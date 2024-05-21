Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на функции СССДиетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозногоГинговен (Gingoven) Гинговен (Gingoven) (277581) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 30 шт, 0,3 г Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Фитокапс Форма выпуска Капсулы Дозировка 0,3 г Количество штук в упаковке 30 шт. Диетические добавки 6.3. Диетические добавки, способствующие нормализации периферического кровообращения, в том числе венозного