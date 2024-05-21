Вазелиновое масло обладает хорошим увлажняющим и смягчающим эффектом.

Витамин Е является природным антиоксидантом.

Пихтовое масло снимает отек слизистой и восстанавливает дыхание через нос. Кроме того при его применении сужаются сосуды, что способствует уменьшению насморка.

Мыльнянка усиливает выделительную деятельность слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

Ромашка оказывает противовоспалительное и антибактериальное свойства.

Чеснок не только снимает воспаление и инфекционный процесс, но и обладает мощным иммуномодулирующим действием, то есть укрепляет защитные свойства слизистой оболочки носа и предупреждает развитие прочих респираторных болезней.

Масло чайного дерева обладает противовоспалительным и антимикробным эффектом.