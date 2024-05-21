Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыряГепатоклин Гепатоклин (276822) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 303,22 грн Без рецепта 40 шт от 303,22 грн 1 шт от 223,48 грн В наличии в 65 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Fito Pharma Форма выпуска Капсулы Количество штук в упаковке 40 шт. Диетические добавки 8.2. Диетические добавки для поддержания функции печени, желчевыводящих путей и желчного пузыря