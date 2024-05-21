Апифарм с пантенолом спрей (Apifarm cum panthenol spray) (277753) - инструкция по применению Косметические средства
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Фармаком
Форма выпуска
Спрей
Объем
10 мл
Косметические средства
Апифарм с пантенолом спрей инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется в качестве средства для смягчения и заживления слизистой оболочки носовой полости во время простуды.
Состав
D-пантенол, эвкалиптол, сорбит, натрия хлорид, натрия ЭДТА, глицерин, кислота борная, безалкония хлорид, натрия гидрофосфат, натрия моногидрофосфат, вода очищенная.
Описание действующих веществ
D-пантенол помогает защитить и увлажнить слизистую носа.
Эвкалиптол усиливает дренажную функцию мерцательного эпителия дыхательных путей, облегчает образование и выделение мокроты.
Глицирин обладает увлажняющим и антибактериальным свойствами.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 10 мл
Срок годности
24 месяца