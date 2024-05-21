Апифарм элитный (277755) - инструкция по применению Косметические средства
Апифарм элитный инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий, при переохлаждении и насморке, при воспалении верхних дыхательных путей.
Состав
Экстракт софоры, экстракт шалфея, экстракт прополиса, оливковое масло, масло зародышей пшеницы, персиковое или абрикосовое масло, эфирное масло розового дерева.
Описание действующих веществ
Оливковое масло обволакивает слизистую и препятствует ее пересыханию.
Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.
Персиковое масло смягчает, питает, увлажняет слизистую оболочку носовых ходов и кожу под носом, что очень важно при раздражении, воспалении на фоне ринита; тонизирует стенки сосудов носа, укрепляет их, делает менее проницаемыми, следовательно, уменьшает отек слизистой оболочки; снимает воспаление и гиперемию благодаря обеззараживающему действию; является антиоксидантом и иммуномодулятором, повышает местный иммунитет; устраняет неприятные ощущения (сухость, жжение, зуд), которые развиваются на фоне вирусного ринита; помогает размягчить сухие корки и легко удалить их, в том числе при атрофическом рините, а также при насморке у маленьких детей.
Прополис — это самое первое средство от всех видов воспаления слизистой оболочки носа, при гайморите, при заложенности и от хронического насморка.
Софора обладает антибактериальным, противовоспалительным, успокаивающим действиями.
Шалфей оказывает противовоспалительное, антисептическое, противовирусное и отхаркивающее действие на человеческий организм. Способствует регенерации поврежденного эпителия слизистой в носовой полости, снимает воспаление, болевые ощущения, а также усиливает местный и общий иммунитет.
Масло розы обладает антисептическим, противовирусным, противогрибковым, противовоспалительным, кровоочищающим и вяжущим свойствами.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 10 мл
Срок годности
24 месяца