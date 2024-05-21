Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки общеукрепляющего действияВиталонг (Vitalong) Виталонг (Vitalong) (277351) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 122,10 грн Без рецепта 60 шт от 122,10 грн В наличии в 1 аптеке других городов Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Одесская биотехнология Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия