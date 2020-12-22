Гемцитабин Амакса назначает только врач, имеющий опыт противораковой химиотерапии.

Рекомендуемые дозы

Рак мочевого пузыря

Комбинированное применение. Рекомендуемая доза гемцитабина составляет 1000 мг/м2 поверхности тела, вводимого внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й, 8-й и 15-й день каждого 28-дневного цикла в комбинации с цисплатином. Цисплатин применяется в рекомендуемой дозе 70 мг/м2 поверхности тела в 1-й день после гемцитабина или на 2-й день каждого 28-дневного цикла. Затем 4-недельный цикл повторяется. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает больной.

Рак поджелудочной железы

Рекомендуемая доза гемцитабина составляет 1000 мг/м2 поверхности тела, вводимого внутривенно в течение 30-минутной инфузии 1 раз в неделю в течение 7 недель, после чего делается однонедельный перерыв. Следующие циклы состоят из еженедельных инфузий в течение 3 недель подряд с последующей однонедельной. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.

Немелкоклеточный рак легких

Монотерапия. Рекомендуемая доза составляет 1000 мг/м2 поверхности тела и вводится внутривенно в течение 30-минутной инфузии 1 раз в неделю в течение 3 недель, после чего необходим однонедельный перерыв. Четырехнедельный цикл повторяется. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла можно проводить в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.

Комбинированное применение. Рекомендуемая доза составляет 1250 мг/м2 поверхности тела и вводится внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и 8-й день каждого 21-дневного цикла. Доза препарата может уменьшаться с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. Цисплатин вводить рекомендуемой дозой 75–100 мг/м2 1 раз каждые 3 недели.

Рак молочной железы

Комбинированное применение. Гемцитабин Амакса в комбинации с паклитакселом рекомендуется применять в следующем режиме: паклитаксел (175 мг/м2) вводить в 1-й день в течение 3-часовой внутривенной инфузии, после него вводить гемцитабин (1250 мг/м2) внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и на 8-м день каждого 21-дневного цикла. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. Перед началом применения комбинации гемцитабина и паклитаксела у пациентов должно быть абсолютное количество гранулоцитов не менее 1500 (х106/л).

Рак яичников

Комбинированное применение. Гемцитабин Амакса в комбинации с карбоплатином рекомендуется вводить следующим образом: гемцитабин 1000 мг/м2 внутривенно в течение 30-минутной инфузии в 1-й и на 8-й дни каждого 21-дневного цикла. В первый день после гемцитабина вводится карбоплатин в дозе, обеспечивающий AUC 4,0 мг/мл×мин. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент.

Рак желчных протоков

Монотерапия. Взрослые. Рекомендуемая доза Гемцитабин Амакса — 1000 мг/м2 поверхности тела, которую следует вводить внутривенно в течение 30 мин. Инфузию проводить 1 раз в неделю 3 недели подряд, затем 1 неделю перерыв. Этот четырехнедельный цикл повторять. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от величины токсичности, которой испытывает пациент.

Комбинированное применение. Взрослые. Гемцитабин Амакса в комбинации с цисплатином: рекомендуется применять цисплатин 70 мг/м2 в 1 день цикла путем внутривенной инфузии, далее вводить Гемцитабин Амакса в дозе 1250 мг/м2. Гемцитабин Амакса вводить в 1-й и 8-й день каждого 21-дневного цикла внутривенно в течение 30-минутной инфузии. Этот 3-недельный цикл повторять. Уменьшение дозы с каждым циклом или в течение одного цикла возможно в зависимости от степени токсичности, которую испытывает пациент.

Контроль токсичности и коррекция дозы в зависимости от токсичности

Модификация дозы, связанная с негематологической токсичностью

Для выявления негематологической токсичности необходимо проводить периодическое объективное обследование и проверку функций почек и печени. Дозу препарата можно уменьшать с каждым циклом или в течение одного цикла в зависимости от степени токсичности, которой испытывает пациент. В общем, при выявлении негематологической токсичности тяжелой степени (степень III или IV), кроме тошноты/рвоты, терапию гемцитабином следует прекратить или уменьшить (решение принимает врач). Применение следует прекратить, пока не исчезнут признаки токсичности. Относительно коррекции доз цисплатина, карбоплатина и паклитаксела в комбинированной терапии, смотрите инструкцию по медицинскому применению соответствующего лекарственного средства.

Модификация дозы в зависимости от гематологической токсичности

В начале цикла лечения

У пациентов, применяющих Гемцитабин Амакса, перед каждой дозой следует проверять количество тромбоцитов и гранулоцитов. Абсолютное количество гранулоцитов перед началом цикла должно составлять не менее 1500 (х106/л), а тромбоцитов — 100000 (х106/л).

В течение цикла лечения

Таблица 1

Модификация дозы гемцитабина в течение цикла

Модификация дозы Гемцитабин Амакса в течение цикла лечения по показаниям: рак мочевого пузыря, НМКРЛ, рак поджелудочной железы — при монотерапии или в комбинации с цисплатином Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л) Количество тромбоцитов (x106/л) Процент от стандартной дозы гемцитабина (%) 1000 и 100000 100 500–1000 или 50000–100000 75 < 500 или < 50000 отложить применение *

*От введения дозы в течение цикла следует воздержаться, пока абсолютное количество гранулоцитов не достигнет значения не менее 500 (x106/л), а тромбоцитов — 50000 (x106/л).

Таблица 2

Модификация дозы гемцитабина в течение цикла лечения по показанию рака молочной железы при комбинированном применении с паклитакселом Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л) Количество тромбоцитов (x106/л) Процент от стандартной дозы гемцитабина (%) ≥ 1200 и 75000 100 1000– < 1200 или 50000–75000 75 700– < 1000 и ≥ 50000 50 < 700 или < 50000 отложить применение *

*Введение дозы не следует восстанавливать в течение цикла. Лечение следует начинать в 1-й день следующего цикла, как только абсолютное количество гранулоцитов достигнет значения не менее 1500 (x106/л), а тромбоцитов — 100000 (x106/л).

Модификация дозы гемцитабина в течение цикла лечения по показанию рака яичников при комбинированном применении с карбоплатином Абсолютное количество гранулоцитов (x106/л) Количество тромбоцитов (x106/л) Процент от стандартной дозы гемцитабина (%) 1500 и ≥ 100000 100 1000–1500 или 75000–100000 50 < 1000 или < 75000 отложить применение *

*Введение дозы не восстанавливается в течение цикла. Лечение начинается в 1-й день следующего цикла, как только абсолютное количество гранулоцитов достигнет значения не менее 1500 (x106/л), а тромбоцитов — 100000 (x106/л).

Модификации дозы в зависимости от гематологической токсичности в следующих циклах для всех показаний

Дозу гемцитабина необходимо снизить до 75% от полной дозы, вводимой в начале цикла, в случае таких проявлений гематологической токсичности:

Абсолютное количество гранулоцитов <500 x 106/л в течение более 5 суток.

Абсолютное количество гранулоцитов < 100 x 106/л в течение более 3 суток.

Фебрильная нейтропения.

количество тромбоцитов < 25000 x 106/л.

Отложение цикла более чем на 1 нед в связи с проявлениями токсичности.

Метод применения

Препарат Гемцитабин Амакса хорошо переносится в течение инфузии, поэтому его можно применять при амбулаторном лечении. В случае экстравазации следует немедленно прекратить инфузию и продолжить введение в другой сосуд. Следует тщательно контролировать состояние пациента после применения препарата. Инструкции по восстановлению раствора см. в разделе «Особые меры предосторожности».

Особые группы пациентов

Пациенты с печеночной и почечной дефицитностью. Гемцитабин Амакса следует с осторожностью применять пациентам с печеночной или почечной недостаточностью, поскольку в процессе клинических исследований получено недостаточно данных, чтобы рекомендовать точные дозы для таких пациентов (см. разделы «Фармакокинетика» и «Особенности применения»).

Пациенты пожилого возраста (возраст старше 65 лет). Гемцитабин Амакса хорошо переносится пациентами в возрасте старше 65 лет. Нет никаких оснований считать, что для пожилых людей необходима коррекция дозы, кроме рекомендованного для всех пациентов (см. раздел «Фармакокинетика»).

Инструкция по приготовлению раствора (и последующего разбавления, если это необходимо)

Единственным одобренным растворителем для разведения стерильного порошка гемцитабина является раствор хлорида натрия 9 мг/мл (0,9%) для инъекции (без консервантов). Учитывая растворимость, максимальная концентрация гемцитабина после приготовления составляет 40 мг/мл. Разведение в концентрациях более 40 мг/мл может привести к неполному растворению, чего следует избегать.

Приготовление раствора и последующее его разведение следует производить в асептических условиях.

Для приготовления раствора добавить не менее 5 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций во флакон, содержащий 200 мг порошка гемцитабина, или не менее 25 мл 0,9% раствора натрия хлорида для инъекций во флакон, содержащий 1000 мг порошка гемцитабина. Общий объем после растворения составляет 5,26 мл (флаконы, содержащие 200 мг гемцитабина) и 26,3 мл (флаконы, содержащие 1000 мг гемцитабина). Это обеспечивает концентрацию гемцитабина 38 мг/мл, что также учитывает объем замещения лиофилизированного порошка. Взболтать, чтобы растворить. Возможно дальнейшее разведение приготовленного раствора 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций без консервантов. Соответствующее количество лекарственного средства можно вводить сразу после приготовления или еще развести 0,9% раствором хлорида натрия для инъекций. Полученный раствор может быть прозрачным, бесцветным или желтоватым.

Средства для парентерального введения необходимо осматривать перед введением визуально на наличие посторонних частиц и изменение окраски. При наличии посторонних частиц раствор нельзя применять. Любые неиспользованные части лекарственного средства или отходы следует уничтожить в соответствии с действующим законодательством. Перед введением раствор следует осматривать визуально на наличие посторонних частиц и окраски.