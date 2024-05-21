Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функции органов пищеваренияДиетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечникаБифидумбактерин Бифидумбактерин (275599) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 224,00 грн Без рецепта 10 шт от 224,00 грн 10 шт от 243,90 грн 10 шт, 5 доз от 173,00 грн 10 шт Нет в наличии Больше +1 В наличии в 553 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель Систем Фарм Форма выпуска Порошок лиофилизированный Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 8.5. Диетические добавки, способствующие нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника