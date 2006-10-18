Антиоксидантный биокомплекс (277886) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 79,83 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006
Антиоксидантный биокомплекс инструкция по применению
Состав
- дигидрокверцетин — 25 мг
- экстракт зеленого чая (Сamellia sinensis) — 75 мг
- витамины: А — 2500 МЕ, С — 25 мг, Е — 6,7
- селексен (селена — 10 мкг) –0,043 мг
- цинка аспарагинат (цинка — 3,5 мг) — 12,4 мг
- меди аспарагинат (меди — 2,5 мг) — 9,2 мг
Способ применения
Взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 2 раза в день за час до приема еды. Курс приема 1–2 месяца, который рекомендуется повторять 2–3 раза в год.
АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС капсулы, №50
от 79,83 грн