Бактоблис таблетки (Bactoblis® tablets) (255175) - инструкция по применению Диетические добавки
Бактоблис таблетки инструкция по применению
Характеристика
Бактоблис может быть использован в рационах диетического питания, рекомендованных врачом, в качестве дополнительного источника пробиотика Streptococcus salivarius К 12, который образует 2 антибактериальных бактериоцина (саливарицин А, саливарицин В), которые подавляют рост инфекции в ротовой полости.
Бактоблис может быть использован с целью создания оптимальных диетологических условий для поддержания нормального микробиоценоза микрофлоры слизистой оболочки ротовой полости и верхних дыхательных путей, стимуляции устойчивости организма (резистентности) к инфекциям верхних дыхательных путей в период сезонных заболеваний. Не является лекарственным средством.
Рекомендации по употреблению
взрослым и детям в возрасте от 3 лет рассасывать по 1 таблетке в сутки в ротовой полости до полного растворения таблетки, желательно в вечернее время перед сном, после чистки зубов. Для детей, которые не могут рассасывать, следует измельчить таблетку до порошка и нанести на десна в той же дозе, не запивая жидкостью. Период употребления — 10 дней.
Для профилактики бактериальных заболеваний ротовой полости и верхних дыхательных путей употребляют по 1 таблетке в сутки в течение 10 дней.
Для устранения неприятного запаха изо рта употребляют по 1 таблетке в сутки на протяжении 5–10 дней.
Дальнейшее употребление и возможность повторного курса согласовывают с врачом.
Противопоказания
повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам продукта.
Особые указания
не превышать рекомендуемую суточную дозу. Не глотать, рассасывать таблетку во рту до полного ее растворения. После употребления таблетки не рекомендовано употреблять пищу или воду на протяжении 30 мин. Таблетки не следует жевать или растворять в воде. Курс употребления более 90 дней необходимо согласовывать с врачом.
Условия хранения
в сухом, прохладном месте при температуре 2–8 °С. Транспортировка возможна при температуре не выше 25 °С в течение не более 48 ч.