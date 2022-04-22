Дети в возрасте 2 — 6 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 5–7 гранул под язык до полного рассасывания.

Дети в возрасте 6 — 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 7–10 гранул под язык до полного рассасывания.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 10–15 гранул под язык до полного рассасывания.