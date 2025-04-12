Детские зубные щетки

Зуб. щетка Oral-b kids 2-4

2 препарата
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ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft souple №1
Acumen Houseware
Нет в наличии
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
ЗУБНАЯ ЩЕТКА "ORAL-B KIDS 2-4"
Soft/soupce №1
Acumen Houseware
Нет в наличии
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Характеристики
Производитель
Acumen Houseware
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
1 шт.
Косметические средства