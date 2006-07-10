Ананас-Ф супер (Ananas-F super) (277749) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Фармаком
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
0,4 г
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/32009 от 10.07.2006
Ананас-Ф супер инструкция по применению
Показания к применению
Диетическая добавка рекомендована для лиц, контролирующих массу тела.
Состав
Экстракт ананаса, 80% (бромелайн), вспомогательные вещества.
Способ применения
Взрослым по 1–3 капсулы в день во время еды, запивая водой. Курс приема -один месяц, повторить курс 2–3 раза в год.
Противопоказания
Чувствительность к отдельным компонентам.
Форма выпуска
Капсулы по 400 мг № 60.
Срок годности
24 месяца.