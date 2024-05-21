Диетические добавкиДиетические добавки к пище различных группДиетические добавки для нормализации функции зренияВизио баланс Визио баланс (277073) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 657,50 грн Без рецепта 60 шт от 657,50 грн 30 шт от 272,35 грн В наличии в 15 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Hankintatukku Oy Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 60 шт. Диетические добавки 15.1. Диетические добавки для нормализации функции зрения