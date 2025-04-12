препарат выпускают в дозе 25 мг и 50 мг. Максимальная суточная доза составляет 50 мг. Эплеренон можно принимать как с пищей, так и независимо от приема пищи (см. Фармакокинетика).

Пациенты с сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта миокарда. Рекомендуемая поддерживающая доза эплеренона составляет 50 мг 1 раз в сутки. Лечение следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 нед, учитывая уровень калия в плазме крови (таблица). Лечение эплереноном обычно необходимо начинать через 3–14 сут после острого инфаркта миокарда.

Пациенты с сердечной недостаточностью II класса (хронической) по классификации NYHA. Лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью II класса по классификации NYHA следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 нед, учитывая уровень калия в плазме крови (см. таблицу и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Пациентам, у которых уровень калия в плазме крови >5 ммоль/л, не следует начинать лечение эплереноном (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).

Уровень калия в плазме крови следует определять до начала лечения эплереноном, во время 1-й недели лечения и через 1 мес после начала терапии или коррекции дозы. При необходимости следует периодически определять уровень калия в плазме крови в период лечения.

После начала лечения дозу препарата следует корригировать с учетом концентрации калия в плазме крови, как указано в таблице.

Коррекция дозы после начала лечения



Концентрация калия в плазме крови, ммоль/л Действие Коррекция дозы <5,0 Повышение С 25 мг 1 раз в 2 дня до 25 мг 1 раз в сутки

С 25 мг 1 раз в сутки до 50 мг 1 раз в сутки 5,0–5,4 Без изменений Дозу не меняют 5,5–5,9 Снижение С 50 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в сутки

С 25 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в 2 дня

С 25 мг 1 раз на 2 дня до временной отмены >6,0 Временная отмена –



После временной отмены эплеренона из-за повышения уровня калия до >6 ммоль/л возобновление лечения возможно в дозе 25 мг 1 раз в 2 дня после снижения концентрации калия до уровня <5 ммоль/л.

Пациенты пожилого возраста

Для лиц пожилого возраста нет необходимости в коррекции начальной дозы препарата. В связи с возрастным снижением интенсивности функции почек риск развития гиперкалиемии у пациентов пожилого возраста повышается. Риск может дополнительно расти при наличии сопутствующего заболевания, которое сопровождается повышением системной экспозиции препарата, в частности нарушения функций печени легкой и умеренной степени. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Нарушение функции почек

Для пациентов с легким нарушением функции почек не требуется коррекции начальной дозы. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и корригировать дозу препарата в соответствии с таблицей выше.

Пациентам с нарушениями функции почек средней тяжести (клиренс креатинина — 30–60 мг/мл) следует начинать лечение с дозы 25 мг 1 раз в 2 дня и корригировать дозу препарата в зависимости от концентрации калия (см. таблицу выше). Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Опыт применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин и сердечной недостаточностью после инфаркта миокарда отсутствует. Для лечения таких больных эплеренон следует применять с осторожностью.

Применение препарата в дозе >25 мг/сут у пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин не исследовали.

Эплеренон противопоказан пациентам с тяжелыми поражениями почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Эплеренон не выводится из организма с помощью диализа.

Нарушение функций печени

Пациентам с легким или умеренно выраженным нарушением функции печени не требуется коррекция начальной дозы, однако вследствие повышения уровня системной экспозиции эплеренона этой категории пациентов и особенно лицам пожилого возраста рекомендуется проводить частый и регулярный контроль концентрации калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Комбинированное применение

В случае одновременного применения со слабыми или умеренными ингибиторами CYP 3A4 (например амиодароном, дилтиаземом и верапамилом) можно начинать лечение эплереноном с начальной дозы 25 мг 1 раз в сутки. Доза препарата не должна превышать 25 мг 1 раз в сутки (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).