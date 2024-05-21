(1 леденец) экстракты: перца длинного (Piper longum) — 25 мг, альпинии галанга (Alpinia galanga) — 20 мг, солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 20 мг, имбиря (Zingiber officinale) — 10 мг, эмблики лекарственной (Emblica officinalis) — 10 мг, мяты луговой (Mentha arvensis) — 5 мг, базилика (Ocimum sanctum) — 5 мг, адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 5 мг;

вспомогательные вещества:

кислота лимонная безводная, сахар, глюкоза жидкая, краситель тартразин, ароматизатор манго, вода очищенная.

Фирмой-производителем рекомендуется принимать в качестве общеукрепляющего средства растительного происхождения, которое благоприятно влияет на состояние дыхательных путей. Может использоваться в качестве добавки к рациону питания при кашле и раздражении в горле.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.