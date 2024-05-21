Апифарм (277750) - инструкция по применению Косметические средства
Апифарм инструкция по применению
Показания к применению
Рекомендуется применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий, для профилактики заболеваний гайморовых пазух, как средство для предотвращения отеков слизистой носа при переохлаждении и насморке.
Состав
Экстракт корня мыльнянки, экстракт ромашки, экстракт чеснока, вазелиновое масло, токоферола ацетат, эфирное масло пихты, эфирное масло чайного дерева.
Описание действующих веществ
Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.
Витамин Е является природным антиоксидантом.
Пихтовое масло снимает отек слизистой и восстанавливает дыхание через нос. Кроме того при его применении сужаются сосуды, что способствует уменьшению насморка.
Мыльнянка усиливает выделительную деятельность слизистых оболочек верхних дыхательных путей.
Ромашка оказывает противовоспалительное и антибактериальное свойства.
Чеснок не только снимает воспаление и инфекционный процесс, но и обладает мощным иммуномодулирующим действием, то есть укрепляет защитные свойства слизистой оболочки носа и предупреждает развитие прочих респираторных болезней.
Масло чайного дерева обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом.
Способ применения
Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Флакон 10 мл
Срок годности
24 месяца