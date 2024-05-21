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Гинговен (Gingoven) (277581) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
Гинговен (Gingoven)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт, 0,3 г Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Дозировка
0,3 г
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного