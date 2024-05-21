рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов и минералов.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

В состав входят 11 витаминов и 2 микроэлемента: хром и цинк.

Хром снижает влечение к сладкому, помогает соблюдать диету. Цинк положительно влияет на углеводный обмен. За счет комплекса обеспечивается суточная потребность в витаминах и минералах и восстанавливаются обменные процессы в организме.

