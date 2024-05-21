Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие на гуморальные факторы регуляции обмена веществДиетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обменаГлюконорм (Gluconorm) Глюконорм (Gluconorm) (276802) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Цена в городе Киев от 455,50 грн Без рецепта 120 шт от 455,50 грн В наличии в 2 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Томил Херб Форма выпуска Таблетки Количество штук в упаковке 120 шт. Диетические добавки 12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена