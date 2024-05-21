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Глюконорм (Gluconorm) (276802) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глюконорм (Gluconorm)
Цена в городе Киев
от 455,50 грн
Без рецепта
120 шт от 455,50 грн
В наличии в 2 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
120 шт.
Диетические добавки
12.2. Диетические добавки, снижающие риск нарушений углеводного обмена