Гинкго билоба-Ф (Ginkgo biloba-F) (277770) - инструкция по применению Диетические добавки
Гинкго билоба-Ф инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется при нарушениях мозгового и периферического кровообращения (состояния после инсульта, черепно-мозговые травмы, головная боль и головокружение, в т.ч. вызванные колебаниями атмосферного давления, варикозное расширение вен); при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонии, атеросклерозе, гипертонической болезни, постинфарктном состоянии; при состояниях иммунодефицита; при заболеваниях глаз (дистрофии сетчатки, миопии, глаукоме, катаракте, «компьютерном синдроме»); при снижении памяти, концентрации внимания, речевой активности, способности к обучению и восприятию информации; в период реабилитации после перенесенных инфекционных заболеваний, травм, хирургических операциях; при повышенных умственных и физических нагрузках, нарушении сна; при снижении работоспособности; при возрастных изменениях, вызванных процессами старения организма.
Состав
Экстракт гинкго билоба 24%, центролекс-Ф, витаминный премикс (вит. Е, вит. В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, никотинамид, Д-биотин).
Вспомогательные компоненты: сахар, крахмал, стеарат кальция.
Описание действующих веществ
Гинкго билоба — природный источник биологически активных соединений — флавонгликозидов (мощные антиоксидантные свойства) и терпенлактонов (противовоспалительное действие), оказывающих благоприятный эффект на важнейшие системы человеческого организма — мозг и кровообращение.
Гинкго билоба обеспечивает усиление микроциркуляции, свободно проникает через гематоэнцефалический барьер и улучшает капиллярное кровообращение, снабжает кислородом сердечную мышцу, головной мозг и конечности; способствует улучшению передачи нервного импульса в клетках. Стимулирует память и умственную деятельность.
Фосфолипиды (центролекс-Ф) являются частью клеточных мембран, участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и холестерина; принимают участие в проведении нервного импульса, в регуляции свертывания крови, реакциях иммунитета, в процессе регенерации тканей. Фосфолипиды обладают выраженным антиоксидантным действием, уменьшают образование в организме высокотоксичных свободных радикалов, способствующих повреждению клеточных мембран и развитию таких возрастных заболеваний как атеросклероз, рак, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др. Среди всех видов возрастной патологии свободнорадикальное окисление является ведущим и именно от его выраженности зависит скорость наступления тех или иных возрастных нарушений. Применяются в составе комплексной терапии при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, состояние после инфаркта и инсульта, нарушение церебрального и периферического кровообращения, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, диабетическая ангиопатия, профилактика тромбоэмболии перед оперативным вмешательством), профилактики преждевременного старения.
Комплекс витаминного премикса (вит. Е, вит. В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, никотинамид, Д-биотин ) выполняет функцию катализатора многих биохимических процессов в организме человека, способствует повышению защитных сил организма, снижению агрессивного воздействия факторов окружающей среды.
Способ применения
Взрослым по 1–2 капсулы/таблетки три раза в день во время приема пищи, запивать водой. Курс приема — 1 месяц, повторить курс через 2–3 месяца.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам, дети, беременность и лактация.
Форма выпуска
Капсулы по 400 мг № 60, таблетки по 500 мг № 40 и № 80.
Срок годности
24 месяца.