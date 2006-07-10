Гинкго билоба — природный источник биологически активных соединений — флавонгликозидов (мощные антиоксидантные свойства) и терпенлактонов (противовоспалительное действие), оказывающих благоприятный эффект на важнейшие системы человеческого организма — мозг и кровообращение.

Гинкго билоба обеспечивает усиление микроциркуляции, свободно проникает через гематоэнцефалический барьер и улучшает капиллярное кровообращение, снабжает кислородом сердечную мышцу, головной мозг и конечности; способствует улучшению передачи нервного импульса в клетках. Стимулирует память и умственную деятельность.

Фосфолипиды (центролекс-Ф) являются частью клеточных мембран, участвуют в транспорте жиров, жирных кислот и холестерина; принимают участие в проведении нервного импульса, в регуляции свертывания крови, реакциях иммунитета, в процессе регенерации тканей. Фосфолипиды обладают выраженным антиоксидантным действием, уменьшают образование в организме высокотоксичных свободных радикалов, способствующих повреждению клеточных мембран и развитию таких возрастных заболеваний как атеросклероз, рак, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и др. Среди всех видов возрастной патологии свободнорадикальное окисление является ведущим и именно от его выраженности зависит скорость наступления тех или иных возрастных нарушений. Применяются в составе комплексной терапии при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, стенокардия, состояние после инфаркта и инсульта, нарушение церебрального и периферического кровообращения, гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов, диабетическая ангиопатия, профилактика тромбоэмболии перед оперативным вмешательством), профилактики преждевременного старения.

Комплекс витаминного премикса (вит. Е, вит. В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, никотинамид, Д-биотин ) выполняет функцию катализатора многих биохимических процессов в организме человека, способствует повышению защитных сил организма, снижению агрессивного воздействия факторов окружающей среды.