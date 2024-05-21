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Гепатоклин (276822) - инструкция по применению Диетические добавки

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Гепатоклин
Цена в городе Киев
от 303,22 грн
Без рецепта
40 шт от 303,22 грн 1 шт от 223,48 грн
В наличии в 65 аптеках
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Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
40 шт.
Диетические добавки
8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря