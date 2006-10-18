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Антиоксидантный биокомплекс (277886) - инструкция по применению Диетические добавки

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Антиоксидантный биокомплекс
Цена в городе Киев
от 79,83 грн
Без рецепта
50 шт от 79,83 грн
В наличии в 4 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
5.1. Диетические добавки — антиоксиданты
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006

Антиоксидантный биокомплекс инструкция по применению

Состав

  • дигидрокверцетин — 25 мг
  • экстракт зеленого чая (Сamellia sinensis) — 75 мг
  • витамины: А — 2500 МЕ, С — 25 мг, Е — 6,7
  • селексен (селена — 10 мкг) –0,043 мг
  • цинка аспарагинат (цинка — 3,5 мг) — 12,4 мг
  • меди аспарагинат (меди — 2,5 мг) — 9,2 мг

Способ применения

Взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсуле 2 раза в день за час до приема еды. Курс приема 1–2 месяца, который рекомендуется повторять 2–3 раза в год.

АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС капсулы, №50
от 79,83 грн
В наличии в 4 аптеках
Цены в аптеках
АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС
АНТИОКСИДАНТНЫЙ БИОКОМПЛЕКС капсулы, №50
от 79,83 грн
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