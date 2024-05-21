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Гамма от кашля и раздражения в горле (Gamma from cough and bechesthesis) (276873) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гамма от кашля и раздражения в горле (Gamma from cough and bechesthesis)
Цена в городе Киев
от 60,42 грн
Без рецепта
24 шт от 60,42 грн 24 шт от 55,10 грн 24 шт от 60,50 грн 300 шт от 600,00 грн 8 шт от 31,88 грн 8 шт от 30,85 грн 24 шт от 51,64 грн 300 шт от 294,00 грн 24 шт от 60,02 грн 300 шт от 294,00 грн 300 шт от 306,00 грн 300 шт от 306,00 грн 24 шт от 128,72 грн 24 шт от 125,50 грн 1 шт Нет в наличии
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В наличии в 306 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Леденцы
Количество штук в упаковке
24 шт.
Диетические добавки
7.1. Диетические добавки, способствующие регуляции функции органов дыхания

Гамма от кашля и раздражения в горле инструкция по применению

Состав

(1 леденец) экстракты: перца длинного (Piper longum) — 25 мг, альпинии галанга (Alpinia galanga) — 20 мг, солодки голой (Glycyrrhiza glabra) — 20 мг, имбиря (Zingiber officinale) — 10 мг, эмблики лекарственной (Emblica officinalis) — 10 мг, мяты луговой (Mentha arvensis) — 5 мг, базилика (Ocimum sanctum) — 5 мг, адхатоды сосудистой (Adhatoda vasica) — 5 мг;

вспомогательные вещества:

кислота лимонная безводная, сахар, глюкоза жидкая, краситель тартразин, ароматизатор манго, вода очищенная.

Фирмой-производителем рекомендуется принимать в качестве общеукрепляющего средства растительного происхождения, которое благоприятно влияет на состояние дыхательных путей. Может использоваться в качестве добавки к рациону питания при кашле и раздражении в горле.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Не рекомендуется принимать беременным, кормящим женщинам, детям до 6 лет и при индивидуальной чувствительности к компонентам продукта.

Форма выпуска

леденцы по 2,5 г, упакованные по 6, 12, 24, 100, 200 или 300 шт.

 на 100 гна 1 леденец
Энергетическая ценность продукта
Калорийность408,20 ккал
(1706,27 кДж)		10,205 ккал
(42,657 кДж)
Пищевая ценность продукта
белки0,47 г0,012 г
жиры6,68 г0,167 г
углеводы86,58 г2,164 г

Производитель

Ананта Медикеар Лимитед,

юридический адрес: 621, Ринг Роад Малл, Сектор-3, Рохини, Нью Дели — 110085, Индия, тел.: +91 1147050531;

адрес производственных мощностей: Дж-1–265, Фаза-ІІ, РИИКО Индастриал Эриа, Удиог Вихар, Шриганганагар (Радж.), Индия.

ГАММА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ ОТ КАШЛЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ В ГОРЛЕ
ГАММА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ ОТ КАШЛЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ В ГОРЛЕ леденцы со вкусом малины, №24
от 60,42 грн
В наличии в 306 аптеках
Цены в аптеках
ГАММА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ ОТ КАШЛЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ В ГОРЛЕ
ГАММА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ ОТ КАШЛЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ В ГОРЛЕ леденцы со вкусом малины, №24
от 60,42 грн
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