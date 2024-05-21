употреблять как дополнительный источник инактивированных микроорганизмов, которые вызывают воспалительные заболевания кожи и желез дермы (потовых, сальных), что способствует повышению резистентности (сопротивляемости) организма к этим возбудителям.

Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет по 1 капсуле в день натощак. Полный курс составляет 3 курса по 10 дней с перерывами между ними по 20 дней.

Срок употребления: дальнейшее потребление и возможность повторного курса согласуются с врачом.

Продукт не следует использовать как замену полноценного рациона питания!

