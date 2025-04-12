фармакодинамика. Когнифен — комбинированное лекарственное средство, содержащее фенибут (γ-амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) и ипидакрин, благодаря чему сочетает свойства ноотропного и антихолинэстеразного препарата.

Препарат восстанавливает и стабилизирует нарушенные интегративные функции мозга, уравновешивает активирующие и депримирующие механизмы функционирования мозга.

Когнифен оптимизирует энергетические процессы мозга, тем самым способствует повышению устойчивости ЦНС к гипоксии и токсическим факторам.

Когнифен нормализует метаболизм клеток мозга, проявляет антигипоксическое, анальгезирующее и антиамнестическое действие, уменьшает проявления астении, нервного напряжения, повышает мозговую работоспособность, оказывает антиастеническое и умеренное анальгезирующее действие.

Препарат стимулирует процессы обучения и улучшения памяти, повышает физическую работоспособность, снимает напряжение, тревожность, страх и улучшает сон, заметно уменьшает проявления астении и выраженность вазовегетативных симптомов, включая головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушения сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность.

Когнифен — комбинированный препарат, фармакотерапевтическое действие которого обусловлено свойствами его компонентов.

Фенибут (γ-амино-β-фенилмасляной кислоты гидрохлорид) является производным ГАМК и фенилэтиламина. Его основной механизм действия — прямое влияние на ГАМК-опосредованную передачу нервных импульсов в ЦНС. Улучшает функциональное состояние мозга за счет нормализации метаболизма тканей и воздействия на мозговое кровообращение (повышает объемную и линейную скорость мозгового кровотока, уменьшает сопротивление мозговых сосудов, улучшает микроциркуляцию, оказывает антиагрегантное действие). Доминирующим является его антигипоксическое и антиамнестическое действие. Фенибут стимулирует процессы обучения и улучшения памяти, повышает физическую работоспособность, устраняет напряжение, тревожность, страх и улучшает сон.

Фенибут заметно уменьшает проявления астении и выраженность вазовегетативных симптомов, включая головную боль, ощущение тяжести в голове, нарушения сна, раздражительность, эмоциональную лабильность, повышает умственную работоспособность. Психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций) под влиянием фенибута улучшаются. У больных с астенией и у эмоционально лабильных пациентов уже с первых дней приема фенибута улучшается самочувствие, повышается интерес и инициатива, мотивация деятельности без седативного эффекта или возбуждения. Установлено, что фенибут, применявшийся после черепно-мозговой травмы, увеличивал перифокально количество митохондрий и улучшал биоэнергетику мозга. Хотя фенибут не влияет на холинергическую, адренергическую и другие виды нейромедиации, такое действие оказывает ипидакрин.

Ипидакрин является вторым активным фармацевтическим ингредиентом препарата Когнифен и составляет биологически выгодную комбинацию двух молекулярных эффектов: блокады калиевой проницаемости мембраны нейронов и мышечных клеток и обратимого ингибирования холинэстеразы в синапсах, непосредственно стимулирует влияние на проводимость импульса в ЦНС и мионевральных синапсах. Решающую роль при этом играет блокада калиевой проницаемости мембраны. В холинергических синапсах ингибирование холинэстеразы вызывает дальнейшее накопление нейромедиатора в синаптической щели и усиление функциональной активности постсинаптической клетки (проведение возбуждения между нейронами, сокращение мышц). Ипидакрин усиливает действие на гладкие мышцы не только ацетилхолина, но и адреналина, серотонина, гистамина и окситоцина. Также блокирует натриевую проницаемость мембраны, хотя существенно слабее по сравнению с влиянием на калиевую проницаемость. С этим эффектом частично связано наличие у ипидакрина слабых седативных и анальгезирующих свойств. Таким образом, ипидакрин действует на все звенья в цепи процессов, обеспечивающих проведение возбуждения: повышение активности пресинаптического аксона, усиление выброса медиатора в синаптической щели во всех синапсах, усиление стимуляции постсинаптической клетки.

Ипидакрин оказывает такие фармакологические эффекты: восстанавливает и стимулирует нервно-мышечную передачу; возобновляет проведение импульса в центральной и периферической нервной системе; усиливает сократимость гладкомышечных органов под влиянием всех антагонистов, за исключением калия хлорида, улучшает память и способность к обучению; тормозит прогредиентное развитие деменции; специфически умеренно стимулирует ЦНС, проявляет анальгезирующий эффект; оказывает антиаритмическое действие.

Сочетание свойств обоих действующих веществ обусловливает повышение когнитивных функций мозга за счет воздействия на ГАМК-эргическую, холинергическую и дофаминергическую систему мозга.

Фармакокинетика. Фенибут хорошо всасывается после приема внутрь и быстро поступает ко всем тканям организма, проникает через ГЭБ. Распределение в печени и почках близко к равномерному, а в головном мозгу и крови — ниже равномерного. Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфичным. Метаболизируется гепатоцитами на 80–95%, метаболиты фармакологически неактивны. Через 3 ч заметное количество введенного фенибута определяется в моче, одновременно концентрация в ткани мозга не снижается, он определяется в головном мозгу еще через 6 ч. На следующий день фенибут можно выявить только в моче; его определяют там еще через 2 дня после приема, но выявленное количество составляет только 5% введенной дозы. При повторном введении кумуляции не отмечено.

Ипидакрин после приема быстро всасывается. C max в крови определяется через 1 ч после приема. Ипидакрин абсорбируется преимущественно в двенадцатиперстной кишке, немного меньше в тонкой и подвздошной кишке, только 3% дозы всасывается в желудке. Около 40–50% ипидакрина связывается с белками крови. Из крови ипидакрин быстро поступает в ткани, поэтому на стадии стабилизации в плазме крови выявляют только 2% препарата. Выведение ипидакрина из организма осуществляется за счет сочетания почечных и внепочечных механизмов (биотрансформация, секреция с желчью), при этом преобладает секреция с мочой. Только 3,7% ипидакрина выводится с мочой в неизмененном виде, что свидетельствует о его быстром метаболизме в организме. T ½ в фазе распределения составляет 40 мин.

Одновременная фармакокинетика фенибута и ипидакрина не исследовалась.