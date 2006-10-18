Взрослым и подросткам с 16 лет по 1–2 капсуле один раз в день во время или после приема еды, постепенно снижая дозу, поддерживая комфортное состояние пищеварения.

Курс приема 2–3 месяца, в дальнейшем необходимость повторять употребление диетической добавки согласовывается с врачом.