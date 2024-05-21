Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.

Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.

Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.

Прополис — это самое первое средство от всех видов воспаления слизистой оболочки носа, при гайморите, при заложенности и от хронического насморка.

Софора обладает антибактериальным, противовоспалительным, успокаивающим действиями.

Шалфей оказывает противовоспалительное, антисептическое, противовирусное и отхаркивающее действие на человеческий организм. Способствует регенерации поврежденного эпителия слизистой в носовой полости, снимает воспаление, болевые ощущения, а также усиливает местный и общий иммунитет.

Масло розы обладает антисептическим, противовирусным, противогрибковым, противовоспалительным, кровоочищающим и вяжущим свойствами.