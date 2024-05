исследований in vivo, направленных на изучение взаимодействия с другими лекарственными средствами, не проводили. На основании данных исследований in vitro, не ожидается угнетения активности ферментов цитохрома P450 in vivo.

Данные, полученные в условиях in vitro, свидетельствуют о подавлении метаболизма бетагистина препаратами, которые ингибируют активность МАО, включая подтип B МАО (например селегилин). Рекомендуется соблюдать осторожность при одновременном применении бетагистина и ингибиторов МАО (включая избирательно подтип B МАО).

Поскольку бетагистин является аналогом гистамина, взаимодействие бетагистина с антигистаминными препаратами теоретически может повлиять на эффективность одного из этих препаратов.