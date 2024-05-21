ГЛЮКОЗ ВИТАЛЬ (GLUCOSE VITAL) (275427) - инструкция по применению Диетические добавки
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ГЛЮКОЗ ВИТАЛЬ инструкция по применению
Характеристика
рекомендуется в качестве диетической добавки к рациону питания как дополнительный источник витаминов и минералов.
Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
В состав входят 11 витаминов и 2 микроэлемента: хром и цинк.
Хром снижает влечение к сладкому, помогает соблюдать диету. Цинк положительно влияет на углеводный обмен. За счет комплекса обеспечивается суточная потребность в витаминах и минералах и восстанавливаются обменные процессы в организме.
Рекомендации по употреблению
взрослые употребляют по 1 таблетке в сутки в течение 2 мес. Перерыв 4–6 нед.
Не использовать как заменитель полноценного и сбалансированного питания!
Не превышать рекомендуемую суточную дозу! Диетические добавки не являются заменой разнообразного питания и здорового образа жизни.
Противопоказания
не употреблять при индивидуальной непереносимости любого из компонентов; аллергические реакции.
Продукт не предназначен для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.