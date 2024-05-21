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Апифарм (277750) - инструкция по применению Косметические средства

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Апифарм
Цена в городе Киев
от 16,00 грн
Без рецепта
1 шт от 16,00 грн
В наличии в 9 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли в нос
Объем
10 мл
Косметические средства
4.2. Другие средства по уходу за слизистыми оболочками

Апифарм инструкция по применению

Показания к применению

Рекомендуется применять как средство для профилактики респираторных инфекций во время эпидемий, для профилактики заболеваний гайморовых пазух, как средство для предотвращения отеков слизистой носа при переохлаждении и насморке.

Состав

Экстракт корня мыльнянки, экстракт ромашки, экстракт чеснока, вазелиновое масло, токоферола ацетат, эфирное масло пихты, эфирное масло чайного дерева.

Описание действующих веществ

Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.

Витамин Е является природным антиоксидантом.

Пихтовое масло снимает отек слизистой и восстанавливает дыхание через нос. Кроме того при его применении сужаются сосуды, что способствует уменьшению насморка.

Мыльнянка усиливает выделительную деятельность слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Ромашка оказывает противовоспалительное и антибактериальное свойства.

Чеснок не только снимает воспаление и инфекционный процесс, но и обладает мощным иммуномодулирующим действием, то есть укрепляет защитные свойства слизистой оболочки носа и предупреждает развитие прочих респираторных болезней.

Масло чайного дерева обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом.

Способ применения

Два-три раза в день небольшое количество средства нанести на слизистую полости носа.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Флакон 10 мл

Срок годности

24 месяца

АПИФАРМ
АПИФАРМ капли в нос 10 мл
от 16,00 грн
В наличии в 9 аптеках
Цены в аптеках
АПИФАРМ
АПИФАРМ капли в нос 10 мл
от 16,00 грн
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