фармакодинамика. Механизм действия бетагистина изучен только частично. Существует несколько достоверных гипотез, которые подтверждаются данными исследований, проведенными на животных и с участием людей.

Влияние бетагистина на гистаминергическую систему . Установлено, что бетагистин частично проявляет агонистическую активность относительно H 1 -рецепторов, а также антагонистическую активность относительно H 3 -рецепторов гистамина в нервной ткани и имеет незначительную активность в отношении H 2 -рецепторов гистамина. Бетагистин увеличивает обмен и высвобождение гистамина путем блокирования пресинаптических H 3 -рецепторов и индукции процесса уменьшения количества соответствующих H 3 -рецепторов.

Бетагистин может увеличить кровоток в кохлеарной зоне, а также во всем головном мозгу . Фармакологические исследования на животных продемонстрировали улучшение кровообращения в сосудах stria vascularis внутреннего уха, возможно, за счет расслабления прекапиллярных сфинктеров в системе микроциркуляции внутреннего уха. Бетагистин также продемонстрировал увеличение мозгового кровотока в организме человека.

Бетагистин способствует вестибулярной компенсации . Бетагистин ускоряет восстановление вестибулярной функции после односторонней нейрэктомии у животных, ускоряя и способствуя процессу центральной вестибулярной компенсации. Этот эффект характеризуется усилением регуляции обмена и высвобождения гистамина и реализуется в результате антагонизма H 3 -рецепторов. У людей при лечении бетагистином также уменьшалось время восстановления вестибулярной функции после нейрэктомии.

Бетагистин изменяет активность нейронов в вестибулярных ядрах . Также установлено, что бетагистин имеет дозозависимое ингибирующее влияние на генерацию пиковых потенциалов в нейронах латеральных и медиальных вестибулярных ядер.

Фармакодинамические свойства бетагистина, как это продемонстрировано у животных, могут обеспечить положительный терапевтический эффект препарата в вестибулярной системе.

Эффективность бетагистина показана в исследованиях у пациентов с вестибулярным головокружением и болезнью Меньера, что продемонстрировано путем уменьшения тяжести и частоты приступов головокружения.

Фармакокинетика

Всасывание

Бетасерк, таблетки. При пероральном применении бетагистин быстро и практически полностью всасывается во всех отделах ЖКТ. После всасывания препарат быстро и почти полностью метаболизируется с образованием метаболита 2-пиридилуксусной кислоты. Концентрация бетагистина в плазме крови очень низкая. Поэтому все фармакокинетические анализы проводятся путем измерения концентрации метаболита 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче. При приеме препарата с пищей C max препарата оказывается ниже, чем при приеме натощак. При этом полное всасывание бетагистина идентично в обоих случаях, что указывает на то, что прием пищи только замедляет процесс всасывания препарата.

Бетасерк, р-р. При пероральном применении бетагистин быстро и практически полностью всасывается во всех отделах ЖКТ. После всасывания препарат быстро и почти полностью метаболизируется с образованием метаболита 2-пиридилуксусной кислоты. Уровень концентрации бетагистина в плазме крови очень низкий, поэтому большинство фармакокинетических анализов основываются на измерении содержания 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови и моче. В исследовании с использованием чувствительного биоаналитического метода продемонстрировано, что плазменные концентрации материнского соединения бетагистина достигают максимальных значений в пределах 1 ч после приема препарата. При приеме препарата с пищей C max препарата ниже, чем при приеме натощак. При этом полное всасывание бетагистина идентично в обоих случаях, что указывает на то, что прием пищи только замедляет процесс всасывания препарата.

Распределение . Количество бетагистина, которое связывается с белками плазмы крови, составляет <5%.

Биотрансформация . После всасывания бетагистин быстро и почти полностью метаболизируется в 2-пиридилуксусную кислоту (которая не проявляет фармакологической активности). После приема бетагистина внутрь концентрация 2-пиридилуксусной кислоты в плазме крови (и моче) достигает своего максимума через 1 ч после приема препарата и снижается с T ½ ≈3,5 ч.

Выведение . 2-Пиридилуксусная кислота быстро выводится с мочой. При приеме препарата в дозе 8–48 мг ≈85% начальной дозы выявляют в моче. Выделение бетагистина почками или с калом незначительно.

Линейность . Скорость восстановления остается постоянной при пероральном приеме 8–48 мг препарата, подтверждая линейность фармакокинетики бетагистина, и позволяет предположить, что задействованный метаболический путь остается ненасыщаемым.