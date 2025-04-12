Киев
О товаре
Детские зубные щетки
Зуб. щетка Oral-b kids 2-4
2 препарата
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft souple №1
Acumen Houseware
Нет в наличии
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft/soupce №1
Acumen Houseware
Нет в наличии
Найти в аптеках
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Acumen Houseware
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства
4.1.4.3. Детские зубные щетки
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