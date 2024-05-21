взрослым и детям в возрасте от 3 лет рассасывать по 1 таблетке в сутки в ротовой полости до полного растворения таблетки, желательно в вечернее время перед сном, после чистки зубов. Для детей, которые не могут рассасывать, следует измельчить таблетку до порошка и нанести на десна в той же дозе, не запивая жидкостью. Период употребления — 10 дней.

Для профилактики бактериальных заболеваний ротовой полости и верхних дыхательных путей употребляют по 1 таблетке в сутки в течение 10 дней.

Для устранения неприятного запаха изо рта употребляют по 1 таблетке в сутки на протяжении 5–10 дней.

Дальнейшее употребление и возможность повторного курса согласовывают с врачом.