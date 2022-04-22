Агропирон глобули Велати (Agropiron globules Velate) (255229) - инструкция по применению ATC-классификация
Агропирон глобули Велати инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержит Agropyron repens e radice ferm 33c Dil. D3 0,1 г, Kalium carbonicum e cinere Fagi silvaticae Dil. D9 aquos. 0,1 г, Taraxacum officinale e planta tota ferm 34c Dil. D4 0,1 г, Cinnaber Dil. D6 0,1 г;
вспомогательные вещества: вода очищенная, сахароза.
Лекарственная форма
Гранулы гомеопатические.
Основные физико-химические свойства: белые гранулы.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Гомеопатический препарат. Может применяться в антропософской медицине.
Показания
Респираторные инфекции, такие как: простуда, синусит, тонзиллит (ангина тонзиллярная), ОРВИ.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Нет данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами и других видах взаимодействий.
Особенности применения
Если в течение 1 недели лечения не произошло улучшения, а температура тела сохраняется повышенной в течение более 3 дней или поднимается выше 39 °C, необходимо обратиться к врачу.
Лекарственное средство содержит сахарозу (1 г гранул состоит из 36 частей воды очищенной и 64 частей сахарозы).
Способ применения и дозы
Дети в возрасте 2 — 6 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 5–7 гранул под язык до полного рассасывания.
Дети в возрасте 6 — 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 7–10 гранул под язык до полного рассасывания.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 2–4 раза в сутки, в остром периоде каждые 2 часа 10–15 гранул под язык до полного рассасывания.
Дети
Применяют детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Нет данных о побочных эффектах.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Гранулы гомеопатические упаковываются во флаконы. По 1 флакону упаковываются в картонные коробки.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ВАЛА ХайльмиттельГмбХ/WALA HeilmittelGmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Босслервег 2, 73087 Бад-Болль, Германия/Bosslerweg 2, 73087 Bad Boll, Germany.