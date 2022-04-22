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Агропирон глобули Велати (Agropiron globules Velate) (255229) - инструкция по применению ATC-классификация

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Агропирон глобули Велати (Agropiron globules Velate)
Цена в городе Киев
от 329,50 грн
Без рецепта
1 шт от 329,50 грн
В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Гранулы гомеопатические
Вес
20 г
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/15543/01/01 от 22.04.2022

Агропирон глобули Велати инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержит Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 0,1 г, Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 aquos. 0,1 г, Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 0,1 г, Cinnaber Dil. D6 0,1 г;

вспомогательные вещества: вода очищенная, сахароза.

Лекарственная форма

Гранулы гомеопатические.

Основные физико-химические свойства: белые гранулы.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Гомеопатический препарат. Может применяться в антропософской медицине.

Показания

Респираторные инфекции, такие как: простуда, синусит, тонзиллит (ангина тонзиллярная), ОРВИ.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и других видах взаимодействий.

Особенности применения

Если в течение 1 недели лечения не произошло улучшения, а температура тела сохраняется повышенной в течение более 3 дней или поднимается выше 39 °C, необходимо обратиться к врачу.

Лекарственное средство содержит сахарозу (1 г гранул состоит из 36 частей воды очищенной и 64 частей сахарозы).

Способ применения и дозы

Дети в возрасте 2 — 6 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 5–7 гранул под язык до полного рассасывания.

Дети в возрасте 6 — 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 7–10 гранул под язык до полного рассасывания.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 10–15 гранул под язык до полного рассасывания.

Дети

Применяют детям в возрасте старше 2 лет.

Побочные реакции

Нет данных о побочных эффектах.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Гранулы гомеопатические упаковываются во флаконы. По 1 флакону упаковываются в картонные коробки.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ВАЛА ХайльмиттельГмбХ/WALA HeilmittelGmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Босслервег 2, 73087 Бад-Болль, Германия/Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.

Агропирон глобули Велати
Агропирон глобули Велати гранулы гомеопатические флакон 20 г, №1
от 329,50 грн
В наличии в 5 аптеках
Цены в аптеках
Агропирон глобули Велати
Агропирон глобули Велати гранулы гомеопатические флакон 20 г, №1
от 329,50 грн
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