Гербастресс Ночь — комплекс растительных экстрактов, аминокислоты, мелатонина и витамина B 6 , обеспечивающий быстрое действие и способствующий качественному сну в течение всей ночи. Является комплексом природного происхождения, не вызывает привыкания.

Гербастресс Ночь содержит растительные экстракты, оптимизирующие функции нервной системы. Хмель успокаивает, способствует здоровому сну и помогает преодолеть стресс. Валериана помогает заснуть и поддерживает нормальный сон, облегчает миорелаксацию.

Комплекс содержит витамин B 6 , который способствует нормальному функционированию нервной системы, мелатонин, который способствует засыпанию и 5-гидрокстриптофан — аминокислоту растительного происхождения, которая естественным путем вызывает сон, уменьшает раздражительность и нервное напряжение.

Рекомендации по употреблению. Может быть рекомендовано врачом в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник:

• эфирных масел, органических кислот, входящих в состав экстрактов соцветия хмеля и корней валерианы;

• витамина B 6 ;

• незаменимой аминокислоты — триптофана;

• нейропептида — мелатонина

с целью создания оптимальных диетологических условий для функционирования организма человека для нормализации циклов сна в условиях повышенного стресса; при адаптации к смене часовых поясов для восстановления суточного ритма; для работающих посменно.