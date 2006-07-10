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Ананас-Ф супер (Ananas-F super) (277749) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Ананас-Ф супер (Ananas-F super)
Цена в городе Киев
Без рецепта
60 шт, 0,4 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/32009 от 10.07.2006

Ананас-Ф супер инструкция по применению

Показания к применению

Диетическая добавка рекомендована для лиц, контролирующих массу тела.

Состав

Экстракт ананаса, 80% (бромелайн), вспомогательные вещества.

Способ применения

Взрослым по 1–3 капсулы в день во время еды, запивая водой. Курс приема -один месяц, повторить курс 2–3 раза в год.

Противопоказания

Чувствительность к отдельным компонентам.

Форма выпуска

Капсулы по 400 мг № 60.

Срок годности

24 месяца.