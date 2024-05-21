Уринал содержит специально подобранную комбинацию компонентов: порошок лиофилизированного клюквенного сока, ExocyanTM — высококонцентрированный экстракт клюквы, а также экстракт золотарника обыкновенного и витамин D.

Клюква является богатым источником биофлавоноидов, фенольных соединений и других природных веществ.

Тест in vitro продемонстрировал антиадгезивный эффект мочи в отношении уропатогенных бактерий после употребления продуктов, содержащих клюкву.

Растение золотарник обыкновенный родом из Европы. Он давно используется для поддержания здоровья мочевыводящей системы и нижних мочевыводящих путей. Золотарник также способствует нормализации выведения мочи.

Это особенно важно для женщин, поскольку у них чаще возникают проблемы с нижними мочевыводящими путями в течение жизни.

Витамин D — жирорастворимый витамин, играющий очень важную роль в организме человека. Например, витамин D способствует должной работе иммунной системы. Кроме того, витамин D способствует нормальному усвоению кальция и фосфора, благодаря чему оказывает положительное влияние на кости и зубы. Витамин D также помогает поддержать нормальную работу мышц.

Свойства компонентов:

– антиадгезивный эффект мочи в отношении уропатогенных бактерий после употребления продуктов, содержащих клюкву, продемонстрирован in vitro;

– золотарник способствует нормализации функции выведения мочи;

– золотарник помогает поддерживать здоровье мочевого пузыря и нижних мочевыводящих путей;

– витамин D поддерживает нормальную функцию иммунной системы.

Высокое качество и эффективность продукта обеспечиваются следующими факторами:

– запатентованная форма процесса переработки экстракта клюквы;

– гарантия качества от проверенного временем поставщика товара;

– производство сертифицировано по стандартам Надлежащей производственной практики (good manufacturing practice — GMP).

Общие рекомендации, помогающие поддерживать надлежащее состояние мочевыводящей системы

Пить не менее 2 л воды ежедневно.

Во время гигиенических процедур вытираться спереди назад (это снижает вероятность переноса бактерий в уретру из заднего прохода).

Вместо ванн принимать душ.

Всегда мыть участок гениталий как до, так и после полового акта.

Предпочитать хлопковое белье (это позволяет циркулировать воздуху, поддерживая участок гениталий сухим).

Опорожнять мочевой пузырь при появлении первых позывов к мочеиспусканию (не терпеть).