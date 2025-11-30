Аноро™Эллипта™ (Anoro™ Ellipta™) (255238) - инструкция по применению ATC-классификация
Аноро Эллипта инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Механизм действия. Аноро Эллипта является комбинацией ингаляционного антагониста мускариновых рецепторов длительного действия и агониста β2-адренорецепторов длительного действия. После пероральной ингаляции оба соединения действуют местно на дыхательные пути, в результате чего происходит расширение бронхов, обусловленное различными механизмами действия.
Умеклидиниум является антагонистом мускариновых рецепторов длительного действия (антихолинергическое средство), производным хинуклидина с активностью в отношении многочисленных подтипов мускариновых рецепторов. Умеклидиниум оказывает бронхорасширяющее действие путем конкурентного подавления связывания ацетилхолина с мускариновыми рецепторами гладких мышц дыхательных путей. В доклинических моделях установлено медленное обратимое действие на М3-холинорецепторы человека in vitro и длительное действие in vivo при непосредственном введении в легкие.
Вилантерол. Вилантерол является селективным агонистом β2-адренорецепторов длительного действия. Фармакологическое воздействие агонистов β2-адренорецепторов, включая вилантерол, по крайней мере частично объясняется стимуляцией внутриклеточной аденилатциклазы, фермента, который катализирует превращение АТФ в циклический 3',5'-АМФ (цАМФ). Повышение уровня цАМФ вызывает расслабление гладких мышц бронхов и подавляет высвобождение медиаторов гиперчувствительности немедленного типа из клеток, особенно тучных.
Фармакокинетика. При ингаляционном введении комбинации умеклидиниума с вилантеролом ее фармакокинетика была подобна таковой при применении каждого активного вещества в отдельности. Поэтому в фармакокинетических целях каждый компонент может рассматриваться отдельно.
Абсорбция
Умеклидиниум. После ингаляционного введения умеклидиниума здоровым добровольцам Cmax достигалась через 5–15 мин. Биодоступность ингаляционного умеклидиниума составляла в среднем 13% дозы с незначительной долей пероральной абсорбции. После ингаляционного введения повторной дозы умеклидиниума равновесное состояние достигалось в течение 7–10 дней с 1,5–1,8-кратным накоплением.
Вилантерол. После введения вилантерола в виде ингаляций здоровым добровольцам Cmax достигалась через 5–15 мин. Биодоступность ингаляционного вилантерола составляла 27% с незначительной долей пероральной абсорбции. После повторной дозы вилантерола, введенного в форме ингаляций, равновесное состояние достигалось в течение 6 дней с 2,4-кратным накоплением.
Распределение
Умеклидиниум. После введения здоровым добровольцам средний объем распределения составлял 86 л. In vitro связывание с белками плазмы составляло в среднем 89%.
Вилантерол. После введения здоровым добровольцам средний объем распределения в равновесном состоянии составлял 165 литров. In vitro связывание с белками плазмы составляло в среднем 94%.
Биотрансформация
Умеклидиниум. In vitro исследования показали, что умеклидиниум главным образом метаболизируется цитохромом P450 2D6 (CYP 2D6) и является субстратом для переносчика Р-гликопротеина. Первичные метаболические пути для умеклидиниума включают окисление (гидроксилирование, О-деалкилирование) с последующей конъюгацией (глюкуронизация и т.п.), что приводит к образованию ряда метаболитов либо со сниженной фармакологической активностью, либо с неустановленной фармакологической активностью. Системное воздействие метаболитов является низким.
Вилантерол. In vitro исследования показали, что вилантерол главным образом метаболизируется цитохромом Р450 3А4 (CYP 3A4) и является субстратом для переносчика Р-гликопротеина. Основным метаболическим путем для вилантерола является О-деалкилирование с последующим образованием ряда метаболитов со значительно сниженной активностью в отношении β1- и β2-адренорецепторов. Плазменные метаболические профили после перорального введения вилантерола в радиоактивном исследовании у человека согласуются с высоким предсистемным метаболизмом. Системное воздействие метаболитов низкое.
Экскреция
Умеклидиниум. Плазменный клиренс после в/в введения составлял 151 л/ч. После в/в введения препарата около 58% меченной радиоизотопом дозы (или 73% установленной радиоактивности) экскретировалось с калом из организма через 192 ч. С мочой — 22% введенной меченной радиоизотопом дозы через 168 ч (27% установленной радиоактивности). Экскреция материала, связанного с лекарственным средством, с калом после в/в введения свидетельствует о его секреции в желчь. После перорального применения у здоровых мужчин-добровольцев общая радиоактивность в большинстве выводилась из организма преимущественно с калом (92% введенной меченной радиоизотопом дозы или 99% установленной радиоактивности) через 168 ч после введения препарата. Менее 1% полученной перорально дозы (1% установленной радиоактивности) экскретировалось из организма с мочой, что свидетельствует о незначительной абсорбции после перорального применения. Т½ умеклидиниума после ингаляционного введения в течение 10 дней составлял в среднем 19 ч у здоровых добровольцев, причем 3–4% выводилось из организма в неизмененном виде с мочой в равновесном состоянии.
Вилантерол. Плазменный клиренс вилантерола после в/в введения составлял 108 л/ч. После перорального применения меченого вилантерола 70% меченой дозы выявляли в моче и 30% в кале. Т½ вилантерола после введения в виде ингаляции в течение 10 дней составлял в среднем 11 ч.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Фармакокинетический анализ данных популяции показал схожесть фармакокинетики умеклидиниума и вилантерола у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких (ХОЗЛ) в возрасте ≥65 лет и пациентов в возрасте <65 лет.
Нарушение функции почек и печени. У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью, также пациентов с умеренными нарушениями функции печени (класс B по классификации Чайлда — Пью) не выявлено никаких признаков увеличения системного влияния умеклидиниума или вилантерола (Cmax и AUC) после введения комбинации умеклидиниума с вилантеролом, где доза умеклидиниума превышала рекомендуемую в 2 раза, а вилантерол применяли в рекомендуемой дозе, без признаков изменений связывания с белками плазмы крови между пациентами с тяжелой почечной недостаточностью/умеренными нарушениями функции печени по сравнению со здоровыми добровольцами. Применение комбинации умеклидиниума с вилантеролом не оценивали у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью.
Другие особые группы. Фармакокинетический анализ данных популяции показал, что не следует проводить коррекцию дозы умеклидиниума или вилантерола у пациентов разного возраста, расы, пола, массы тела, применяющих ингаляционные ГКС. Исследование, проведенное для медленных метаболизаторов CYP 2D6, не выявило признаков клинически значимого эффекта генетического полиморфизма CYP 2D6 относительно системного влияния умеклидиниума.
Показания Аноро Эллипта
для поддерживающей бронхолитической терапии с целью облегчения симптомов у взрослых пациентов с ХОЗЛ.
Применение Аноро Эллипта
взрослые. Рекомендуемая доза (она же максимальная) — одна ингаляция Аноро Эллипта 1 раз в сутки в одно и то же время каждый день, чтобы поддерживать состояние расширенных бронхов.
Особые группы пациентов
Пациенты пожилого возраста (≥65 лет). Коррекции дозы не требуется.
Пациенты с нарушением функции почек. Коррекции дозы не требуется
Пациенты с нарушением функции печени. Коррекции дозы не требуется для пациентов с нарушением функции печени легкой и средней степени. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью исследования эффектов применения лекарственного средства Аноро Эллипта не проводили, поэтому его следует применять с осторожностью.
Дети. Для лечения ХОЗЛ у лиц в возрасте <18 лет препарат не применяли.
Способ применения. Лекарственное средство Аноро Эллипта предназначено только для ингаляций.
Инструкция по применению: ингалятор Эллипта содержит предварительно распределенные дозы и готов к использованию, упакован в лоток, содержащий пакетик с осушителем для снижения влажности. Пакетик с осушителем надо выбросить, его нельзя есть или вдыхать. Пациента следует проинформировать, что нельзя открывать лоток с ингалятором, пока пациент не будет готов к ингаляции дозы.
При извлечении ингалятора из запечатанного лотка он находится в положении «закрыто».
Дата конечного применения с момента открытия лотка составляет 6 нед и должна быть вписана пациентом в специально отведенном месте, обозначенном «Не использовать после:». Применение после указанного строка запрещено. После вскрытия лоток можно выбросить.
Доза теряется при открытии с дальнейшим закрытием крышки ингалятора без вдыхания лекарственного средства. Потерянная доза будет надежно удерживаться внутри ингалятора, но больше не будет доступна для ингаляции.
Невозможно случайно принять дополнительное количество лекарственного средства или его двойную дозу во время одной ингаляции.
Приготовление дозы
1. Откройте крышку, когда будете готовы принять дозу. Не следует встряхивать ингалятор.
2. Сдвиньте крышку вниз до щелчка. Препарат готов для ингаляции.
Дозатор отсчитывает в обратном направлении с шагом 1 для подтверждения действия. Если этого не происходит после щелчка, ингалятор не обеспечит доставку дозы, его следует вернуть в аптеку для получения консультации.
Как вдыхать лекарственное средство. Выдыхая, ингалятор следует держать на удобном расстоянии от рта. В ингалятор выдыхать не следует.
Мундштук должен находиться между губами, губы должны плотно сжимать его. Вентиляционные отверстия не должно блокироваться пальцами во время применения препарата.
1. Сделайте один долгий, ровный, глубокий вдох, после чего задержитедыхание как можно дольше (как минимум на 3–4 с).
2. Выньте ингалятор изо рта.
3. Выдохните медленно и мягко.
Лекарственное средство нельзя попробовать или почувствовать даже при правильном использовании ингалятора.
Закрытие ингалятора. Мундштук ингалятора можно очистить с помощью сухой ткани, прежде чем закрывать крышку. Сдвинуть крышку вверх до упора, чтобы закрыть мундштук.
Противопоказания
повышенная чувствительность к активным веществам или любому из вспомогательных веществ.
Побочные эффекты
обзор профиля безопасности. Наиболее часто зарегистрированной побочной реакцией при применении комбинации умеклидиниума с вилантеролом являлся назофарингит (9%).
Табличный перечень побочных реакций. Профиль безопасности лекарственного средства Аноро Эллипта основывается на опыте безопасности комбинации умеклидиниума с вилантеролом и отдельных компонентов на основе программы клинических исследований, включающих 6855 пациентов с ХОЗЛ и данных постмаркетингового наблюдения (2354 пациентов, получавших комбинацию умеклидиниума с вилантеролом 1 раз в сутки в клинических исследованиях на этапе фазы 3 продолжительностью 24 нед и более, из которых 1296 пациентов получали рекомендованную дозу препарата в 24-недельном исследовании, 832 пациентов — высокую дозу 113/22 мкг в 24-недельном исследовании и 226 пациентов — 113 мкг умеклидиниума и 22 мкг вилантерола в течение 12-месячного исследования).
Частота побочных реакций определена в таблице, включая показатели общего коэффициента заболеваемости, отмечаемые при объединении данных пяти 24-недельных исследований и 12-месячного исследования безопасности (таблица).
Применяется такая классификация частоты возникновения побочных эффектов: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 и <1/10); нечасто (≥ 1/1000 и <1/100); редко (≥1/10 000 и <1/1000); очень редко (<1/10 000); неизвестно (невозможно определить по имеющимся данным).
Таблица
|Системы и органы
|Нежелательная реакция
|Частота
|Инфекции и инвазии
|Инфекция мочевыводящих путей
|Часто
|Синусит
|Назофарингит
|Фарингит
|Инфекция верхних дыхательных путей
|Нарушения со стороны иммунной системы
|Реакции гиперчувствительности, включая сыпь
|Нечасто
|Анафилаксия, ангионевротический отек,
крапивница
|Редко
|Нарушения со стороны ЦНС
|Головная боль
|Часто
|Тремор
|Нечасто
|Дисгевзия
|Нарушения со стороны психики
|Тревога
|Нечасто
|Нарушения со стороны органов зрения
|Нарушение четкости зрения
|Редко
|Глаукома
|Повышение внутриглазного давления
|Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
|Мерцательная аритмия
|Нечасто
|Суправентрикулярная тахикардия
|Идиовентрикулярный ритм
|Тахикардия
|Суправентрикулярные экстрасистолы
|Усиленное сердцебиение
|Респираторная система, органы грудной клетки и средостения
|Кашель
|Часто
|Боль в ротоглотке
|Парадоксальный бронхоспазм
|Редко
|Дисфония
|Нарушения со стороны пищеварительного тракта
|Запор
|Часто
|Сухость во рту
|Кожа и подкожная клетчатка
|Сыпь
|Нечасто
|Скелетно-мышечная система
|Спазм мышц
|Нечасто
|Почки и мочевыделительная система
|Задержка мочи
|Редко
|Дизурия
|Обструкция выводного протока
мочевого пузыря
Особые указания
БА. Комбинацию не следует применять у пациентов с БА, поскольку данное лекарственное средство не исследовали для этой группы пациентов.
Парадоксальный бронхоспазм. Как и при применении других видов ингаляционной терапии, применение умеклидиниума с вилантеролом может привести к опасному для жизни парадоксальному бронхоспазму. Терапию умеклидиниумом/вилантеролом следует немедленно прекратить в случае развития парадоксального бронхоспазма и начать альтернативную терапию, если это необходимо.
Не для применения при остром состоянии. Умеклидиниум с вилантеролом не показан для лечения острых эпизодов бронхоспазма.
Ухудшение течения болезни. Повышение частоты применения бронхолитиков короткого действия для облегчения симптомов указывает на ухудшение контроля. В случае ухудшения течения ХОЗЛ при лечении умеклидиниумом с вилантеролом необходимо повторно осмотреть пациента и пересмотреть тактику лечения ХОЗЛ.
Влияние на сердечно-сосудистую систему. После введения антагонистов мускариновых рецепторов и симпатомиметиков, включая умеклидиниум с вилантеролом, возможно возникновение нарушений сердечного ритма, например мерцательной аритмии и тахикардии. Пациенты с клинически значимыми неконтролируемыми сердечно-сосудистыми заболеваниями были исключены из клинических исследований. Поэтому умеклидиниум с вилантеролом у таких пациентов следует применять с осторожностью.
Антимускариновая активность. Учитывая антимускариновую активность, умеклидиниум с вилантеролом следует применять с осторожностью у пациентов с задержкой мочи или закрытоугольной глаукомой.
Гипокалиемия. Применение агонистов β2-адренорецепторов у некоторых пациентов может вызвать значительную гипокалиемию, привести к развитию побочных реакций со стороны сердечно-сосудистой системы. Снижение уровня калия в плазме крови, как правило, транзиторное.
Клинически значимых эффектов гипокалиемии не отмечено в клинических исследованиях с применением умеклидиниума с вилантеролом в рекомендуемой терапевтической дозе. Следует соблюдать осторожность при применении умеклидиниума с вилантеролом с другими лекарственными средствами, которые также имеют потенциал развития гипокалиемии (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Гипергликемия. Применение агонистов β2-адренорецепторов может вызывать транзиторную гипергликемию у некоторых пациентов.
Клинически значимых воздействий на уровень глюкозы в плазме крови не выявлено в клинических исследованиях с применением препарата в рекомендуемой терапевтической дозе. После начала лечения у пациентов с сахарным диабетом необходимо контролировать уровень глюкозы в плазме крови более тщательно.
Сопутствующие заболевания. Препарат следует применять с осторожностью у пациентов с судорожными расстройствами или с тиреотоксикозом, а также больных, которые необычно реагируют на агонисты β2-адренорецепторов.
Вспомогательные вещества. Лекарственное средство содержит лактозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует назначать препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Отсутствуют данные о применении препарата у беременных. Умеклидиниум с вилантеролом следует применять в период беременности, только если ожидаемая польза для беременной превышает потенциальный риск для плода.
Период кормления грудью. Неизвестно, проникают ли умеклидиниум или вилантерол в грудное молоко. Однако другие агонисты β2-адренорецепторов выявляют в грудном молоке. Риск для новорожденных/младенцев исключать нельзя. Решение о прекращении кормления грудью или прекращении терапии препаратом должно приниматься с учетом пользы грудного вскармливания для ребенка и пользы терапии для женщины.
Фертильность. Отсутствуют данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию человека.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или другими механизмами. Умеклидиниум с вилантеролом не влияют или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
блокаторы β-адренорецепторов. Лекарственные средства, содержащие блокаторы β-адренорецепторов, могут ослабить или антагонизировать эффект агонистов β2-адренорецепторов, таких как вилантерол. Следует избегать одновременного применения неселективных или селективных блокаторов β-адренорецепторов, если только нет веских причин для их применения.
Взаимодействия на основе метаболизма и транспортировки. Вилантерол является субстратом цитохрома CYP 3A4. Одновременное применение сильнодействующих ингибиторов CYP 3A4 (таких как кетоконазол, кларитромицин, итраконазол, ритонавир, телитромицин) может подавлять метаболизм и увеличивать системное воздействие вилантерола. Одновременное применение с кетоконазолом (400 мг) у здоровых добровольцев увеличивало средние показатели AUC (0-t) и Cmax вилантерола на 65 и 22% соответственно. Увеличение выраженности действия вилантерола не было связано с повышением системных эффектов, связанных с применением блокаторов β-адренорецепторов, не влияло на ЧСС, уровень калия в крови или интервал Q–T (с поправкой, используя метод Fridericia). Следует соблюдать осторожность при одновременном применении препарата с кетоконазолом и другими известными ингибиторами CYP 3A4 из-за возможного увеличения системного влияния вилантерола, что может привести к повышению риска развития нежелательных реакций. Верапамил, умеренный ингибитор CYP 3A4, существенно не влияет на фармакокинетику вилантерола.
Умеклидиниум является субстратом цитохрома CYP 2D6. Фармакокинетику умеклидиниума в равновесном состоянии оценивали у здоровых добровольцев с дефицитом CYP 2D6 (медленные метаболизаторы). В дозе, превышающей норму в 4 раза, не отмечено влияния на AUC или Cmax умеклидиниума. Примерно 1,3-кратное увеличение AUC умеклидиниума наблюдалось при применении дозы, превышающей норму в 16 раз, без влияния на Cmax умеклидиниума. На основе величины этих изменений не ожидается клинически значимых лекарственных взаимодействий при одновременном введении комбинации с ингибиторами CYP 2D6 или введении пациентам с генетически дефицитной активностью CYP 2D6 (медленные метаболизаторы).
Как умеклидиниум, так и вилантерол являются субстратами переносчика Р-гликопротеина (P-gp). У здоровых добровольцев оценивали влияние умеренного P-gp ингибитора верапамила (240 мг 1 раз в сутки) на фармакокинетику умеклидиниума и вилантерола в равновесном состоянии. Верапамил не влиял на Cmax умеклидиниума или вилантерола. Примерно 1,4-кратное увеличение AUC умеклидиниума отмечено при отсутствии влияния на AUC вилантерола. На основании величины этих изменений не ожидается клинически значимых лекарственных взаимодействий при одновременном введении умеклидиниума с вилантеролом и ингибиторами P-gp.
Другие антимускариновые средства и симпатомиметики. Одновременное применение умеклидиниума и вилантерола с другими мускариновыми антагонистами длительного действия, агонистами β2-адренорецепторов длительного действия или лекарственными средствами, содержащими любое из этих средств, не исследовали. Такое применение не рекомендуется, поскольку это может усилить известные побочные реакции ингаляционных мускариновых антагонистов или агонистов β2-адренорецепторов (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПЕРЕДОЗИРОВКА).
Гипокалиемия. Сопутствующее лечение с применением производных метилксантина, стероидов или диуретиков, не задерживающих калий, может усиливать возможный гипокалиемический эффект агонистов β2-адренорецепторов, поэтому его следует применять с осторожностью (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Другие лекарственные средства для лечения ХОЗЛ. Хотя традиционных исследований взаимодействия лекарственных средств in vivo не проводили, ингаляционно умеклидиниум с вилантеролом применяли одновременно с другими лекарственными средствами при ХОЗЛ, включая симпатомиметики, бронхолитики короткого действия и ингаляционные ГКС, без клинических проявлений лекарственного взаимодействия.
Передозировка
передозировка препарата, вероятно, будет иметь признаки и симптомы, связанные с действиями отдельных компонентов, которые согласуются с известными побочными реакциями ингаляционных мускариновых антагонистов (например сухость во рту, нарушения зрительной аккомодации и тахикардия) или реакциями, которые отмечали при передозировке другими агонистами β2-адренорецепторов (например аритмия, тремор, головная боль, сердцебиение, тошнота, гипергликемия и гипокалиемия). В случае передозировки лечение пациента должно быть симптоматическим с соответствующим мониторингом при необходимости.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке для защиты от влаги.
Применять в течение 6 нед после открытия лотка.
В специально отведенном месте пациенту необходимо отметить дату, после которой ингалятор необходимо выбросить. Дата должна быть указана сразу же после извлечения ингалятора из лотка.
Сообщить о нежелательном явлении Вы можете в ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» по тел.: (044) 585–51–85 или e-mail: [email protected]. Пожаловаться на качество препарата Вы можете по тел.: (044) 585–51–85, +38 (050) 381–43–49 или е-mail: [email protected]
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