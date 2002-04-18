Дефлю Сильвер Нос спрей. Предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при насморке, сопровождающем аденоидит, ринит, риносинусит. Способствует облегчению течения насморка за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку носа, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.

Способ использования и дозы: только для местного (назального) использования.

Встряхнуть флакон и снять защитный колпачок. При первом использовании сделать 1–2 пробных распыления в воздух в направлении, обратном от глаз. Распыление в носовую полость проводить при вертикальном положении головы.

В первые 2 дня использовать по 1–2 распыления 5–6 раз в сутки. Начиная с третьего дня, использовать по 1 распылению 3–4 раза в сутки.

Общий курс использования составляет 5–10 дней.

Дефлю Сильвер Нос Капли. Предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при насморке, сопровождающем аденоидит, ринит, риносинусит. Способствует облегчению течения насморка за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку носа, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.

Способ использования и дозы: только для местного (назального) использования.

Встряхнуть флакон перед началом использования.

В первые 2 дня использовать по 1–2 капли 5–6 раз в сутки. Начиная с третьего дня, использовать по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.

Общий курс использования составляет 5–10 дней.

Дефлю Сильвер Горло. Используется как вспомогательное средство, которое способствует облегчению течения острых и хронических поражений горла и ротовой полости, сопровождающих тонзиллит, фарингит, ларингит, стоматит, за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.

Способ использования и дозы: только для местного использования.

Перед использованием необходимо подготовить распылитель — перевести сопло распылителя в горизонтальное положение и провести 2–3 контрольных распыления в воздух в сторону, противоположную от глаз. Впрыскивание проводить при вертикальном положении головы.

Использовать у детей в возрасте от 4 лет по 1–2 распыления, в возрасте от 12 лет и взрослым — по 2–3 распыления на слизистую оболочку ротовой полости и глотки 3–4 раза в сутки. Использовать у детей под присмотром взрослых.

Общий курс использования составляет 5–10 дней.