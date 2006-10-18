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8 незаменимых аминокислот (8 indispensable amino acids) (277882) - инструкция по применению Диетические добавки

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8 незаменимых аминокислот (8 indispensable amino acids)
Цена в городе Киев
от 124,20 грн
Без рецепта
50 шт от 124,20 грн
В наличии в 11 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
2.5. Диетические добавки — источники аминокислот
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006

8 незаменимых аминокислот инструкция по применению

Способ применения

Взрослым и подросткам с 16 лет по 1 капсулы 3 раза в день за 30–40 минут до приема еды.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость.

8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ капсулы, №50
от 124,20 грн
В наличии в 11 аптеках
Цены в аптеках
8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
8 НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ капсулы, №50
от 124,20 грн
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