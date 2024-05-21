Гамма от кашля и раздражения в горле (Gamma from cough and bechesthesis) (276873) - инструкция по применению Диетические добавки
Гамма от кашля и раздражения в горле инструкция по применению
Состав
(1 леденец) экстракты: перца длинного (Piper longum) — 25 мг, альпинии галанга (Alpinia galanga) — 20 мг, солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 20 мг, имбиря (Zingiber officinale) — 10 мг, эмблики лекарственной (Emblica officinalis) — 10 мг, мяты луговой (Mentha arvensis) — 5 мг, базилика (Ocimum sanctum) — 5 мг, адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 5 мг;
вспомогательные вещества:
кислота лимонная безводная, сахар, глюкоза жидкая, краситель тартразин, ароматизатор манго, вода очищенная.
Фирмой-производителем рекомендуется принимать в качестве общеукрепляющего средства растительного происхождения, которое благоприятно влияет на состояние дыхательных путей. Может использоваться в качестве добавки к рациону питания при кашле и раздражении в горле.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
Не рекомендуется принимать беременным, кормящим женщинам, детям до 6 лет и при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.
Форма выпуска
леденцы по 2,5 г, упакованные по 6, 12, 24, 100, 200 или 300 шт.
|на 100 г
|на 1 леденец
|Энергетическая ценность продукта
|Калорийность
|408,20 ккал
(1706,27 кДж)
|10,205 ккал
(42,657 кДж)
|Пищевая ценность продукта
|белки
|0,47 г
|0,012 г
|жиры
|6,68 г
|0,167 г
|углеводы
|86,58 г
|2,164 г
Производитель
Ананта Медикеар Лимитед,
юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531;
адрес производственных мощностей: Дж-1–265, Фаза-ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.