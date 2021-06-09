Аллергия и повышенная чувствительность к препарату наблюдаются редко. Из них наиболее часто проявляются местные побочные реакции: сыпь, жжение, боль, покраснение, зуд, крапивница. Возможны ожоги в месте нанесения препарата.

Со стороны иммунной системы: ангионевротический отек.

Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: одышка.

При возникновении каких-либо нежелательных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.