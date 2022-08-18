При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата. Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на открытые раны, инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки, глаза и на участки вокруг глаз, на язвы и волдыри. В случае расстройств свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи. В случае лечения флебита это лекарственное средство не следует втирать в кожу. Наличие в составе метилпарабена (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).