный тракт
- респираторный тракт
- мочеполовую систему
Список дефектов, вызванных недостаточностью серотонина можно значительно расширить, если вспомнить, что серотонин является источником создания мелатонина — гормона, синтезируемого шишковидной железой. Шишковидная железа уникальная среди эндокринных органов. Основная ее особенность в том, что она превращает нервные сигналы с внешнего окружения (свет, звук, температура, атмосферное давление и т.п.) в нейроэндокринных сигнал, влияющий на нервную систему, в основном, путем секреции гормона мелатонина.
Мелатонин, в свою очередь, является "мастером гормонов", участвующих в процессах, таких как
- синхронизация биологических ритмов (циркадные ритмы)
- стабилизация нервной активности
- регулирования сексуального созревания
- иммунный ответ
- терморегуляция
- сон
- болевой контроль
- двигательная активность
- уровень удовлетворенности (настроение)
Показано, что секреция мелатонина изменяется в течение жизни. Она максимальна в детстве и постепенно уменьшается после достижения половой зрелости.
Недостаточная секреция мелатонина является причиной многих расстройств, включая
- неврологические (эпилепсия, рассеянный склероз и другие)
- психические (депрессия, сезонные, предменструальные и другие)
- аутоиммунные (ревматоидный артрит и другие)
Потребность в энергии — самая потребность всякого живого существа. Без постоянного производства и потребления энергии не может быть осуществлена ни одна биологическая функция организма. Витамины группы В являются коферментами в биохимических реакциях, происходящих в нервных клетках. Недостаточное обеспечение организма энергией — одна из причин мышечной и сердечной слабости при дефиците витамина В1. При активном участии витамина В1 синтезируется ацетилхолин — вещество, играет чрезвычайно важную роль в передаче нервного импульса. Вот почему в картине авитаминоза В1 ведущее место занимают симптомы, свидетельствующие о нарушении функций нервной системы. К таким симптомам относятся изменения настроения, кожной чувствительности, расстройство сна, памяти. Другие последствия авитаминоза В1 — это нарушение деятельности сердца, органов пищеварения, общее истощение организма. Витамин В6 необходим организму для обмена и взаемоперетворювання аминокислот, а дефицит витамина В12 ведет к малокровию и дегенеративных изменений нервной ткани.
Сочетание минералов и экстракта шлемника байкальского усиливает действие других компонентов и делает ее гораздо мощнее. По седативным эффектом экстракт шлемника байкальского превосходит пустырник и валерьянку, имеет успокаивающее воздействие на центральную нервную систему.
Рекомендуется с целью коррекции рациона питания при
- бессоннице
- синдроме хронической усталости
- депрессиях различного генеза
- чувстве страха и напряжения,
- тревожности
- предменструальных тревогах и других эмоциональных нарушениях
- комплексной программе снижения массы тела
- болевом синдроме
- фибромиалгии булемичному синдроме
- анорексии
- алкоголизме
Способ применения
взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 3 раза в день за 30 минут до приема еды. Курс приема 2–3 месяца, который можно повторять 1–2 раза в год.
Противопоказания
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, не рекомендуется детям до 16 лет, беременным, матерям, которые кормят грудью.
Перед приемом рекомендуется проконсультироваться с врачом
Условия хранения
хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.
Срок годности
24 месяца от даты изготовления.