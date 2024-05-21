Глюкоза (или декстроза, или виноградный сахар) — один из наиболее распространенных углеводов. Глюкоза входит в состав дисахаридов — сахарозы, лактозы, мальтозы. Она быстро всасывается в кровь и при больших физических нагрузках используется как источник энергии. Глюкоза участвует в образовании гликогена, питании тканей мозга, работающих мышц (особенно сердечной мышцы).

Глюкоза легко превращается в жиры в организме, особенно при ее избыточном поступлении с пищей. Основная польза глюкозы заключается в поддержании функционирования таких важнейших физиологических процессов, как дыхание, мышечное сокращение, биение сердца и регуляция температуры тела. Глюкоза улучшает мозговую деятельность, память и обучаемость.

При нехватке глюкозы в крови (гипогликемии) у человека наблюдается слабость, помрачение сознания, беспокойство, головокружение и ухудшение координации.