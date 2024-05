фармакодинамика. Буфомикс Изихейлер содержит формотерол и будесонид, которые имеют различный способ действия и демонстрируют аддитивные эффекты по уменьшению выраженности обострений БА.

Будесонид . Будесонид — это ГКС, при ингаляции имеет дозозависимое противовоспалительное действие в дыхательных путях, в результате которого уменьшается выраженность симптомов БА. Ингаляционный будесонид характеризуется менее тяжелыми побочными эффектами, чем системные кортикостероиды. Точный механизм противовоспалительного эффекта ГКС неизвестен.

Формотерол . Формотерол — это селективный адреностимулятор β 2 -адренорецепторов, который при ингаляции обеспечивает быструю и длительную релаксацию гладких мышц бронхов у пациентов с обратной обструкцией дыхательных путей. Бронхорасширяющий эффект зависим от дозы и наступает в течение 1–3 мин. Продолжительность эффекта не менее 12 ч после принятия однократной дозы.

Фармакокинетика

Всасывание. Показано, что комбинация фиксированных доз будесонида и формотерола Буфомикс Изихейлер и соответствующие монопрепараты биоэквивалентны по системному воздействию будесонида и формотерола соответственно. Несмотря на это, после введения комбинации фиксированных доз отмечали незначительное подавление кортизола по сравнению с монопрепаратами. Считается, что разница не влияет на клиническую эффективность.

Отсутствуют доказательства фармакокинетических взаимодействий между будесонидом и формотеролом.

Фармакокинетические параметры будесонида и формотерола были сопоставимы после их введения в качестве монопрепаратов или в качестве комбинации фиксированных доз. У будесонида AUC и скорость всасывания были несколько больше, а C max в плазме крови выше после введения фиксированной комбинации. У формотерола C max в плазме крови была подобной после введения фиксированной комбинации. Ингаляционный будесонид быстро всасывается, а C max в плазме крови достигается в течение 30 мин после ингаляции. В исследованиях среднее отложение в легких будесонида после ингаляции с помощью порошкового ингалятора изменялось от 32 до 44% доставленной дозы. Системная биодоступность составляла примерно 49% доставленной дозы. У детей в возрасте от 6 до 16 лет отложение в легких находится в том же диапазоне, что и у взрослых после применения той же заданной дозы. Результирующие концентрации в плазме крови не определялись.

Ингаляционный формотерол быстро абсорбируется, а C max в плазме крови достигается в течение 10 мин после ингаляции. В исследованиях среднее отложение в легких формотерола после ингаляции с помощью порошкового ингалятора изменялось от 28 до 49% доставленной дозы. Системная биодоступность составляла примерно 61% доставленной дозы.

Распределение и метаболизм. Связывание с белками плазмы крови составляет около 50% для формотерола и 90% для будесонида. Объем распределения — приблизительно 4 л/кг для формотерола и 3 л/кг — для будесонида. Формотерол инактивируется в результате реакций конъюгации (формируются активные О-деметилированные и деформулированные метаболиты, однако они преимущественно являются инактивированными конъюгатами). Будесонид подвергается значительной (около 90%) биотрансформации при первом прохождении через печень до метаболитов с низкой ГКС-активностью. ГКС-активность основных метаболитов – 6-β-гидрокси-будесонида и 16-α-гидрокси-преднизолона — менее 1% ГКС-активности будесонида. Отсутствуют признаки каких-либо метаболических взаимодействий или каких-либо реакций замещения между формотеролом и будесонидом.

Выведение. Большая часть дозы формотерола трансформируется путем печеночного метаболизма, за которым следует выведение почками. После ингаляции 8–13% доставленной дозы формотерола выводится с мочой в неизмененном виде. Формотерол имеет высокий системный клиренс (примерно 1,4 л/мин), а окончательный T ½ в среднем составляет 17 ч.

Будесонид выводится путем метаболизма, преимущественно под действием катализатора, которым выступает фермент CYP 3A4. Метаболиты будесонида выводятся с мочой в чистом виде или в конъюгированной форме. В моче выявляют лишь очень незначительные количества неизмененного будесонида. Будесонид обладает высоким системным клиренсом (примерно 1,2 л/мин), а T ½ после в/в введения дозы составляет 4 ч.

Фармакокинетику формотерола у детей не изучали. Фармакокинетика будесонида или формотерола у пациентов с почечной недостаточностью неизвестна. Влияние будесонида и формотерола может повыситься у пациентов с заболеванием печени.