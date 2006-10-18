Биоферментрый комплекс (277614) - инструкция по применению Диетические добавки
- Инструкция
Цена в городе Киев
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
50 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/49900 от 18.10.2006
Биоферментрый комплекс инструкция по применению
Способ применения
Взрослым и подросткам с 16 лет по 1–2 капсуле один раз в день во время или после приема еды, постепенно снижая дозу, поддерживая комфортное состояние пищеварения.
Курс приема 2–3 месяца, в дальнейшем необходимость повторять употребление диетической добавки согласовывается с врачом.