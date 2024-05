Дефлю Сильвер Нос. Коллоидное серебро обладает широким спектром антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активности, поэтому может способствовать подавлению многих патогенов на слизистой оболочке носа. Бактерицидная активность in vitro на Staphylococcus aureus отмечается при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).

При местном (назальном) использовании коллоидный р-р серебра оказывает временное предсказуемое действие против вирусов, бактерий, грибов на слизистой оболочке носа, но не влияет на функции органов и систем организма.

Коллоидное серебро может проявлять вирулицидный эффект в отношении вируса гриппа и других вирусов, а также вяжущее действие.

Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Дубильные вещества мха оказывают вяжущее действие, способствуют уменьшению проницаемости сосудов слизистой оболочки носа, устранению отека и улучшению носового дыхания.

Д-пантенол, витамин Е и витамин А способствуют устранению ощущения раздражения слизистой оболочки носа.

Дефлю Сильвер горло. Коллоидное серебро обладает широким спектром антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активности, поэтому может способствовать подавлению многих патогенов на слизистой оболочке горла и ротовой полости. Бактерицидная активность in vitro на Staphylococcus aureus наблюдается при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).

При местном использовании (в ротовой полости) коллоидный р-р серебра оказывает временное предсказуемое действие против вирусов, бактерий, грибов на слизистой оболочке горла и ротовой полости, но не влияет на функции органов и систем организма.

Коллоидное серебро может оказывать вирулицидное действие в отношении вируса гриппа и других вирусов, а также вяжущее действие.

Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Дубильные вещества мха оказывают вяжущее действие, способствуют уменьшению проницаемости сосудов слизистой оболочки, устранению отека.

Д-пантенол, витамин Е и витамин А способствуют устранению ощущения раздражения слизистой оболочки горла и полости носа.