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Апифарм нежный (277751) - инструкция по применению Косметические средства

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Апифарм нежный
Цена в городе Киев
от 19,22 грн
Без рецепта
1 шт от 19,22 грн
В наличии в 2 аптеках
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Форма выпуска
Капли в нос
Объем
10 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

Апифарм нежный инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий, при переохлаждении и насморке, для улучшения функций верхних дыхательных путей при аллергических проявлениях организма в виде отеков и насморка.

Состав

Экстракт грецкого ореха, экстракт василька, экстракт череды, экстракт алоэ, вазелиновое масло, токоферола ацетат.

Описание действующих веществ

Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.

Алоэ уменьшает отек слизистой, освобождает носовые проходы, нормализует носовое дыхание.

Витамин Е является природным антиоксидантом.

Масло грецкого ореха обладает бактерицидным, противовоспалительным, регенерирующим, иммуностимулирующим действием.

Масло василька является мощным антиоксидантом и обладает антибактериальным действием. Хорошо снимает воспаление.

Череда обладает противовоспалительным и потогонным действием, ее рекомендуется употреблять при ОРВИ, гриппе, ангине и других заболеваниях верхних дыхательных путей.

Способ применения

Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Флакон 10 мл

Срок годности

24 месяца

АПИФАРМ НЕЖНЫЙ
АПИФАРМ НЕЖНЫЙ капли в нос 10 мл
от 19,22 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
АПИФАРМ НЕЖНЫЙ
АПИФАРМ НЕЖНЫЙ капли в нос 10 мл
от 19,22 грн
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