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Бадяга комплекс (277756) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Бадяга комплекс
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт, 5 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Дозировка
5 г
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья

Бадяга комплекс инструкция по применению

Показания к применению

Бадяга комплекс: Средство для наружного применения. Рекомендуется использовать для профилактики и улучшения функционального состояния кожи, при артритах, радикулитах, ревматизме и кровоподтеках.

Состав

Бадяга косметическая порошок 5 г + оливковое масло 10 мл.

Описание действующих веществ

Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).

Оливковое масло обладает противовоспалительным эффектом, полезно при наружном применении. Оно замечательно подходит для сухой и чувствительной кожи, смягчая ее и препятствуя потере клетками влаги.

Способ применения

Размешать бадягу с кипяченой водой в соотношении 1:4 и наносить на пораженное место при травмах, растяжениях, появлениях синяков, гематом на 10–20 минут два-три раза в день до улучшения состояния кожи. При профилактическом применении (болях в пояснице, мышцах, суставах, спине) наносить раствор бадяги на растительном масле в соотношении 1:30 на 10–20 минут в течение 7–10 дней; для растирания: натереть место, которое беспокоит, после этого накрыть компрессной бумагой, сверху положить теплое полотенце. Разрешается чередовать с другими наружными средствами. При сильном жжении смыть бадягу водой.

Противопоказания

Не следует применять при царапинах и порезах, не допускается попадание бадяги на слизистую оболочку носа и глаз, в случае попадания тщательно смыть бадягу водой. Индивидуальная чувствительность. Чтобы исключить возникновение индивидуальной чувствительности, рекомендуется нанести минимальное количество раствора бадяги на внутреннюю поверхность руки.

Форма выпуска

Бадяга косметическая порошок 5 г + оливковое масло (Испания) 10 мл

Срок годности

36 месяцев