Гель гепариновый (Heparin gel) (275578) - инструкция по применению ATC-классификация
Гель гепариновый инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 1 г препарата содержит гепарина натрия 1000 МЕ;
вспомогательные вещества: этанол 96%, карбомер, трометамол, метилпарабен (Е 218), масло мяты перечной, вода очищенная.
Лекарственная форма
Гель.
Основные физико-химические свойства: бесцветный или со слегка желтоватым оттенком, почти прозрачный гель вязкой консистенции со специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при варикозном расширении вен.
Код АТС С05В А03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат при нанесении на кожу оказывает противоотечное, антиэкссудативное, противовоспалительное и антикоагулянтное действие.
Фармакокинетика.
Гепарин обнаруживается в плазме крови в течение 24 часов после применения препарата, при этом максимальная концентрация гепарина достигается через 8 часов. Выводится преимущественно почками. Нанесенный на кожу препарат не влияет на параметры свертывания крови.
Показания
Лечение заболеваний поверхностных вен, таких как варикозное расширение вен и связанных с ним осложнений, флеботромбоз, тромбофлебит, поверхностный перифлебит. Послеоперационный варикозный флебит, осложнения после хирургического удаления подкожной вены ноги. Травмы и ушибы, инфильтраты и локализованные отеки, подкожные гематомы. Травмы и растяжения мышечно-сухожильных и капсуло-связующих структур.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к гепарину или к любому другому компоненту препарата; трофические язвы ног, которые кровоточат; открытые и/или инфицированные раны; геморрагический диатез; пурпура; тромбоцитопения; гемофилия. Склонность к кровотечениям.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Применение гепарина может способствовать удлинению протромбинового времени у больных, принимающих пероральные антикоагулянты. Не следует применять препарат вместе с лекарственными средствами для местного применения, например с препаратами, содержащими тетрациклин, гидрокортизон, салициловую кислоту, а также с антикоагулянтами.
Особенности применения
При наличии у больного геморрагических симптомов следует тщательно взвесить возможность применения препарата. Препарат не следует назначать при кровотечениях, наносить на открытые раны, инфицированные участки кожи при наличии гнойных процессов, слизистые оболочки, глаза и на участки вокруг глаз, на язвы и волдыри. В случае расстройств свертывания крови гель не рекомендуется наносить на большие участки кожи. В случае лечения флебита это лекарственное средство не следует втирать в кожу. Наличие в составе метилпарабена (Е 218) может вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Способ применения и дозы
Взрослым необходимо применять препарат 1–3 раза в сутки. На пораженный участок кожи наносить полоску геля размером 3–10 см и осторожно втирать. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально, учитывая тяжесть течения заболевания.
Дети
Учитывая ограниченный опыт применения препарат не следует назначать детям.
Побочные реакции
В отдельных случаях могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, такие как покраснение, зуд и припухлость кожи, жжение, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, геморрагии, иногда — возникновение небольших пустул, пузырьков или пузырей, которые быстро исчезают после отмены препарата. При нанесении на большие участки кожи возможны системные побочные реакции.
Срок годности
2 года от даты производства препарата в упаковке in bulk.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г или 50 г в тубе в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая фирма «Вертекс».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 61085, Харьковская обл., город Харьков, улица Астрономическая, дом 33, букв. «В-1».