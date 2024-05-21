Апифарм нежный (277751) - инструкция по применению Косметические средства
Апифарм нежный инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий, при переохлаждении и насморке, для улучшения функций верхних дыхательных путей при аллергических проявлениях организма в виде отеков и насморка.
Состав
Экстракт грецкого ореха, экстракт василька, экстракт череды, экстракт алоэ, вазелиновое масло, токоферола ацетат.
Описание действующих веществ
Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.
Алоэ уменьшает отек слизистой, освобождает носовые проходы, нормализует носовое дыхание.
Витамин Е является природным антиоксидантом.
Масло грецкого ореха обладает бактерицидным, противовоспалительным, регенерирующим, иммуностимулирующим действием.
Масло василька является мощным антиоксидантом и обладает антибактериальным действием. Хорошо снимает воспаление.
Череда обладает противовоспалительным и потогонным действием, ее рекомендуется употреблять при ОРВИ, гриппе, ангине и других заболеваниях верхних дыхательных путей.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 10 мл
Срок годности
24 месяца