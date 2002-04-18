Дефлю® Сильвер (Deflu® Silver) (255191) - инструкция по применению Медицинские изделия
Дефлю Сильвер инструкция по применению
Характеристика
Дефлю Сильвер Нос. Коллоидное серебро обладает широким спектром антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активности, поэтому может способствовать подавлению многих патогенов на слизистой оболочке носа. Бактерицидная активность in vitro на Staphylococcus aureus отмечается при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При местном (назальном) использовании коллоидный р-р серебра оказывает временное предсказуемое действие против вирусов, бактерий, грибов на слизистой оболочке носа, но не влияет на функции органов и систем организма.
Коллоидное серебро может проявлять вирулицидный эффект в отношении вируса гриппа и других вирусов, а также вяжущее действие.
Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Дубильные вещества мха оказывают вяжущее действие, способствуют уменьшению проницаемости сосудов слизистой оболочки носа, устранению отека и улучшению носового дыхания.
Д-пантенол, витамин Е и витамин А способствуют устранению ощущения раздражения слизистой оболочки носа.
Дефлю Сильвер Нос капли. Коллоидное серебро обладает широким спектром противовирусной, антибактериальной и противогрибковой активности, поэтому может способствовать подавлению многих патогенов на слизистой оболочке носа. Бактерицидная активность in vitro относительно Staphylococcus aureus отмечается при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При местном (назальном) применении коллоидный р-р серебра оказывает временное действие в отношении вирусов, бактерий, грибов на слизистой оболочке носа, но не влияет на функции органов и систем организма.
Коллоидное серебро может оказывать вирулицидное действие в отношении вируса гриппа и других вирусов, а также вяжущее действие.
Дефлю Сильвер горло. Коллоидное серебро обладает широким спектром антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активности, поэтому может способствовать подавлению многих патогенов на слизистой оболочке горла и ротовой полости. Бактерицидная активность in vitro на Staphylococcus aureus наблюдается при концентрации наночастиц коллоидного серебра 45–50 ppm (45–50 mg/l (мг/л)).
При местном использовании (в ротовой полости) коллоидный р-р серебра оказывает временное предсказуемое действие против вирусов, бактерий, грибов на слизистой оболочке горла и ротовой полости, но не влияет на функции органов и систем организма.
Коллоидное серебро может оказывать вирулицидное действие в отношении вируса гриппа и других вирусов, а также вяжущее действие.
Экстракт исландского мха (Cetraria islandica) обладает противовоспалительными и противомикробными свойствами. Дубильные вещества мха оказывают вяжущее действие, способствуют уменьшению проницаемости сосудов слизистой оболочки, устранению отека.
Д-пантенол, витамин Е и витамин А способствуют устранению ощущения раздражения слизистой оболочки горла и полости носа.
Рекомендации по использованию
Дефлю Сильвер Нос спрей. Предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при насморке, сопровождающем аденоидит, ринит, риносинусит. Способствует облегчению течения насморка за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку носа, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.
Способ использования и дозы: только для местного (назального) использования.
Встряхнуть флакон и снять защитный колпачок. При первом использовании сделать 1–2 пробных распыления в воздух в направлении, обратном от глаз. Распыление в носовую полость проводить при вертикальном положении головы.
В первые 2 дня использовать по 1–2 распыления 5–6 раз в сутки. Начиная с третьего дня, использовать по 1 распылению 3–4 раза в сутки.
Общий курс использования составляет 5–10 дней.
Дефлю Сильвер Нос Капли. Предназначен для использования в качестве вспомогательного средства при насморке, сопровождающем аденоидит, ринит, риносинусит. Способствует облегчению течения насморка за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку носа, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.
Способ использования и дозы: только для местного (назального) использования.
Встряхнуть флакон перед началом использования.
В первые 2 дня использовать по 1–2 капли 5–6 раз в сутки. Начиная с третьего дня, использовать по 1–2 капли 3–4 раза в сутки.
Общий курс использования составляет 5–10 дней.
Дефлю Сильвер Горло. Используется как вспомогательное средство, которое способствует облегчению течения острых и хронических поражений горла и ротовой полости, сопровождающих тонзиллит, фарингит, ларингит, стоматит, за счет предсказуемого действия на слизистую оболочку, без помощи фармакологических, иммунологических и метаболических средств, но с возможностью содействия их активности.
Способ использования и дозы: только для местного использования.
Перед использованием необходимо подготовить распылитель — перевести сопло распылителя в горизонтальное положение и провести 2–3 контрольных распыления в воздух в сторону, противоположную от глаз. Впрыскивание проводить при вертикальном положении головы.
Использовать у детей в возрасте от 4 лет по 1–2 распыления, в возрасте от 12 лет и взрослым — по 2–3 распыления на слизистую оболочку ротовой полости и глотки 3–4 раза в сутки. Использовать у детей под присмотром взрослых.
Общий курс использования составляет 5–10 дней.
Противопоказания
Дефлю Сильвер Нос спрей:
- использование у детей в возрасте до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам.
Дефлю Сильвер Нос Капли:
- использование у детей в возрасте до 1 года;
- повышенная чувствительность к компонентам.
Дефлю Сильвер Горло:
- использование у детей в возрасте до 4 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам.
Особые указания
не использовать Дефлю Сильвер Нос в случае повреждения флакона или после окончания срока годности;
- не разбирать распылитель на части; если такой случай произошел — медицинское изделие не использовать;
- у людей с повышенной чувствительностью к компонентам медицинского изделия возможно появление аллергических реакций;
- при случайном попадании в глаза промыть большим количеством проточной воды.
Не использовать Дефлю Сильвер Нос Капли в случае повреждения флакона или после окончания срока годности;
- у людей с повышенной чувствительностью к компонентам медицинского изделия возможно появление аллергических реакций;
- при случайном попадании в глаза промыть большим количеством чистой воды.
Не использовать Дефлю Сильвер Горло в случае повреждения флакона или после окончания срока годности;
- не разбирать распылитель на запчасти; если такой случай произошел, медицинское изделие не использовать;
- избегать попадания в глаза, при случайном попадании в глаза промыть большим количеством чистой воды.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре 5–25 °С в сухом, защищенном от прямого солнечного света месте.