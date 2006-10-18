8 незаменимых аминокислот (8 indispensable amino acids) (277882) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 124,20 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006
8 незаменимых аминокислот инструкция по применению
Способ применения
Взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсулы 3 раза в день за 30–40 минут до приема еды.
Противопоказания
Индивидуальная непереносимость.
от 124,20 грн
8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ капсулы, №50
от 124,20 грн