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ГЛЮКОЗ ВИТАЛЬ (GLUCOSE VITAL) (275427) - инструкция по применению Диетические добавки

  • Инструкция
ГЛЮКОЗ ВИТАЛЬ (GLUCOSE VITAL)
Цена в городе Киев
Без рецепта
30 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
30 шт.
Диетические добавки
9.2. Диетические добавки, снижающие объем и калорийность принятой пищи, ускоряющие распад жиров в организме

ГЛЮКОЗ ВИТАЛЬ инструкция по применению

Характеристика

рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов и минералов.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
В состав входят 11 витаминов и 2 микроэлемента: хром и цинк.
Хром снижает влечение к сладкому, помогает соблюдать диету. Цинк положительно влияет на углеводный обмен. За счет комплекса обеспечивается суточная потребность в витаминах и минералах и восстанавливаются обменные процессы в организме.

Рекомендации по употреблению

взрослые употребляют по 1 таблетке в сутки в течение 2 мес. Перерыв 4–6 нед.
Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания!
Не превышать рекомендуемую суточную дозу! Диетические добавки не являются заменой разнообразного питания и здорового образа жизни.

Противопоказания

не употреблять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов; аллергические реакции.
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.

Условия хранения

в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.