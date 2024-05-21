Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовБиломаг (Bilomag) Биломаг (Bilomag) (277495) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цена в городе Киев Без рецепта 60 шт Нет в наличии Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Натур Продукт Фарма Сп. з о. о. Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.3. Диетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексов