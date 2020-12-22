Гемцитабин Амакса (Gemcitabin Amaxa) (255252) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемцитабин Амакса инструкция по применению
Состав
действующее вещество: гемцитабин;
1 флакон содержит 200 мг или 1000 мг гемцитабина (в виде гемцитабина гидрохлорида); 1 мл восстановленного раствора для инфузий содержит 38 мг гемцитабина (в виде гидрохлорида);
вспомогательные вещества: маннит (E 421); натрия ацетат, тригидрат (E 262); натрия гидроксид (E 524) (3,8%).
Лекарственная форма
Порошок для инфузий.
Основные физико-химические свойства: порошок белого или почти белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Противоопухолевые лекарственные средства. Структурные аналоги пиримидина. Код ATС L01B C05.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гемцитабин демонстрирует циклоспецифичность, в большинстве своем приводя к гибели клеток во время синтеза ДНК (S-фаза), а также блокируя рост клеток в G1/S-фазе цикла.
Гемцитабин (dFdC) является антиметаболитом пиримидина и подвергается внутриклеточному метаболизму под действием нуклеозидкиназ с образованием активных дифосфатных (dFdCDP) и трифосфатных (dFdCTP) нуклеозидов. Цитотоксический эффект гемцитабина обусловлен комбинированным действием дифосфатных и трифосфатных нуклеозидов, что приводит к угнетению синтеза ДНК. Во-первых, дифосфатный нуклеозид угнетает рибонуклеотидредуктазу, катализирующую реакции образования дезоксинуклеозидтрифосфатов, необходимых для синтеза ДНК. Угнетение этого фермента со стороны дифосфатнуклеозида приводит к снижению концентрации дезоксинуклеотидов, в том числе dCTP. Во-вторых, dFdCTP конкурирует с dCTP при построении ДНК (самопотенцирования).
Аналогично небольшое количество гемцитабина может встраиваться в РНК. Таким образом, уменьшение внутриклеточной концентрации dCTP делает возможным присоединение трифосфатных нуклеозидов к цепи ДНК. Эпсилон-ДНК-полимеразы не способны устранять гемцитабин и восстанавливать синтезируемые цепи ДНК. После присоединения внутриклеточных метаболитов гемцитабина к синтезируемым цепям ДНК присоединяется один дополнительный нуклеотид, что приводит к полному ингибированию дальнейшего синтеза ДНК (скрытое окончание цепи) и запрограммированной гибели клетки, известной как апоптоз.
Фармакокинетика.
Пиковая концентрация в плазме крови (данные получены за 5 минут до завершения инфузии) составляла 3,2 — 45,5 мкг/мл. Концентрация в плазме крови основного компонента после введения дозы 1000 мг/м2/30 мин превышала 5 мкг/мл примерно через 30 минут после завершения инфузии и превышала 0,4 мкг/мл через 1 час.
Распределение
Объем распределения в центральной камере составляет 12,4 л/м2 у женщин и 17,5 л/м2 у мужчин (межиндивидуальная вариабельность составляет 91,9%). Объем распределения в периферической крови был равен 47,4 л/м2 и не зависел от пола.
Связывание с белками плазмы крови было признано незначительным.
Период полувыведения — 42 — 94 мин в зависимости от возраста и пола пациента. При применении препарата в рекомендуемых дозах выведение гемцитабина практически завершается через 5–11 ч после начала введения инфузии. При применении гемцитабина 1 раз в неделю препарат не кумулируется.
Метаболизм
Гемцитабин Амакса быстро метаболизируется цитидиндезаминазой в печени, почках, крови и других тканях. В результате внутриклеточного метаболизма гемцитабина образуются гемцитабин моно-, ди- и трифосфаты (dFdCMP, dFdCDP и dFdCTP соответственно), при этом активными считаются dFdCDP и dFdCTP. Эти внутриклеточные метаболиты не обнаруживаются в плазме крови или моче. Основной метаболит — 2'-дезокси-2',2'-дифторуридин (dFdU) — неактивен и обнаруживается в плазме крови и моче.
Выведение
Системный клиренс варьируется в диапазоне 29,2 — 92,2 л/г/м2 в зависимости от пола и возраста пациента (межиндивидуальная вариабельность составляет 52,2%). Клиренс примерно на 25% ниже у женщин, чем у мужчин. Хотя клиренс достаточно высок, он снижается с возрастом как у мужчин, так и у женщин. При применении рекомендуемой дозы 1000 мг/м2 путем 30-минутной инфузии низкий клиренс у женщин и мужчин не является поводом для уменьшения дозы гемцитабина.
Выведение с мочой: в неизмененном виде выделяется менее 10% препарата. Почечный клиренс составляет 2–7 л/г/м2.
Количество выводимого препарата за одну неделю после введенной дозы составляет 92 — 98%, 99% которого выводится с мочой, в основном в виде dFdU, и 1% введенной дозы выводится с калом.
Кинетика dFdCTP
Этот метаболит выявляется в мононуклеарах клеток периферической крови.
Период полного выведения — 0,7–12 часов.
Внутриклеточные концентрации повышаются пропорционально дозе гемцитабина (35–350 мг/м2/30 мин), давая стационарные концентрации, составляющие 0,4–5 мкг/мл. При концентрации гемцитабина в плазме крови более 5 мкг/мл концентрация dFdCTP в мононуклеарных клетках не увеличивается, что свидетельствует о насыщенности процесса образования этого метаболита. Начальная плазменная концентрация после применения препарата в дозе 1000 мг/м2/30 мин превышает 5 мкг/мл через 30 минут после завершения инфузии и 0,4 мкг/мл в течение последующего часа.
Кинетика dFdU
Пиковая концентрация в плазме крови (через 3–15 минут после завершения инфузии препарата в дозе 1000 мг/м2 в течение 30 минут) составляет 28–52 мкг/мл. Остаточная концентрация после введения препарата 1 раз в неделю — 0,07–1,12 мкг/мл, аккумуляции не наблюдается.
Процесс снижения концентрации dFdU в плазме крови имеет трехфазный характер по сравнению с кривой времени, средний период полувыведения в терминальной фазе составляет 65 часов (диапазон 33–84 часа).
Образование dFdU из исходного соединения 91–98%.
Средний объем распределения в центральной крови — 18 л/м2 (в диапазоне 11–22 л/м2).
Средний стационарный объем распределения (Vss) — 150 л/м2 (в диапазоне 96–228 л/м2).
В тканях распределяется экстенсивно.
Средний клиренс — 2,5 л/ч/м2 (в диапазоне 1–4 л/ч/м2).
Выведение с мочой полное
Комбинированная терапия гемцитабином и паклитакселом
Комбинированная терапия гемцитабином и паклитакселом не влияет на фармакокинетику ни одного из этих лекарственных средств.
Комбинированная терапия гемцитабином и карбоплатином
Комбинированная терапия гемцитабина и карбоплатина не влияет на фармакокинетику гемцитабина.
Нарушение функции почек
Почечная недостаточность умеренной или средней степени (скорость клубочковой фильтрации 30 — 80 мл/мин) не оказывает длительного значительного влияния на фармакокинетику гемцитабина.
Показания
Рак мочевого пузыря. Гемцитабин Амакса в комбинации с цисплатином показан для лечения больных локально рецидивирующим или метастатическим раком мочевого пузыря.
Рак поджелудочной железы. Гемцитабин Амакса показан для лечения пациентов с локально прогрессирующими или метастатическими аденокарциномами поджелудочной железы.
Немелкоклеточный рак легких. Гемцитабин Амакса в комбинации с цисплатином показан как препарат первой линии для лечения пациентов с локально прогрессирующим или метастатическим немелкоклеточным раком легких. Гемцитабин Амакса, как монотерапия, показан для лечения пациентов пожилого возраста и пациентов с другим функциональным статусом.
Рак яичников. Гемцитабин Амакса в комбинации с карбоплатином показан для лечения пациентов с локально прогрессирующей или метастатической эпителиальной карциномой яичников. Препарат показан для лечения пациентов с рецидивом эпителиальной карциномы яичников после периода ремиссии, составлявшего не менее 6 месяцев после предварительной терапии первой линии препаратами платины.
Рак молочной железы. Гемцитабин Амакса в комбинации с паклитакселом показан для лечения больных неоперабельным, локально рецидивирующим или метастатическим раком молочной железы после предварительной адъювантной/неоадъювантной химиотерапии. Перед химиотерапией следует назначить антрациклин, если нет противопоказаний.
Рак желчных протоков. Гемцитабин Амакса показан для лечения больных раком желчных протоков.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или любому из вспомогательных веществ препарата.
Период кормления грудью (см. раздел «Применение в период беременности или кормления грудью»).
Особенности применения
Увеличение длительности инфузии и частоты введения доз повышает токсичность.
Гематологическая токсичность
Гемцитабин может ослаблять функцию костного мозга, что проявляется лейкоцитопенией, тромбоцитопенией и анемией.
Пациенты, получающие гемцитабин, следует обследовать перед применением каждой дозы на количество тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов. При выявлении торможения деятельности костного мозга, вызванного препаратом, следует рассмотреть вопрос о прекращении или модификации терапии (см. раздел «Способ применения и дозы»). В то же время миелосупрессия является кратковременной и чаще всего не требует уменьшения дозы или прекращения терапии.
Количество периферических клеток крови может продолжать снижаться после прекращения терапии гемцитабином. У пациентов с нарушениями функции костного мозга лечение следует начинать с осторожностью. Как и при лечении другими цитотоксическими средствами, следует учитывать риск возникновения кумулятивного угнетения костного мозга при назначении гемцитабина с другими препаратами для химиотерапии.
Печеночная или почечная недостаточность
Гемцитабин Амакса следует с осторожностью применять пациентам с печеночной и почечной недостаточностью, поскольку в процессе исследований получено недостаточно данных, чтобы рекомендовать точные дозы для пациентов такой группы (см. раздел «Способ применения и дозы»). Введение гемцитабина пациентам с сопутствующими метастазами в печени или при гепатите и алкоголизме в анамнезе, а также при циррозе печени может привести к обострению печеночной недостаточности. Следует периодически проводить лабораторную оценку функции почек и печени (включая вирусологические исследования).
Сопутствующая радиотерапия
В процессе сопутствующей радиотерапии (проводят одновременно с применением гемцитабина или с интервалом ≤ 7 дней после) сообщалось о токсичности (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий» для подробной информации и рекомендаций по применению).
Живые вакцины
Для больных, лечащихся гемцитабином, не рекомендуется применение вакцин против желтой лихорадки и других ослабленных живых вакцин (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»).
Синдром обратимой задней энцефалопатии (СОЗЭ)
Сообщалось о случаях развития СОЗЕ с потенциально тяжелыми последствиями у пациентов, получавших лечение гемцитабином как монотерапию или в сочетании с другими химиотерапевтическими препаратами. У большинства пациентов, получавших гемцитабин и у которых отмечены случаи СОЗЕ, наблюдались острая артериальная гипертензия и эпилептические приступы, также у пациентов могли быть другие симптомы, такие как головная боль, летаргия, спутанность сознания и потеря зрения.
Вышеуказанное состояние (синдром) диагностируют с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). СОЗЭ является обратимым состоянием при условии применения надлежащих мер поддерживающей терапии. Если СОЗЭ развивается в процессе терапии, следует прекратить применение гемцитабина и начать проведение поддерживающих мер, в том числе осуществление контроля артериального давления, противосудорожную терапию.
Сердечно-сосудистая система
Из-за риска развития сердечных и/или сосудистых нарушений, связанных с применением гемцитабина, особое внимание следует уделять при назначении препарата пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе.
Синдром капиллярной утечки
У больных, получавших монотерапию гемцитабином или комбинированную терапию гемцитабина с другими химиотерапевтическими средствами, зафиксирован синдром капиллярной утечки (см. раздел «Побочные реакции»). При условии преждевременного выявления и применения соответствующей терапии синдром капиллярной утечки обычно поддается лечению, но сообщалось и о летальных случаях. Состояние обусловлено повышенной системной капиллярной проницаемостью, во время которой жидкость и протеины из внутрисосудистого пространства проникают в интерстиций. Клинические симптомы включают генерализованный отек, увеличение массы тела, гипоальбуминемию, тяжелую форму гипотензии, острую почечную недостаточность и отек легких.
Если во время лечения развивается синдром капиллярной утечки, гемцитабин следует полностью отменить и применить соответствующую терапию. Синдром капиллярной утечки может возникать на поздних циклах, его обычно связывают с дистресс-синдромом у взрослых.
Респираторная система
В связи с терапией гемцитабином сообщалось о влиянии на легкие, иногда очень сильное (такие как отек легких, интерстициальный пневмонит или респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ)). Если развиваются такие явления, то следует рассмотреть возможность прерывания терапии гемцитабином. Своевременное применение мер симптоматической терапии может улучшить состояние.
Выделительная и мочеполовая система
Гемолитико-уремический синдром (ГУС)
Клинические проявления, связанные с ГУС, редко отмечались в постмаркетинговых данных у пациентов, получавших гемцитабин (см. раздел «Побочные реакции»). ГУС является потенциально опасным для жизни заболеванием. При выявлении каких-либо признаков микроангиопатической гемолитической анемии, таких как быстро падающий гемоглобин с сопутствующей тромбоцитопенией, повышение уровня билирубина плазмы крови, креатинина плазмы крови, мочевины или лактатдегидрогеназы, применение гемцитабина следует прекратить. При прекращении терапии почечная недостаточность может быть необратимой и может возникнуть необходимость в диализе.
Канцерогенез
Длительные исследования на животных не выявили карциногенетического потенциала гемцитабина.
Влияние на репродуктивную способность
В процессе исследований фертильности гемцитабин вызывал у мышей-самцов гипосперматогенез. Таким образом, мужчинам, получающим лечение гемцитабином, не рекомендуется планировать рождение детей в период лечения и в течение 6 месяцев после терапии. Учитывая возможность потери фертильности вследствие терапии гемцитабином, мужчинам рекомендуется проконсультироваться со специалистами по криоконсервации спермы перед началом лечения.
Согласно доклиническим данным, гемцитабин является мутагенным в мутационном тесте при изучении воздействия на лимфому мыши (L51778Y) in vitro и в микронуклеарном тесте на клетках костного мозга in vivo.
Натрий
200 мг гемцитабина содержит 3,56 мг (0,15 ммоль) натрия.
1000 мг гемцитабина содержит 17,81 мг (0,77 ммоль) натрия.
Это следует учитывать пациентам, находящимся на диете с контролем натрия.
Способ применения и дозы
Гемцитабин Амакса назначает только врач, имеющий опыт противораковой химиотерапии.
Рекомендуемые дозы
Рак мочевого пузыря
Комбинированное применение. Рекомендуемая доза гемцитабина составляет 1000 мг/м2 поверхности тела, вводимого внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й, 8-й и 15-й день каждого 28-дневного цикла в комбинации с цисплатином. Цисплатин применяется в рекомендуемой дозе 70 мг/м2 поверхности тела в 1-й день после гемцитабина или на 2-й день каждого 28-дневного цикла. Затем 4-недельный цикл повторяется. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает больной.
Рак поджелудочной железы
Рекомендуемая доза гемцитабина составляет 1000 мг/м2 поверхности тела, вводимого внутривенно в течение 30-минутной инфузии 1 раз в неделю в течение 7 недель, после чего делается однонедельный перерыв. Следующие циклы состоят из еженедельных инфузий в течение 3 недель подряд с последующей однонедельной. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.
Немелкоклеточный рак легких
Монотерапия. Рекомендуемая доза составляет 1000 мг/м2 поверхности тела и вводится внутривенно в течение 30-минутной инфузии 1 раз в неделю в течение 3 недель, после чего необходим однонедельный перерыв. Четырехнедельный цикл повторяется. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла можно проводить в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.
Комбинированное применение. Рекомендуемая доза составляет 1250 мг/м2 поверхности тела и вводится внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и 8-й день каждого 21-дневного цикла. Доза препарата может уменьшаться с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. Цисплатин вводить рекомендуемой дозой 75–100 мг/м2 1 раз каждые 3 недели.
Рак молочной железы
Комбинированное применение. Гемцитабин Амакса в комбинации с паклитакселом рекомендуется применять в следующем режиме: паклитаксел (175 мг/м2) вводить в 1-й день в течение 3-часовой внутривенной инфузии, после него вводить гемцитабин (1250 мг/м2) внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и на 8-м день каждого 21-дневного цикла. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. Перед началом применения комбинации гемцитабина и паклитаксела у пациентов должно быть абсолютное количество гранулоцитов не менее 1500 (х106/л).
Рак яичников
Комбинированное применение. Гемцитабин Амакса в комбинации с карбоплатином рекомендуется вводить следующим образом: гемцитабин 1000 мг/м2 внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и на 8-й дни каждого 21-дневного цикла. В первый день после гемцитабина вводится карбоплатин в дозе, обеспечивающий AUC 4,0 мг/мл×мин. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.
Рак желчных протоков
Монотерапия. Взрослые. Рекомендуемая доза Гемцитабин Амакса — 1000 мг/м2 поверхности тела, которую следует вводить внутривенно в течение 30 мин. Инфузию проводить 1 раз в неделю 3 недели подряд, затем 1 неделю перерыв. Этот четырехнедельный цикл повторять. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от величины токсичности, которой испытывает пациент.
Комбинированное применение. Взрослые. Гемцитабин Амакса в комбинации с цисплатином: рекомендуется применять цисплатин 70 мг/м2 в 1 день цикла путем внутривенной инфузии, далее вводить Гемцитабин Амакса в дозе 1250 мг/м2. Гемцитабин Амакса вводить в 1-й и 8-й день каждого 21-дневного цикла внутривенно в течение 30-минутной инфузии. Этот 3-недельный цикл повторять. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от степени токсичности, которую испытывает пациент.
Контроль токсичности и коррекция дозы в зависимости от токсичности
Модификация дозы, связанная с негематологической токсичностью
Для выявления негематологической токсичности необходимо проводить периодическое объективное обследование и проверку функций почек и печени. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. В общем, при выявлении негематологической токсичности тяжелой степени (степень III или IV), кроме тошноты/рвоты, терапию гемцитабином следует прекратить или уменьшить (решение принимает врач). Применение следует прекратить, пока не исчезнут признаки токсичности. Относительно коррекции доз цисплатина, карбоплатина и паклитаксела в комбинированной терапии, смотрите инструкцию по медицинскому применению соответствующего лекарственного средства.
Модификация дозы в зависимости от гематологической токсичности
В начале цикла лечения
У пациентов, применяющих Гемцитабин Амакса, перед каждой дозой следует проверять количество тромбоцитов и гранулоцитов. Абсолютное количество гранулоцитов перед началом цикла должно составлять не менее 1500 (х106/л), а тромбоцитов — 100000 (х106/л).
В течение цикла лечения
Таблица 1
Модификация дозы гемцитабина в течение цикла
|Модификация дозы Гемцитабин Амакса в течение цикла лечения по показаниям: рак мочевого пузыря, НМКРЛ, рак поджелудочной железы — при монотерапии или в комбинации с цисплатином
|Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л)
|Количество тромбоцитов (x106/л)
|Процент от стандартной дозы гемцитабина (%)
|1000
|и
|100000
|100
|500–1000
|или
|50000–100000
|75
|< 500
|или
|< 50000
|отложить применение *
*От введения дозы в течение цикла следует воздержаться, пока абсолютное количество гранулоцитов не достигнет значения не менее 500 (x106/л), а тромбоцитов — 50000 (x106/л).
Таблица 2
|Модификация дозы гемцитабина в течение цикла лечения по показанию рака молочной железы при комбинированном применении с паклитакселом
|Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л)
|Количество тромбоцитов (x106/л)
|Процент от стандартной дозы гемцитабина (%)
|≥ 1200
|и
|75000
|100
|1000– < 1200
|или
|50000–75000
|75
|700– < 1000
|и
|≥ 50000
|50
|< 700
|или
|< 50000
|отложить применение *
*Введение дозы не следует восстанавливать в течение цикла. Лечение следует начинать в 1-й день следующего цикла, как только абсолютное количество гранулоцитов достигнет значения не менее 1500 (x106/л), а тромбоцитов — 100000 (x106/л).
|Модификация дозы гемцитабина в течение цикла лечения по показанию рака яичников при комбинированном применении с карбоплатином
|Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л)
|Количество тромбоцитов (x106/л)
|Процент от стандартной дозы гемцитабина (%)
|1500
|и
|≥ 100000
|100
|1000–1500
|или
|75000–100000
|50
|< 1000
|или
|< 75000
|отложить применение *
*Введение дозы не восстанавливается в течение цикла. Лечение начинается в 1-й день следующего цикла, как только абсолютное количество гранулоцитов достигнет значения не менее 1500 (x106/л), а тромбоцитов — 100000 (x106/л).
Модификации дозы в зависимости от гематологической токсичности в следующих циклах для всех показаний
Дозу гемцитабина необходимо снизить до 75% от полной дозы, вводимой в начале цикла, в случае таких проявлений гематологической токсичности:
- Абсолютное количество гранулоцитов <500 x 106/л в течение более 5 суток.
- Абсолютное количество гранулоцитов < 100 x 106/л в течение более 3 суток.
- Фебрильная нейтропения.
- количество тромбоцитов < 25000 x 106/л.
- Отложение цикла более чем на 1 нед в связи с проявлениями токсичности.
Метод применения
Препарат Гемцитабин Амакса хорошо переносится в течение инфузии, поэтому его можно применять при амбулаторном лечении. В случае экстравазации следует немедленно прекратить инфузию и продолжить введение в другой сосуд. Следует тщательно контролировать состояние пациента после применения препарата. Инструкции по восстановлению раствора см. в разделе «Особые меры предосторожности».
Особые группы пациентов
Пациенты с печеночной и почечной дефицитностью. Гемцитабин Амакса следует с осторожностью применять пациентам с печеночной или почечной недостаточностью, поскольку в процессе клинических исследований получено недостаточно данных, чтобы рекомендовать точные дозы для таких пациентов (см. разделы «Фармакокинетика» и «Особенности применения»).
Пациенты пожилого возраста (возраст старше 65 лет). Гемцитабин Амакса хорошо переносится пациентами в возрасте старше 65 лет. Нет никаких оснований считать, что для пожилых людей необходима коррекция дозы, кроме рекомендованного для всех пациентов (см. раздел «Фармакокинетика»).
Инструкция по приготовлению раствора (и последующего разбавления, если это необходимо)
Единственным одобренным растворителем для разведения стерильного порошка гемцитабина является раствор хлорида натрия 9 мг/мл (0,9%) для инъекции (без консервантов). Учитывая растворимость, максимальная концентрация гемцитабина после приготовления составляет 40 мг/мл. Разведение в концентрациях более 40 мг/мл может привести к неполному растворению, чего следует избегать.
Приготовление раствора и последующее его разведение следует производить в асептических условиях.
Для приготовления раствора добавить не менее 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций во флакон, содержащий 200 мг порошка гемцитабина, или не менее 25 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций во флакон, содержащий 1000 мг порошка гемцитабина. Общий объем после растворения составляет 5,26 мл (флаконы, содержащие 200 мг гемцитабина) и 26,3 мл (флаконы, содержащие 1000 мг гемцитабина). Это обеспечивает концентрацию гемцитабина 38 мг/мл, что также учитывает объем замещения лиофилизированного порошка. Взболтать, чтобы растворить. Возможно дальнейшее разведение приготовленного раствора 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций без консервантов. Соответствующее количество лекарственного средства можно вводить сразу после приготовления или еще развести 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций. Полученный раствор может быть прозрачным, бесцветным или желтоватым.
Средства для парентерального введения необходимо осматривать перед введением визуально на наличие посторонних частиц и изменение окраски. При наличии посторонних частиц раствор нельзя применять. Любые неиспользованные части лекарственного средства или отходы следует уничтожить в соответствии с действующим законодательством. Перед введением раствор следует осматривать визуально на наличие посторонних частиц и окраски.
Дети
Гемцитабин Амакса не рекомендуют применять детям (в возрасте младше 18 лет) ввиду недостаточности данных по безопасности и эффективности.
Побочные реакции
К наиболее распространенным побочным реакциям при применении лекарственного средства Гемцитабин Амакса относятся: тошнота, сопровождающаяся или не сопровождающаяся рвотой; повышенные уровни трансаминаз (АлАТ и АсАT) и щелочной фосфатазы печени, о чем сообщалось у около 60% пациентов; о протеинурии и гематурии сообщалось у около 50% пациентов; одышка, о которой сообщалось у 10–40% пациентов (особенно часто развивалась у пациентов с раком легких); аллергическая кожная сыпь зафиксированы у около 25% пациентов, при этом 10% пациентов жаловались на зуд. Частота возникновения и тяжесть побочных реакций зависят от дозы, скорости инфузии и интервалов между дозами. Побочными реакциями, требующими ограничения дозы, является снижение числа тромбоцитов, лейкоцитов и гранулоцитов (см. раздел «Способ применения и дозы»).
В таблице 4 представлены побочные реакции и частота их появления, полученные в процессе клинических исследований. В каждой группе побочные реакции приведены в порядке уменьшения серьезности с частотой: очень часто (≥ 1/10); часто (от ≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (от ≥ 1/1000 до < 1/100); редко (от ≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); частота неизвестна (не поддаются оценке на основе имеющихся данных).
Таблица 4
|Органы и системы
|Частота
|Со стороны системы крови и лимфатической системы
Очень часто: лейкопения (нейтропения III степени — 19,3%, IV степени — 6%). Угнетение костного мозга обычно имеет степень от незначительного до умеренного и влияет на количество гранулоцитов (см. разделы «Особенности применения» и «Способ применения и дозы»), тромбоцитопения, анемия.
Часто: фебрильная нейтропения.
Очень редко: тромбоцитоз, тромботическая микроангиопатия
|Со стороны иммунной системы
|Очень редко: анафилактоидная реакция
|Со стороны метаболизма и питания
|Часто: анорексия
|Со стороны нервной системы
Часто: головная боль, бессонница, сонливость.
Нечасто: нарушение мозгового кровообращения (инсульт).
Очень редко: синдром обратимой задней энцефалопатии (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны сердечно-сосудистой системы
Нечасто: аритмия, чаще суправентрикулярная по происхождению, сердечная недостаточность.
Редко: инфаркт миокарда, клинические проявления периферического васкулита и гангрены, гипотензия.
Очень редко: синдром капиллярной утечки (см. раздел «Особенности применения»)
|Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
Очень часто: одышка (чаще легкая и проходит без лечения).
Часто: кашель, ринит.
Нечасто: интерстициальный пневмонит, бронхоспазм (чаще легкий и транзиторный, но может возникнуть необходимость парентерального лечения).
Редко: отек легких, респираторный дистресс-синдром у взрослых (см.раздел «Особенности применения»)
|Со стороны пищеварительной системы
Очень часто: тошнота, рвота.
Часто: диарея, стоматит и появление язв в полости рта, запор.
Очень редко: ишемический колит
|Со стороны гепатобилиарной системы
Очень часто: повышение уровня печеночных ферментов, таких как аспартатаминотрансфераза (АсАТ), аланинаминотрансфераза (АлАТ) и щелочная фосфатаза.
Часто: повышение уровня билирубина.
Нечасто: серьезная гепатотоксичность, что приводит к печеночной недостаточности и летальному исходу.
Редко: повышение уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ)
|Со стороны кожи и подкожной ткани
Очень часто: аллергическая сыпь на коже, часто сопровождающаяся зудом; облысение.
Часто: зуд, повышенная потливость.
Редко: тяжелые кожные реакции, в частности десквамация и буллезная сыпь на коже, язвы, пузырчатые формирования, шелушение.
Очень редко: токсический эпидермальный синдром, синдром Стивенса-Джонсона.
Частота неизвестна: псевдоцеллюлит
|Со стороны опорно-двигательного аппарата
|Часто: боль в спине, миалгия
|Со стороны выделительной и мочеполовой системы
Очень часто: гематурия, умеренная протеинурия.
Нечасто: почечная недостаточность, гемолитико-уремический синдром (см. раздел «Особенности применения»)
|Общие расстройства
Очень часто: гриппоподобные симптомы (чаще наблюдаются лихорадка, головная боль, озноб, миалгия, астения и анорексия; также сообщалось о кашле, рините, недомогании, повышенном потоотделении и расстройствах сна), отек/периферический отек, включая отек лица (в большинстве случаях отеки регрессируют после прекращения лечения).
Часто: лихорадка, астения, озноб.
Редко: кожные реакции в месте введения (преимущественно умеренной степени тяжести)
|Травмы, отравления и осложнения процедур
|Редко: радиотоксичность (см. раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий»), «радиационная память»
|Инфекции и инвазии
Часто: инфекции.
Частота неизвестна: сепсис
Комбинированное применение при лечении рака молочной железы. Частота появления побочных реакций гематологической токсичности ІІІ и ІV степени, в частности нейтропении, повышается при комбинированном применении гемцитабина с паклитакселом. Повышение частоты возникновения данных побочных реакций не ассоциировано с повышенной частотой инфекций или геморрагических явлений. Усталость и фебрильная нейтропения чаще отмечаются при комбинированном применении гемцитабина с паклитакселом. Слабость, не связанная с анемией, обычно проходит после первого цикла терапии.
Таблица 5
Комбинированное применение при лечении рака молочной железы. Побочные реакции III и IV степени при монотерапии паклитакселом по сравнению с комбинированным применением гемцитабина с паклитакселом.
|Побочные реакции
|Количество пациентов (%)
|Монотерапия паклитакселом (N=259)
|Комбинированное применение гемцитабина с паклитакселом (N=262)
|Степень ІІІ
|Степень ІV
|Степень ІІІ
|Степень ІV
|Гематологические
|Анемия
|5 (1,9)
|1 (0,4)
|15 (5,7)
|3 (1,1)
|Тромбоцитопения
|0
|0
|14 (5,3)
|1 (0,4)
|Нейтропения
|11 (4,2)
|17 (6,6)*
|82 (31,3)
|45 (17,2)*
|Негематологические
|Фебрильная нейтропения
|3 (1,2)
|0
|12 (4,6)
|1 (0,4)
|Усталость
|3 (1,2)
|1 (0,4)
|15 (5,7)
|2 (0,8)
|Диарея
|5 (1,9)
|0
|8 (3,1)
|0
|Моторная нейропатия
|2 (0,8)
|0
|6 (2,3)
|1 (0,4)
|Сенсорная нейропатия
|9 (3,5)
|0
|14 (5,3)
|1 (0,4)
*Нейтропения IV степени, продолжающаяся более 7 дней, наблюдалась у 12,6% пациентов в группе комбинированного лечения и у 5,0% пациентов в группе применения только паклитаксела.
Таблица 6
Комбинированное применение при раке мочевого пузыря. Побочные реакции III и IV степени при применении МВДЦ (метотрексат, винбластин, доксорубицин, цисплатин) по сравнению с комбинированным применением гемцитабина с цисплатином
|Побочные реакции
|Количество пациентов (%)
|Комбинация МВДЦ (метотрексат, винбластин, доксорубицин, цисплатин) (N=196)
|Комбинированное применение гемцитабина с цисплатином (N=200)
|Степень III
|Степень ІV
|Степень III
|Степень ІV
|Гематологические
|Анемия
|30 (16)
|4 (2)
|47 (24)
|7 (4)
|Тромбоцитопения
|15 (8)
|25 (13)
|57 (29)
|57 (29)
|Негематологические
|Тошнота и рвота
|37 (19)
|3 (2)
|44 (22)
|0 (0)
|Диарея
|15 (8)
|1 (1)
|6 (3)
|0 (0)
|Інфекция
|19 (10)
|10 (5)
|4 (2)
|1 (1)
|Стоматит
|34 (18)
|8 (4)
|2 (1)
|0 (0)
Таблица 7
Комбинированное применение при раке яичников. Побочные реакции III и IV степеней при монотерапии карбоплатином по сравнению с комбинированным применением гемцитабина с карбоплатином
|Побочные реакции
|Количество пациентов (%)
|Карбоплатин (N=174)
|Комбинированное применение гемцитабина с карбоплатином (N=175)
|Степень III
|Степень ІV
|Степень III
|Степень ІV
|Гематологические
|Анемия
|10 (5,7)
|4 (2,3)
|39 (22,3)
|9 (5,1)
|Нейтропения
|19 (10,9)
|2 (1,1)
|73 (41,7)
|50 (28,6)
|Тромбоцитопения
|18 (10,3)
|2 (1,1)
|53 (30,3)
|8 (4,6)
|Лейкопения
|11 (6,3)
|1 (0,6)
|84 (48,0)
|9 (5,1)
|Негематологические
|Геморагия
|0 (0)
|0 (0)
|3 (1,8)
|0 (0)
|Фебрильная нейтропения
|0 (0)
|0 (0)
|2 (1,1)
|0 (0)
|Инфекция без нейтропении
|0 (0)
|0 (0)
|0 (0)
|1 (0,6)
Явление сенсорной нейропатии также наблюдалось чаще при комбинированном применении по сравнению с одним карбоплатином.
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства важно. Это позволяет постоянно контролировать соотношение польза/риск лекарственного средства.
Срок годности
Запечатанный флакон — 3 года.
Восстановленный раствор. Химическая и физическая стабильность после разведения была продемонстрирована в течение 24 ч при температуре не выше 25 °C. С микробиологической точки зрения, препарат следует использовать немедленно. Если раствор не введен сразу, ответственность за продолжительность и условия хранения готового к применению раствора несет пользователь. Хранить не более 24 часов при температуре не выше 25 °С при условии, что восстановления (дальнейшее разведение, если проводилось) происходили в контролируемых и валидированных асептических условиях. Раствор восстановленного гемцитабина не охлаждать, поскольку это может привести к кристаллизации.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25 °С. Не охлаждать восстановленный раствор.
Упаковка
Стеклянные флаконы с порошком для раствора для инфузий по 200 мг или 1000 мг во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
АкВида ГмбХ/AqVida GmbH.
Заявитель
АМАКСА ЛТД/Amaxa LTD.
Местонахождение заявителя
31 Джон Ислип Стрит, Лондон SW1P 4FE, Великобритания/31 John Islip Street, London SW1P 4FE, United Kingdom.