Ламидерм (Lamiderm)
Ламидерм инструкция по применению
Состав
действующее вещество: terbinafine;
1 г крема содержит тербинафина гидрохлорида 10 мг;
вспомогательные вещества: воск неионный эмульгированный; спирт цетостеариловый; масло минеральное; парафин белый мягкий; спирт бензиловый; пропиленгликоль; кремофор EL; натрия фосфат, дигидрат; триэтаноламин; вода очищенная.
Лекарственная форма
Крем.
Основные физико-химические свойства: белый или почти белый крем.
Фармакотерапевтическая группа
Противогрибковые препараты для местного применения.
Код АТС D01AE15.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Тербинафин представляет собой аллиламин и имеет широкий спектр противогрибкового действия. Тербинафин в низких концентрациях проявляет фунгицидное действие в отношении дерматофитов, плесневых и некоторых диморфных грибков. Активность в отношении дрожжевых грибов, в зависимости от их вида, может быть фунгицидной или фунгистатической. Препарат обладает длительным действием, что позволяет достичь эффекта за короткий период лечения.
Тербинафин специфически подавляет ранний этап биосинтеза стеринов в клеточной мембране гриба. Это приводит к дефициту эргостерола и внутриклеточному накоплению сквалена, что вызывает гибель клетки грибка. Тербинафин действует путем ингибирования фермента скваленепоксидазы в клеточной мембране гриба. Этот фермент не относится к системе цитохрома Р450. Тербинафин не влияет на метаболизм гормональных средств или других лекарственных препаратов.
Фармакокинетика.
При наружном применении всасывается менее 5% дозы, поэтому абсорбция тербинафина в системный кровоток незначительна.
После 7 дней лечения Ламидермом концентрации тербинафина, превышающие необходимые для фунгицидного действия, присутствуют в роговом слое эпидермиса, как минимум, в течение 7 дней после прекращения лечения.
Показания
Грибковые инфекции кожи, вызванные такими дерматофитами, как Trichophyton (например, T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis и Epidermophyton floccosum, например, дерматофитии стоп; паховая дерматофития («зуд жокея»); дерматофития туловища («стригущий лишай»); кандидоз кожи, вызванный грибками рода Candida, обычно Candida albicans; разноцветный лишай (Pityriasis versicolor), вызванный Pityrosporum orbiculare (также известный как Malassezia furfur).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к тербинафину или к любому из компонентов препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет.
Крем Ламидерм наносить на кожу 1 или 2 раза в сутки в зависимости от заболевания. Перед нанесением крема необходимо тщательно очистить и подсушить пораженные участки. Крем наносят тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки, слегка втирая. При инфекциях, сопровождающихся опрелостью (под молочными железами, в межпальцевой зоне, паховой области и между ягодицами), места нанесения можно укрывать марлей, особенно на ночь.
Продолжительность и частота лечения.
Продолжительность лечения зависит от тяжести течения заболевания:
межпальцевая дерматофития стоп, паховая дерматофития и дерматофития туловища: 1 раз в сутки в течение 1 недели;
сквамозно-гиперкератотическая дерматофития стоп ( «мокасиновая стопа»): 2 раза в сутки в течение 2 недель;
кандидоз кожи 1–2 раза в сутки в течение 1 недели;
разноцветный лишай: 1–2 раза в сутки в течение 2 недель.
Для пациентов пожилого возраста коррекции дозы не требуется.
Облегчение симптомов обычно происходит в течение нескольких дней. Нерегулярное применение или преждевременное прекращение лечения может привести к рецидиву.
При отсутствии признаков улучшения состояния после 2 недель лечения необходимо обратиться к врачу.
Дети
Опыт применения препарата у детей в возрасте до 12 лет ограничен, поэтому препарат не следует применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
Местные проявления, такие как зуд, шелушение или жжение кожи, боль и раздражение в месте нанесения, нарушения пигментации, эритема, образование корки и другие могут наблюдаться в месте нанесения. Эти незначительные проявления следует отличать от реакций гиперчувствительности, включая сыпь, о которых сообщается в единичных случаях и которые требуют прекращения лечения. При случайном контакте с глазами тербинафина гидрохлорид может вызывать раздражение глаз. В редких случаях скрытая грибковая инфекция может обостриться.
Со стороны иммунной системы.
Частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных): реакции гиперчувствительности, включая крапивницу.
Со стороны органов зрения.
Одиночные (≥1 / 10000, <1/1000): раздражение глаз.
Со стороны кожи и соединительных тканей.
Часто (≥ 1/100, <1/10) шелушение кожи, зуд.
Нечасто (≥ 1/1000, <1/100): повреждение кожи, образование корки, поражения кожи, нарушения пигментации, эритема, ощущение жжения кожи.
Одиночные (≥1 / 10000, <1/1000): сухость кожи, контактный дерматит (в том числе буллезный дерматит), экзема.
Частота неизвестна (невозможно оценить на основе имеющихся данных): сыпь.
Общие нарушения и реакции в месте нанесения.
Нечасто (≥ 1/1000, <1/100): боль, боль в месте нанесения, раздражение в месте нанесения.
Одиночные (≥1 / 10000, <1/1000): обострение симптомов.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 г или по 15 г в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Индоко Ремедис Лимитед.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Л-14, Верна Индастриал Эриа, Верна, Гоа ИН-403722, Индия.