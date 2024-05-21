Бадяга либо бодяга препарат животного происхождения, обладающий местным раздражающим, противовоспалительным и анальгезирующим действием. Традиционное народное средство от синяков, ушибов, ревматизма. Растертые в порошок высушенные губки применялись для растирания кожи либо как мазь в смеси с жиром или водой для наложения на кожу. Оказывает местнораздражающее действие (обусловленное содержанием микроскопических иголок оксида кремния).

Оливковое масло обладает противовоспалительным эффектом, полезно при наружном применении. Оно замечательно подходит для сухой и чувствительной кожи, смягчая ее и препятствуя потере клетками влаги.