ValeVita Фит-Спрей рекомендован взрослым и детям в возрасте от 3 лет. Наносить 2 раза в сутки — утром и вечером.

Флакон аэрозоля встряхнуть, затем снять колпачок с распылителя. Удерживая флакон вертикально, распылитель повернуть к чистой нижней поверхности ступни и с расстояния примерно в 20 см резким нажатием на головку флакона распылить аэрозоль. Так же обработать между пальцами ног. Указанные действия повторить с другой ступней.

Для устранения неприятного запаха обуви и профилактики грибковых заболеваний так же обработать внутреннюю поверхность обуви.