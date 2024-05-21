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Акневак (Acnevac) (275688) - инструкция по применению Диетические добавки

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Акневак (Acnevac)
Цена в городе Киев
от 580,32 грн
Без рецепта
30 шт от 580,32 грн
В наличии в 383 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капсулы
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
15.3. Диетические добавки для улучшения состояния кожи, ногтей, волос

Акневак инструкция по применению

Характеристика

ACNEVAC производится с использованием современных биотехнологий и методов очистки. Он содержит комбинацию очищенных лизатов (высокоочищенные инактивированные микроорганизмы) из 3 оригинальных запатентованных производителем бактериальных штаммов типичных возбудителей, вызывающих воспалительные заболевания кожи и желез дермы (потовых, сальных). Тем самым ACNEVAC активирует специфический и неспецифический, клеточный и гуморальный иммунный ответ на воспалительные кожные заболевания, возбудителями которых являются вышеуказанные микроорганизмы. После рекомендованной дозы иммунный ответ организма к соответствующим возбудителям сохраняется длительное время.
В исследованиях ACNEVAC способствовал:

  • стимуляции защитной активности макрофагов;
  • увеличению количества популяции Т-лимфоцитов (CD4);
  • повышению концентрации секреторного IgA на поверхности слизистых оболочек, в поте и секрете сальных желез;
  • стимуляции образования защитных адгезивных молекул.

Рекомендации по употреблению

употреблять как дополнительный источник инактивированных микроорганизмов, которые вызывают воспалительные заболевания кожи и желез дермы (потовых, сальных), что способствует повышению резистентности (сопротивляемости) организма к этим возбудителям.
Взрослым и детям в возрасте старше 7 лет по 1 капсуле в день натощак. Полный курс составляет 3 курса по 10 дней с перерывами между ними по 20 дней.
Срок употребления: дальнейшее потребление и возможность повторного курса согласуются с врачом.
Продукт не следует использовать как замену полноценного рациона питания!

Особые указания

гиперчувствительность к активному веществу или любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата. В случае развития аллергических реакций или признаков непереносимости продукта употребление следует немедленно прекратить. Относительно возможного использования беременными и в период кормления грудью необходимо предварительно проконсультироваться с врачом. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не превышать рекомендуемую дозу.

Условия хранения

хранить в сухом темном месте при температуре до 25 °C.

Акневак
Акневак капсулы, №30
от 580,32 грн
В наличии в 383 аптеках
Цены в аптеках
Акневак
Акневак капсулы, №30
от 580,32 грн
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