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Биоферментрый комплекс (277614) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Биоферментрый комплекс
Цена в городе Киев
Без рецепта
50 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
8.1. Диетические добавки, улучшающие процессы пищеварения и функциональное состояние ЖКТ
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006

Биоферментрый комплекс инструкция по применению

Способ применения

Взрослым и подросткам с 16 лет по 1–2 капсуле один раз в день во время или после приема еды, постепенно снижая дозу, поддерживая комфортное состояние пищеварения.

Курс приема 2–3 месяца, в дальнейшем необходимость повторять употребление диетической добавки согласовывается с врачом.