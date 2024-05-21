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Бифидумбактерин (275599) - инструкция по применению Диетические добавки

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Бифидумбактерин
Цена в городе Киев
от 224,00 грн
Без рецепта
10 шт от 224,00 грн 10 шт от 243,90 грн 10 шт, 5 доз от 173,00 грн 10 шт Нет в наличии
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В наличии в 553 аптеках
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Форма выпуска
Порошок лиофилизированный
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника