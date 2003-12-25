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Долголет форте (277079) - инструкция по применению Диетические добавки

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Долголет форте
Цена в городе Киев
от 53,32 грн
Без рецепта
80 шт от 53,32 грн 40 шт от 28,12 грн
В наличии в 24 аптеках
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Производитель
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
2.6. Диетические добавки общеукрепляющего действия
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/53647 от 25.12.2003

Долголет форте инструкция по применению

Состав

Концентрат топинамбура. 10 таблеток содержат (в органической форме): магний — 50 мг, калий — 100 мг, кремний — 2,5 мг.

Способ применения

Взрослым и подросткам с 12 лет по 3–6 таблеток в сутки во время приема еды. Принимать 5 недель. Повторный прием через 2 недели.

ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ
ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ , №80
от 53,32 грн
В наличии в 24 аптеках
Цены в аптеках
ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ
ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ , №80
от 53,32 грн
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