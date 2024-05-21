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Глюкоза (275620) - инструкция по применению Диетические добавки

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Глюкоза
Цена в городе Киев
от 5,00 грн
Без рецепта
10 шт от 5,00 грн
В наличии в 2 аптеках других городов
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
16 Диетические добавки комплексного действия

Глюкоза инструкция по применению

Показания к применению

Поддерживает работоспособность организма, питает клетки головного мозга, улучшает память, быстро утоляет чувство голода, снимает стресс, корректирует психическое состояние, ускоряет восстановление мышечной ткани, помогает печени в нейтрализации токсических веществ.

Состав

Глюкоза — 440,0 мг, вспомогательные вещества.

Описание действующих веществ

Глюкоза (или декстроза, или виноградный сахар) — один из наиболее распространенных углеводов. Глюкоза входит в состав дисахаридов — сахарозы, лактозы, мальтозы. Она быстро всасывается в кровь и при больших физических нагрузках используется как источник энергии. Глюкоза участвует в образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц (особенно сердечной мышцы).

Глюкоза легко превращается в жиры в организме, особенно при ее избыточном поступлении с пищей. Основная польза глюкозы заключается в поддержании функционирования таких важнейших физиологических процессов, как дыхание, мышечное сокращение, биение сердца и регуляция температуры тела. Глюкоза улучшает мозговую деятельность, память и обучаемость.

При нехватке глюкозы в крови (гипогликемии) у человека наблюдается слабость, помрачение сознания, беспокойство, головокружение и ухудшение координации.

Способ применения

Детям с 6 лет по ½ таблетки 3 раза в сутки, взрослым — по 1–2 таблетки 3 раза в сутки. Таблетку можно разжевывать или рассасывать. Дозы и длительность приема согласовывать с врачом.

Противопоказания

Индивидуальная чувствительность к компонентам, беременные и кормящие женщины, дети до 6 лет.

Форма выпуска

Таблетки по 500 мг № 10

Срок годности

36 месяцев

Глюкоза
Глюкоза таблетки 0.5 г, №10
от 5,00 грн
В наличии в 2 аптеках
Цены в аптеках
Глюкоза
Глюкоза таблетки 0.5 г, №10
от 5,00 грн
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