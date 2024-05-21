Глюкоза (275620) - инструкция по применению Диетические добавки
Глюкоза инструкция по применению
Показания к применению
Поддерживает работоспособность организма, питает клетки головного мозга, улучшает память, быстро утоляет чувство голода, снимает стресс, корректирует психическое состояние, ускоряет восстановление мышечной ткани, помогает печени в нейтрализации токсических веществ.
Состав
Глюкоза — 440,0 мг, вспомогательные вещества.
Описание действующих веществ
Глюкоза (или декстроза, или виноградный сахар) — один из наиболее распространенных углеводов. Глюкоза входит в состав дисахаридов — сахарозы, лактозы, мальтозы. Она быстро всасывается в кровь и при больших физических нагрузках используется как источник энергии. Глюкоза участвует в образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц (особенно сердечной мышцы).
Глюкоза легко превращается в жиры в организме, особенно при ее избыточном поступлении с пищей. Основная польза глюкозы заключается в поддержании функционирования таких важнейших физиологических процессов, как дыхание, мышечное сокращение, биение сердца и регуляция температуры тела. Глюкоза улучшает мозговую деятельность, память и обучаемость.
При нехватке глюкозы в крови (гипогликемии) у человека наблюдается слабость, помрачение сознания, беспокойство, головокружение и ухудшение координации.
Способ применения
Детям с 6 лет по ½ таблетки 3 раза в сутки, взрослым — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетку можно разжевывать или рассасывать. Дозы и длительность приема согласовывать с врачом.
Противопоказания
Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременные и кормящие женщины, дети до 6 лет.
Форма выпуска
Таблетки по 500 мг № 10
Срок годности
36 месяцев