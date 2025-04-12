СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕЩИН КОЖИ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА "Vale Vita ФИТ-СПРЕЙ" (FEET-SPRAY)
СРЕДСТВО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРЕЩИН КОЖИ И ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА "Vale Vita ФИТ-СПРЕЙ" инструкция по применению
Состав
Состав: масло сосны, масло мяты перечной, масло чайного дерева, экстракт шалфея, борная кислота.
Вспомогательные вещества: глицерин и этиловый спирт.
Характеристика
ValeVita Фит-Спрей — натуральная оригинальная защита для ног с выраженным дезодорирующим средством, свойства которого обусловлены каждым из его компонентов.
Масло чайного дерева — мощный антисептик, проникает в глубокие слои кожи и даже под ногти. Обладает противомикробным, обезболивающим и ранозаживляющим действием.
Масло сосны — обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, увлажняющим, тонизирующим, антиоксидантным, дезодорирующим и дезинфицирующим свойствами.
Масло мяты перечной — охлаждает, уменьшает раздражение, обладает антисептическим, противовоспалительным и дезодорирующим свойствами.
Экстракт шалфея — обладает антисептическим и антиоксидантным свойствами. Стимулирует регенеративные процессы в тканях, способствует быстрому заживлению кожи. Уменьшает отек тканей, проявляя противовоспалительное действие.
Борная кислота — оказывает фунгицидное, противовоспалительное и антибактериальное действие. В комплексе с экстрактом шалфея существенно уменьшает потовыделение и устраняет неприятный запах ног и обуви.
Для успешной профилактики грибковой инфекции рекомендовано придерживаться таких правил:
- не ходите босиком в бассейне, сауне или гостинице;
- держите ноги в чистоте, пользуйтесь индивидуальным полотенцем;
- если не удалось избежать контакта с опасной поверхностью (например, брали в прокате коньки, лыжные ботинки), обработайте ступни средством ValeVita Фит-Спрей, уделяя особое внимание промежуткам между пальцами. Способствует заживлению трещин кожи на ступнях, устраняет зуд и неприятный запах ног и обуви.
Рекомендации по использованию
ValeVita Фит-Спрей рекомендован взрослым и детям в возрасте от 3 лет. Наносить 2 раза в сутки — утром и вечером.
Флакон аэрозоля встряхнуть, затем снять колпачок с распылителя. Удерживая флакон вертикально, распылитель повернуть к чистой нижней поверхности ступни и с расстояния примерно в 20 см резким нажатием на головку флакона распылить аэрозоль. Так же обработать между пальцами ног. Указанные действия повторить с другой ступней.
Для устранения неприятного запаха обуви и профилактики грибковых заболеваний так же обработать внутреннюю поверхность обуви.
Особые указания
избегать попадания спрея на слизистую оболочку глаз! Не использовать при повышенной чувствительности к компонентам продукта.
Условия хранения
в сухом месте с надетым колпачком при температуре 15–25 ˚С. После вскрытия упаковки использовать в течение 1 мес.