Препараты, содержащие ибупрофен и парацетамол, следует применять с осторожностью одновременно с:

кортикостероидами: повышенный риск желудочно-кишечного кровотечения или ульцерации;

антигипертензивными и диуретическими средствами: нестероидные противовоспалительные препараты могут уменьшить лечебный эффект этих препаратов;

антитромбоцитарными и селективными ингибиторами серотонина: может повышаться риск желудочно-кишечного кровотечения;

сердечными гликозидами: НПВП могут обострить сердечную недостаточность, повышают уровень гликозидов в плазме крови;

антикоагулянтами: НПВП могут усилить действие антикоагулянтов, например варфарина, с повышением риска кровотечения. Периодический прием не имеет значительного эффекта;

литием и метотрексатом: существуют доказательства потенциального повышения уровня лития и метотрексата в плазме крови;

барбитуратами: уменьшают жаропонижающий эффект препаратов, содержащих ибупрофен и парацетамол;

зидовудином: существуют доказательства повышения риска развития гемартроза и гематомы у ВИЧ-инфицированных пациентов при одновременном лечении зидовудином и ибупрофеном;

циклоспорином: повышение нефротоксичности;

мифепристоном: НПВП следует применять не ранее чем через 8–12 дней после применения мифепристона, поскольку они снижают его эффективность;

такролимусом: возможно повышение риска нефротоксичности при одновременном применении НПВП и такролимуса;

хинолоновыми антибиотиками: одновременное применение НПВП и хинолоновых антибиотиков может повысить риск возникновения судорог.

Пробенецид и сульфинпиразон

При одновременном применении с лекарственными средствами, которые содержат пробенецид или сульфинпиразон, вывод ибупрофена из организма может замедляться.

Ингибиторы АПФ, бета-блокаторы и антагонисты рецепторов ангиотензина II

НПВП могут подавлять действие антигипертензивных препаратов. У некоторых пациентов с нарушением функции почек (у пациентов с обезвоживанием или у пациентов пожилого возраста с ослабленной функцией почек) одновременное применение ингибиторов АПФ, бета-блокаторов или антагонистов ангиотензина II может приводить к дальнейшему ухудшению функции почек, включая возможную острую почечную недостаточность, что обычно имеет обратимый характер. Поэтому такие комбинации следует назначать с осторожностью, особенно пациентам пожилого возраста. В случае применения таких комбинаций следует провести адекватную гидратацию пациента и рассмотреть вопрос о проведении мониторинга функции почек в начале лечения, а также с определенной периодичностью в дальнейшем.

Калийсберегающие диуретики

Одновременное применение ибупрофена и калийсберегающих диуретиков может привести к гиперкалиемии (рекомендуется контролировать уровень калия в сыворотке крови).

Сульфонилмочевина

Результаты клинических исследований демонстрируют наличие взаимодействия между НПВП и гипогликемическими препаратами (сульфонилмочевина). Несмотря на то, что взаимодействие между ибупрофеном и сульфонилмочевиной в настоящее время не описана, во время сопутствующей терапии рекомендуется контролировать уровень глюкозы в сыворотке крови.

Следует избегать одновременного применения препаратов, содержащих ибупрофен и парацетамол, с ацетилсалициловой кислотой, если меньшая доза ацетилсалициловой кислоты (не более 75 мг в сутки) не была назначена врачом, и с другими НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) это может повысить риск возникновения побочных эффектов.

Следует избегать одновременного применения препаратов, содержащих ибупрофен и парацетамол, с алкоголем.

Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при применении метоклопрамида и домперидона и уменьшаться при применении холестирамина.

Противосудорожные препараты (включая фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют активность микросомальных ферментов печени, могут усиливать токсическое воздействие парацетамола на печень вследствие повышения степени превращения препарата на гепатотоксические метаболиты. При одновременном применении парацетамола с гепатотоксическими средствами увеличивается токсическое влияние препаратов на печень.