фармакодинамика

Механизм действия и фармакодинамические эффекты

Препарат Димиста содержит азеластина гидрохлорид и флутиказона пропионат, которые обладают различными механизмами действия и проявляют синергизм в отношении облегчения симптомов аллергического ринита и риноконъюнктивита.

Флутиказона пропионат

Флутиказона пропионат является синтетическим трифторированным ГКС, который обладает очень высоким сродством к рецепторам глюкокортикоидов и мощным противовоспалительным действием, которое в 3–5 раз превышает силу дексаметазона в исследованиях связывания клонированных рецепторов глюкокортикоидов человека и экспрессии генов.

Азеластина гидрохлорид

Азеластин, производное вещество фталазинона, известное как мощное противоаллергическое соединение длительного действия, которое является селективным антагонистом Н 1 -рецепторов, стабилизирует тучные клетки и обладает противовоспалительными свойствами. Данные исследований in vivo (доклинических) и in vitro показали, что азеластин подавляет синтез или высвобождение химических медиаторов, которые, как известно, участвуют в начальной и поздней стадии аллергической реакции, например лейкотриенов, гистамина, фактора активации тромбоцитов (ФАТ) и серотонина.

Облегчение назальных аллергических симптомов наблюдается в течение 15 мин после введения.

Димиста

В 4 клинических исследованиях с участием взрослых и подростков с аллергическим ринитом применение препарата Димиста по одному впрыскиванию в каждый носовой ход 2 раза в сутки значительно облегчало назальные симптомы (включая ринорею, заложенность носа, чихание и зуд в полости носа), по сравнению с применением плацебо, азеластина гидрохлорида отдельно и флутиказона пропионата отдельно. Это также значительно облегчало глазные симптомы (включая зуд, слезотечение и покраснение глаз) и качество жизни пациентов во всех 4 исследованиях.

По сравнению с назальным спреем флутиказона пропионата существенное облегчение основного симптома (на 50%) достигалось значительно быстрее (≥3 дня) при применении препарат Димиста. Преимущества действия прапарата Димиста перед назальным спреем флутиказона пропионата сохранялись в течение 1 года исследования у пациентов с постоянным хроническим аллергическим ринитом и неаллергическим или вазомоторным ринитом.

Фармакокинетика

Абсорбция

После интраназального применения двух впрыскиваний в каждый носовой ход препарата Димиста (548 мкг азеластина гидрохлорида и 200 мкг флутиказона) наибольшая установленная C max была равна 194,5±74,4 пг/мл для азеластина и 10,3±3,9 пг/мл — для флутиказона пропионата, а общее среднее действие (AUC) было равно 4217±2618 пг/мл·ч — для азеластина и 97,7±43,1 пг/мл·ч для флутиказона. Среднее время пика действия (T max ) одной дозы составляет 0,5 ч для азеластина и 1,0 ч — для флутиказона пропионата.

Системное влияние флутиказона при применении препарата Димиста был большим примерно на 50% по сравнению с обычным назальным спреем флутиказона. Препарат Димиста был эквивалентен назальному спрею азеластина относительно системного влияния азеластина. Нет никаких доказательств фармакокинетического взаимодействия между азеластина гидрохлоридом и флутиказона пропионатом.

Распределение

Флутиказона пропионат имеет широкий объем распределения в равновесном состоянии (≈318 л). Связывание с белками плазмы крови составляет 91%.

Объем распределения азеластина указывает на преимущественное распределение в периферических тканях. Уровень связывания с белками плазмы крови составляет 80–90%. В дополнение оба вещества обладают широким терапевтическим окном. Таким образом, реакции замещения лекарственных средств маловероятны.

Биотранформация

Флутиказона пропионат быстро выводится из системной циркуляции, главным образом путем печеночного метаболизма, который превращает его в неактивный метаболит карбоксильной кислоты с помощью фермента CYP 3A4 цитохрома P450. В случае проглатывания флутиказона пропионат также сразу метаболизируется. Азеластин метаболизируется до N-десметилазеластина с помощью различных изоферментов CYP, главным образом CYP 3A4, 2D6 и 2C19.

Выведение

Скорость выведения при в/в введении флутиказона пропионата является линейной в дозах от 250 до 1000 мкг и характеризуется быстрым клиренсом плазмы крови (CL=1,1 л/мин). Пик концентрации в плазме крови снижается на ≈98% в течение 3–4 ч, и в Т ½ через 7,8 ч наблюдается только низкая концентрация в плазме крови. Почечный клиренс флутиказона пропионата незначителен (<0,2%) и составляет <5% для его метаболита — карбоксильной кислоты. Основным путем выведения является экскреция флутиказона пропионата и его метаболитов с желчью.

T ½ одной дозы азеластина составляет ≈20–25 ч для азеластина и ≈45 ч — для его терапевтически активного метаболита N-десметилазеластина. Экскреция происходит преимущественно с калом. Длительная экскреция небольших количеств с калом свидетельствует о возможности существования некоторой кишечно-печеночной циркуляции.