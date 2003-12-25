Долголет форте (277079) - инструкция по применению Диетические добавки
Цена в городе Киев
от 53,32 грн
Без рецепта
Производитель
Элит-фарм
Количество штук в упаковке
80 шт.
Диетические добавки
Регистрационное удостоверение
05.03.02-04/53647 от 25.12.2003
Долголет форте инструкция по применению
Состав
Концентрат топинамбура. 10 таблеток содержат (в органической форме): магний — 50 мг, калий — 100 мг, кремний — 2,5 мг.
Способ применения
Взрослым и подросткам с 12 лет по 3–6 таблеток в сутки во время приема еды. Принимать 5 недель. Повторный прием через 2 недели.
от 53,32 грн
ДОЛГОЛЕТ ФОРТЕ , №80
от 53,32 грн