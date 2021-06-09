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Долоксен Фаст (Doloxen Fast) (255260) - инструкция по применению ATC-классификация

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Долоксен Фаст (Doloxen Fast)
Цена в городе Киев
от 129,77 грн
Без рецепта
1 шт, 61,1 мг/г от 129,77 грн
В наличии в 197 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Мазь
Дозировка
61,1 мг/г
Вес
50 г
ATC-група
M02A C Препараты, содержащие производные салициловой кислоты
Регистрационное удостоверение
UA/15394/01/01 от 09.06.2021
Международное название
METHYL SALICYLAT* (МЕТИЛСАЛИЦИЛАТ)

Долоксен Фаст инструкция по применению

Состав

действующее вещество: метилсалицилат;

1 г мази содержит метилсалицилата 61,1 мг;

вспомогательные вещества: масло терпентиновое, камфора рацемическая, ментол (левоментол), парафин белый мягкий, ланолин.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: маслянистая мазь на ощупь, желтоватого цвета, с характерным запахом и однородная на вид.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Средства, содержащие производные салициловой кислоты.

Код АТС М02А С.

Фармакологические свойства

Долоксен Фаст является отвлекающим средством и применяется для временного облегчения боли.

Местное нанесение мази, содержащей метилсалицилат, на болезненные суставы, пораженные артритом, способствует значительному уменьшению напряжения мышц.

После местного применения метилсалицилат проникает через неповрежденную кожу и оказывает системное действие; количества адсорбированного препарата достаточно, чтобы обеспечить выраженный обезболивающий эффект.

Показания

В составе комплексной терапии при:

  • слабой и умеренной мышечной боли;
  • забоях;
  • слабой и умеренной боли при остеоартрозах и остеоартритах;
  • слабой и умеренной боли в суставах;
  • умеренных выраженных воспалительных процессах опорно-двигательной системы.

Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам лекарственного средства;
  • одновременное применение варфарина;
  • беременность и период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Применение лекарственного средства одновременно с пероральным приемом варфарина потенцирует действие последнего, что ведет к гематологическим изменениям.

Хотя достаточно контролируемые исследования взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное применение салицилатов для местного применения может увеличить эффект кумариновых антикоагулянтов и антитромбоцитарных лекарственных средств. В связи с этим пациентам, принимающим кумариновые антикоагулянты и антитромбоцитарные лекарственные средства, включая ацетилсалициловую кислоту, следует проявлять осторожность.

Особенности применения

Салицилаты могут усилить действие антиогулянтов и антитромбоцитарных лекарственных средств, применение салицилатов было связано с развитием синдрома Рейе.

Способ применения и дозы

Наносить на поврежденный участок около 1–2 г мази 3 раза в день. Продолжительность лечения не должна превышать 2 нед.

Дети

Лекарственное средство не предназначено для применения детям из-за недостаточности опыта такого применения.

Побочные реакции

Аллергия и повышенная чувствительность к препарату наблюдаются редко. Из них наиболее часто проявляются местные побочные реакции: сыпь, жжение, боль, покраснение, зуд, крапивница. Возможны ожоги в месте нанесения препарата.

Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек.

Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: одышка.

При возникновении каких-либо нежелательных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в защищенном от света и влаге месте в плотно закрытой тубе. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 20 г или по 50 г в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Лабораториус Баси — Индустриа Фармасьютика, С.А.

Долоксен Фаст
Долоксен Фаст мазь 61,1 мг/г туба 50 г, №1
от 129,77 грн
В наличии в 197 аптеках
Цены в аптеках
Долоксен Фаст
Долоксен Фаст мазь 61,1 мг/г туба 50 г, №1
от 129,77 грн
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