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Визио баланс (277073) - инструкция по применению Диетические добавки

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Визио баланс
Цена в городе Киев
от 657,50 грн
Без рецепта
60 шт от 657,50 грн 30 шт от 272,35 грн
В наличии в 15 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
60 шт.
Диетические добавки
15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения