Urinal (Urinal) (277173) - инструкция по применению Диетические добавки
Urinal инструкция по применению
Характеристика
Уринал содержит специально подобранную комбинацию компонентов: порошок лиофилизированного клюквенного сока, ExocyanTM — высококонцентрированный экстракт клюквы, а также экстракт золотарника обыкновенного и витамин D.
Клюква является богатым источником биофлавоноидов, фенольных соединений и других природных веществ.
Тест in vitro продемонстрировал антиадгезивный эффект мочи в отношении уропатогенных бактерий после употребления продуктов, содержащих клюкву.
Растение золотарник обыкновенный родом из Европы. Он давно используется для поддержания здоровья мочевыводящей системы и нижних мочевыводящих путей. Золотарник также способствует нормализации выведения мочи.
Это особенно важно для женщин, поскольку у них чаще возникают проблемы с нижними мочевыводящими путями в течение жизни.
Витамин D — жирорастворимый витамин, играющий очень важную роль в организме человека. Например, витамин D способствует должной работе иммунной системы. Кроме того, витамин D способствует нормальному усвоению кальция и фосфора, благодаря чему оказывает положительное влияние на кости и зубы. Витамин D также помогает поддержать нормальную работу мышц.
Свойства компонентов:
– антиадгезивный эффект мочи в отношении уропатогенных бактерий после употребления продуктов, содержащих клюкву, продемонстрирован in vitro;
– золотарник способствует нормализации функции выведения мочи;
– золотарник помогает поддерживать здоровье мочевого пузыря и нижних мочевыводящих путей;
– витамин D поддерживает нормальную функцию иммунной системы.
Высокое качество и эффективность продукта обеспечиваются следующими факторами:
– запатентованная форма процесса переработки экстракта клюквы;
– гарантия качества от проверенного временем поставщика товара;
– производство сертифицировано по стандартам Надлежащей производственной практики (good manufacturing practice — GMP).
Общие рекомендации, помогающие поддерживать надлежащее состояние мочевыводящей системы
Пить не менее 2 л воды ежедневно.
Во время гигиенических процедур вытираться спереди назад (это снижает вероятность переноса бактерий в уретру из заднего прохода).
Вместо ванн принимать душ.
Всегда мыть участок гениталий как до, так и после полового акта.
Предпочитать хлопковое белье (это позволяет циркулировать воздуху, поддерживая участок гениталий сухим).
Опорожнять мочевой пузырь при появлении первых позывов к мочеиспусканию (не терпеть).
Рекомендации по употреблению
по 1–3 капсуле в сутки в течение 6–20 дней, последующее потребление возможно только по согласованию с врачом.
Не превышать указанную рекомендуемую суточную дозу.
Продукт не должен использоваться в качестве замены питания.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Не является лекарственным средством!
Противопоказания
не принимать у детей в возрасте младше 12 лет и лиц, чувствительных к продуктам пчеловодства.
Условия хранения
в сухом помещении при температуре не более 25 °C в недоступном для детей месте.