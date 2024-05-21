ГЕРБАСТРЕСС® НОЧЬ (HERBASTRESS® NIGHT) (275459) - инструкция по применению Диетические добавки
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ГЕРБАСТРЕСС НОЧЬ инструкция по применению
Характеристика
Гербастресс Ночь — комплекс растительных экстрактов, аминокислоты, мелатонина и витамина B6, обеспечивающий быстрое действие и способствующий качественному сну в течение всей ночи. Является комплексом природного происхождения, не вызывает привыкания.
Гербастресс Ночь содержит растительные экстракты, оптимизирующие функции нервной системы. Хмель успокаивает, способствует здоровому сну и помогает преодолеть стресс. Валериана помогает заснуть и поддерживает нормальный сон, облегчает миорелаксацию.
Комплекс содержит витамин B6, который способствует нормальному функционированию нервной системы, мелатонин, который способствует засыпанию и 5-гидрокстриптофан — аминокислоту растительного происхождения, которая естественным путем вызывает сон, уменьшает раздражительность и нервное напряжение.
Рекомендации по употреблению. Может быть рекомендовано врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник:
• эфирных масел, органических кислот, входящих в состав экстрактов соцветия хмеля и корней валерианы;
• витамина B6;
• незаменимой аминокислоты — триптофана;
• нейропептида — мелатонина
с целью создания оптимальных диетологических условий для функционирования организма человека для нормализации циклов сна в условиях повышенного стресса; при адаптации к смене часовых поясов для восстановления суточного ритма; для работающих посменно.
Рекомендации по употреблению
употреблять взрослым по 1 капсуле вечером за 30 мин перед сном; капсулу проглотить, не разжевывая, запивая достаточным количеством питьевой воды.
Рекомендуемый период употребления — до 3 нед. Дальнейший период употребления необходимо согласовывать с врачом. Перед употреблением рекомендуется консультация врача.
Противопоказания
индивидуальная чувствительность к любому из компонентов, период беременности и кормления грудью.
Особые указания
не превышать рекомендуемую дневную дозу. Гербастресс Ночь не следует употреблять в качестве заменителя полноценного и сбалансированного питания.
Условия хранения
в оригинальной упаковке в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.