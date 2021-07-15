сообщалось о случаях клинических проявлений взаимодействия с другими лекарственными средствами у пациентов, принимавших флутиказона пропионат и ритонавир, которые возникли в результате применения кортикостероидов и включали синдром Кушинга и угнетение функции надпочечников. Поэтому следует избегать одновременного применения флутиказона пропионата и ритонавира, кроме случаев, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск возникновения побочных эффектов при применении кортикостероидов.

Возможны проявления системного действия назальных кортикостероидов, особенно при применении в высоких дозах и длительном лечении. Вероятность таких проявлений гораздо меньше, чем при пероральном приеме кортикостероидов, и они могут отличаться в отдельных пациентов в зависимости от вида ГКС. Проявления системного действия могут включать синдром Кушинга, кушингоподобные проявления, угнетение функции надпочечников, задержку роста у детей и подростков, катаракту, глаукому и значительно реже — влияние на психическое состояние и поведение, которое проявляется психомоторной гиперактивностью, нарушением сна, тревожностью, депрессией или агрессией (особенно у детей).

Димиста подвергается быстрому метаболизму при первичном прохождении, поэтому системное влияние назального флутиказона пропионата у пациентов с тяжелыми заболеваниями печени будет увеличено. Это может привести к более тяжелым проявлениям системных побочных эффектов. Рекомендуется с осторожностью применять препарат у этой группы пациентов.

Превышение рекомендованных доз назальных кортикостероидов может привести к клинически значимому угнетению функции надпочечников.

Если необходимо лечение более высокими дозами, чем рекомендованные, в периоды стресса или при плановых операциях, следует рассмотреть дополнительное лечение системными ГКС.

Вообще, дозу назального флутиказона необходимо стараться снизить до минимальной, но при сохранении эффективности контроля симптомов ринита. Нет данных об испытаниях препарата Димиста в более высоких дозах, чем рекомендованные. Как и при применении других назальных кортикостероидов, требуется учитывать общую системную нагрузку кортикостероидов каждый раз, когда одновременно назначают другие формы кортикостероидов.

Сообщалось о задержке роста у детей, получавших назальные кортикостероиды в рекомендуемых дозах. Рекомендуется регулярно проводить контроль показателей роста подростков, которым назначен длительный курс лечения назальными кортикостероидами. Если рост замедляется, необходимо пересмотреть лечение и снизить дозу назальных кортикостероидов, если это возможно, до самой низкой дозы, при которой поддерживается эффективный контроль симптомов.

Пациенты с нарушением зрения или с повышением внутриглазного давления, глаукомой и/или катарактой в анамнезе требуют постоянного наблюдения.

В случае подозрений на поражение функции надпочечников перевод пациентов с системного лечения стероидами для лечения препаратом Димиста следует проводить с осторожностью.

Для пациентов с туберкулезом, лиц с любой нелеченной инфекцией, пациентов, недавно перенесших хирургическое вмешательство, травму носа или рта, необходимо оценить потенциальную пользу лечения препарата Димиста и возможные риски.

Поскольку инфекции носовых путей лечат антибактериальными или противогрибковыми лекарственными средствами, сочетанное применение препарата Димиста не противопоказано.

Димиста содержит бензалкония хлорид, который является раздражающим веществом и может вызвать кожные реакции.

Применение в период беременности и кормления грудью

Фертильность. Существуют лишь ограниченные данные о фертильности.

Беременность. Данные по применению азеластина гидрохлорида и флутиказона пропионата у беременных отсутствуют или ограничены. Таким образом, препарат Димиста можно применять в период беременности, только если ожидаемая польза превышает возможный риск для плода.

Период кормления грудью. Неизвестно, проникают ли в грудное молоко азеластина гидрохлорид или его метаболиты и флутиказона пропионат или его метаболиты при назальном введении. В период кормления грудью препарат Димиста назначают, если ожидаемая польза превышает потенциальный риск для новорожденных/младенцев.

Дети. Не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет, поскольку безопасность и эффективность препарата для этой возрастной группы не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Димиста оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортом и механизмами. В некоторых случаях при применении препарата Димиста возможны усталость, истощение, головокружение или слабость, которые сами по себе могут быть проявлениями заболевания. В таких случаях способность управлять машинами и механизмами может быть нарушена. Алкоголь может усиливать эти эффекты.