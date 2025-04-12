Когнифен (Kogniphen®)
Когнифен инструкция по применению
Состав
Фенибут - 300 мг
Ипидакрин - 5 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Когнифен — комбинированное лекарственное средство, содержащее фенибут (γ-амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) и ипидакрин, благодаря чему сочетает свойства ноотропного и антихолинэстеразного препарата.
Препарат восстанавливает и стабилизирует нарушенные интегративные функции мозга, уравновешивает активирующие и депримирующие механизмы функционирования мозга.
Когнифен оптимизирует энергетические процессы мозга, тем самым способствует повышению устойчивости ЦНС к гипоксии и токсическим факторам.
Когнифен нормализует метаболизм клеток мозга, проявляет антигипоксическое, анальгезирующее и антиамнестическое действие, уменьшает проявления астении, нервного напряжения, повышает мозговую работоспособность, оказывает антиастеническое и умеренное анальгезирующее действие.
Препарат стимулирует процессы обучения и улучшения памяти, повышает физическую работоспособность, снимает напряжение, тревожность, страх и улучшает сон, заметно уменьшает проявления астении и выраженность вазовегетативных симптомов, включая головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушения сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность.
Когнифен — комбинированный препарат, фармакотерапевтическое действие которого обусловлено свойствами его компонентов.
Фенибут (γ-амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) является производным ГАМК и фенилэтиламина. Его основной механизм действия — прямое влияние на ГАМК-опосредованную передачу нервных импульсов в ЦНС. Улучшает функциональное состояние мозга за счет нормализации метаболизма тканей и воздействия на мозговое кровообращение (повышает объемную и линейную скорость мозгового кровотока, уменьшает сопротивление мозговых сосудов, улучшает микроциркуляцию, оказывает антиагрегантное действие). Доминирующим является его антигипоксическое и антиамнестическое действие. Фенибут стимулирует процессы обучения и улучшения памяти, повышает физическую работоспособность, устраняет напряжение, тревожность, страх и улучшает сон.
Фенибут заметно уменьшает проявления астении и выраженность вазовегетативных симптомов, включая головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушения сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность. Психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций) под влиянием фенибута улучшаются. У больных с астенией и у эмоционально лабильных пациентов уже с первых дней приема фенибута улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация деятельности без седативного эффекта или возбуждения. Установлено, что фенибут, применявшийся после черепно-мозговой травмы, увеличивал перифокально количество митохондрий и улучшал биоэнергетику мозга. Хотя фенибут не влияет на холинергическую, адренергическую и другие виды нейромедиации, такое действие оказывает ипидакрин.
Ипидакрин является вторым активным фармацевтическим ингредиентом препарата Когнифен и составляет биологически выгодную комбинацию двух молекулярных эффектов: блокады калиевой проницаемости мембраны нейронов и мышечных клеток и обратимого ингибирования холинэстеразы в синапсах, непосредственно стимулирует влияние на проводимость импульса в ЦНС и мионевральных синапсах. Решающую роль при этом играет блокада калиевой проницаемости мембраны. В холинергических синапсах ингибирование холинэстеразы вызывает дальнейшее накопление нейромедиатора в синаптической щели и усиление функциональной активности постсинаптической клетки (проведение возбуждения между нейронами, сокращение мышц). Ипидакрин усиливает действие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина. Также блокирует натриевую проницаемость мембраны, хотя существенно слабее по сравнению с влиянием на калиевую проницаемость. С этим эффектом частично связано наличие у ипидакрина слабых седативных и анальгезирующих свойств. Таким образом, ипидакрин действует на все звенья в цепи процессов, обеспечивающих проведение возбуждения: повышение активности пресинаптического аксона, усиление выброса медиатора в синаптической щели во всех синапсах, усиление стимуляции постсинаптической клетки.
Ипидакрин оказывает такие фармакологические эффекты: восстанавливает и стимулирует нервно-мышечную передачу; возобновляет проведение импульса в центральной и периферической нервной системе; усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов, за исключением калия хлорида, улучшает память и способность к обучению; тормозит прогредиентное развитие деменции; специфически умеренно стимулирует ЦНС, проявляет анальгезирующий эффект; оказывает антиаритмическое действие.
Сочетание свойств обоих действующих веществ обусловливает повышение когнитивных функций мозга за счет воздействия на ГАМК-эргическую, холинергическую и дофаминергическую систему мозга.
Фармакокинетика. Фенибут хорошо всасывается после приема внутрь и быстро поступает ко всем тканям организма, проникает через ГЭБ. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в головном мозгу и крови — ниже равномерного. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфичным. Метаболизируется гепатоцитами на 80–95%, метаболиты фармакологически неактивны. Через 3 ч заметное количество введенного фенибута определяется в моче, одновременно концентрация в ткани мозга не снижается, он определяется в головном мозгу еще через 6 ч. На следующий день фенибут можно выявить только в моче; его определяют там еще через 2 дня после приема, но выявленное количество составляет только 5% введенной дозы. При повторном введении кумуляции не отмечено.
Ипидакрин после приема быстро всасывается. Cmax в крови определяется через 1 ч после приема. Ипидакрин абсорбируется преимущественно в двенадцатиперстной кишке, немного меньше в тонкой и подвздошной кишке, только 3% дозы всасывается в желудке. Около 40–50% ипидакрина связывается с белками крови. Из крови ипидакрин быстро поступает в ткани, поэтому на стадии стабилизации в плазме крови выявляют только 2% препарата. Выведение ипидакрина из организма осуществляется за счет сочетания почечных и внепочечных механизмов (биотрансформация, секреция с желчью), при этом преобладает секреция с мочой. Только 3,7% ипидакрина выводится с мочой в неизмененном виде, что свидетельствует о его быстром метаболизме в организме. T½ в фазе распределения составляет 40 мин.
Одновременная фармакокинетика фенибута и ипидакрина не исследовалась.
Показания Когнифен
заболевания нервной системы с ослаблением интеллектуально-мнестических функций:
- когнитивные нарушения сосудистого, посттравматического и другого генеза;
- инволютивные процессы в мозгу у лиц пожилого возраста;
- атеросклероз сосудов головного мозга;
- патологические процессы с явлениями хронической недостаточности мозгового кровообращения;
- нарушение памяти различного генеза (болезнь Альцгеймера и другие формы старческой деменции), праксиса, внимания, речи;
- снижение интеллектуальной и эмоциональной активности, концентрации внимания под влиянием стресса, перегрузки.
Реабилитация в постинсультный период.
Применение Когнифен
капсулу принимают внутрь, запивая водой. Капсулу нельзя разжевывать. Принимать после еды.
Препарат назначают по 1 капсуле 2–3 раза в сутки. Курс лечения — 30 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату и его компонентам. Эпилепсия, экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, стенокардия, выраженная брадикардия, БА, механическая непроходимость кишечника и мочевыводящих путей, язва желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, ОПН.
Побочные эффекты
со стороны нервной системы: (при применении в высоких дозах) головокружение, головная боль, сонливость, слабость, мышечные судороги.
Со стороны дыхательной системы: повышение выделения бронхиального секрета, бронхоспазм.
Со стороны пищеварительного тракта: слюноотделение; тошнота, рвота (при применении в высоких дозах); диарея, боль в эпигастральной области.
Со стороны кожи и подкожных тканей: повышенное потоотделение, после приема в высоких дозах возможны аллергические реакции (крапивница, ангионевротический отек, зуд, сыпь).
Со стороны репродуктивной системы: повышение тонуса матки.
Кардиальные нарушения: сердцебиение, брадикардия, боль за грудиной.
Эти побочные реакции характерны для доз, превышающих рекомендуемую дозу в 4 раза.
Особые указания
применение в период беременности и кормления грудью. Ипидакрин, который входит в состав препарата Когнифен, повышает тонус мышц матки и может привести к преждевременной родовой деятельности, поэтому не рекомендуется применять препарат во время беременности.
В период кормления грудью противопоказан.
Дети. Опыт применения препарата у детей отсутствует, поэтому применение противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Пациентам, у которых во время лечения возникают сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, следует воздерживаться от управления транспортными средствами и другими механизмами.
Взаимодействия
при применении с психотропными средствами — транквилизаторами и нейролептиками — действие взаимно усиливается.
При одновременном применении с ингибиторами холинэстеразы и М-холиномиметическими средствами их действие и побочные эффекты могут усиливаться.
Возрастает риск развития брадикардии, если блокаторы β-адренорецепторов применяли до начала лечения препаратом Когнифен.
Во время лечения нежелательно употреблять алкоголь.
Передозировка
случаи передозировки неизвестны.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.