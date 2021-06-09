Долоксен Фаст (Doloxen Fast) (255260) - инструкция по применению ATC-классификация
Долоксен Фаст инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
Состав
действующее вещество: метилсалицилат;
1 г мази содержит метилсалицилата 61,1 мг;
вспомогательные вещества: масло терпентиновое, камфора рацемическая, ментол (левоментол), парафин белый мягкий, ланолин.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: маслянистая мазь на ощупь, желтоватого цвета, с характерным запахом и однородная на вид.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые местно при суставной и мышечной боли. Средства, содержащие производные салициловой кислоты.
Код АТС М02А С.
Фармакологические свойства
Долоксен Фаст является отвлекающим средством и применяется для временного облегчения боли.
Местное нанесение мази, содержащей метилсалицилат, на болезненные суставы, пораженные артритом, способствует значительному уменьшению напряжения мышц.
После местного применения метилсалицилат проникает через неповрежденную кожу и оказывает системное действие; количества адсорбированного препарата достаточно, чтобы обеспечить выраженный обезболивающий эффект.
Показания
В составе комплексной терапии при:
- слабой и умеренной мышечной боли;
- забоях;
- слабой и умеренной боли при остеоартрозах и остеоартритах;
- слабой и умеренной боли в суставах;
- умеренных выраженных воспалительных процессах опорно-двигательной системы.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к салицилатам и другим компонентам лекарственного средства;
- одновременное применение варфарина;
- беременность и период кормления грудью.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Применение лекарственного средства одновременно с пероральным приемом варфарина потенцирует действие последнего, что ведет к гематологическим изменениям.
Хотя достаточно контролируемые исследования взаимодействия не проводились, не исключено, что чрезмерное применение салицилатов для местного применения может увеличить эффект кумариновых антикоагулянтов и антитромбоцитарных лекарственных средств. В связи с этим пациентам, принимающим кумариновые антикоагулянты и антитромбоцитарные лекарственные средства, включая ацетилсалициловую кислоту, следует проявлять осторожность.
Особенности применения
Салицилаты могут усилить действие антиогулянтов и антитромбоцитарных лекарственных средств, применение салицилатов было связано с развитием синдрома Рейе.
Способ применения и дозы
Наносить на поврежденный участок около 1–2 г мази 3 раза в день. Продолжительность лечения не должна превышать 2 нед.
Дети
Лекарственное средство не предназначено для применения детям из-за недостаточности опыта такого применения.
Побочные реакции
Аллергия и повышенная чувствительность к препарату наблюдаются редко. Из них наиболее часто проявляются местные побочные реакции: сыпь, жжение, боль, покраснение, зуд, крапивница. Возможны ожоги в месте нанесения препарата.
Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: одышка.
При возникновении каких-либо нежелательных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в защищенном от света и влаге месте в плотно закрытой тубе. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 г или по 50 г в тубе. По 1 тубе в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Лабораториус Баси — Индустриа Фармасьютика, С.А.