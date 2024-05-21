Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию опорно-двигательного аппаратаДиетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставыБифлекс (Biflex) Бифлекс (Biflex) (277434) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 393,80 грн Без рецепта 90 шт от 393,80 грн В наличии в 238 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Георг Биосистемы Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 90 шт. Диетические добавки 11.2. Диетические добавки с преимущественно противовоспалительным действием на суставы