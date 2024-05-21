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Апифарм с пантенолом спрей (Apifarm cum panthenol spray) (277753) - инструкция по применению Косметические средства

  • Инструкция
Апифарм с пантенолом спрей (Apifarm cum panthenol spray)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Спрей
Объем
10 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

Апифарм с пантенолом спрей инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется в качестве средства для смягчения и заживления слизистой оболочки носовой полости во время простуды.

Состав

D-пантенол, эвкалиптол, сорбит, натрия хлорид, натрия ЭДТА, глицерин, кислота борная, безалкония хлорид, натрия гидрофосфат, натрия моногидрофосфат, вода очищенная.

Описание действующих веществ

D-пантенол помогает защитить и увлажнить слизистую носа.

Эвкалиптол усиливает дренажную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, облегчает образование и выделение мокроты.

Глицирин обладает увлажняющим и антибактериальным свойствами.

Способ применения

Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Флакон 10 мл

Срок годности

24 месяца