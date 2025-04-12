Рениаль® (Renial)
Рениаль инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит эплеренона в пересчете на 100% вещество – 25 мг;
Прочие ингредиенты: лактоза, моногидрат; целлюлоза микрокристаллическая; натрия кроскармеллоза; гипромеллоза; натрия лаурилсульфат; тальк; магния стеарат;
пленочная оболочка: гипромеллоза, макрогол 400; полисорбат 80; титана диоксид (Е 171); железа оксид желтый (Е 172); железа оксид красный (Е 172).
Эплеренон - 25 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Эплеренон оказывает относительную селективность в связывании с рекомбинантными рецепторами человека к минералокортикоидам по сравнению с его взаимодействием с рекомбинантными рецепторами человека к ГКС, прогестерону и андрогенам. Эплеренон препятствует связыванию рецепторов с альдостероном — важным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, который участвует в регуляции АД и задействован в патофизиологических механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Применение эплеренона приводит к стойкому повышению уровня ренина и альдостерона в плазме крови, что свидетельствует об угнетении негативного обратимого влияния альдостерона на секрецию ренина. Повышение активности ренина и уровня альдостерона в плазме крови, возникающее в результате, не приводит к угнетению действия эплеренона.
Существуют данные, что добавление эплеренона к стандартной схеме лечения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (класс II–IV по классификации NYHA) приводит к ожидаемому дозозависимому повышению уровня альдостерона. Аналогично и другие данные подтверждают повышение уровня альдостерона и блокирование рецепторов к минералокортикоидам.
Имеется информация, что эплеренон снижает риск летального исхода в основном за счет снижения смертности в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Отсутствуют данные о влиянии эплеренона на ЧСС, продолжительность комплекса QRS или интервалов P–R и Q–T.
Фармакокинетика. Поглощение и распределение. Абсолютная биодоступность эплеренона неизвестна. Cmax препарата в плазме крови достигается через 2 ч. Cmax в плазме крови и AUC изменяются пропорционально дозе в диапазоне 10–100 мг и менее пропорционально при применении в дозе >100 мг. Равновесное состояние наступает в течение 2 дней от начала лечения. Прием пищи не влияет на абсорбцию препарата. Эплеренон связывается с белками плазмы крови примерно на 50% и главным образом связывается с альфа-1-кислыми гликопротеинами. Мнимый объем распределения эплеренона в равновесном состоянии расценивают как равный 50±7 л. Эплеренон не склонен к связыванию с эритроцитами.
Метаболизм и выведение. Метаболизм эплеренона преимущественно осуществляется за счет фермента CYP 3A4. В плазме крови человека не выявлено никаких активных метаболитов эплеренона. Менее 5% дозы эплеренона выводится с мочой и калом в неизмененном виде. После перорального приема разовой дозы радиоактивно меченного препарата приблизительно 32% дозы выводится из организма с калом и примерно 67% — с мочой. T½ эплеренона составляет около 3–5 ч. Мнимый клиренс из плазмы крови составляет приблизительно 10 л/ч.
Применение у пациентов особых групп
Возраст, пол и раса. Значительных различий в фармакокинетике эплеренона при приеме в дозе 100 мг у мужчин и женщин не выявлено. У лиц пожилого возраста в равновесном состоянии отмечали повышение уровней Cmax (22%) и AUC (45%) по сравнению с пациентами более молодого (18–45 лет) возраста. У пациентов негроидной рассы в равновесном состоянии Cmax была ниже на 19%, а AUC — на 26% (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Почечная недостаточность. У пациентов с тяжелой формой почечной недостаточности AUC и Cmax в равновесном состоянии повышаются на 38 и 24% соответственно. У лиц, находящихся на гемодиализе, эти показатели ниже на 26 и 3% соответственно. Корреляции между клиренсом эплеренона в плазме крови и клиренсом креатинина не установлено. Эплеренон не выводится при гемодиализе (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Печеночная недостаточность. При применении эплеренона в дозе 400 мг у пациентов с умеренными поражениями печени (класс В по классификации Чайлда — Пью) Cmax и AUC эплеренона в равновесном состоянии повышаются на 3,6 и 42% соответственно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью (класс II–IV по классификации NYHA) значения Cmax и AUC в равновесном состоянии на 38 и 30% выше, чем у здоровых добровольцев соответствующего возраста, массы тела и пола. Имеются данные, что клиренс эплеренона у пациентов с сердечной недостаточностью не отличается от клиренса этого препарата у здоровых добровольцев пожилого возраста.
Показания Рениаль
дополнение к стандартному лечению с применением блокаторов β-адренорецепторов с целью снижения риска заболеваемости и смертности, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у стабильных пациентов с дисфункцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка <40%) и клиническими признаками сердечной недостаточности после недавно перенесенного инфаркта миокарда.
Дополнение к стандартной оптимальной терапии с целью снижения риска заболеваемости и смертности, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у взрослых пациентов с сердечной недостаточностью II класса (хронической) по классификации NYHA и дисфункцией левого желудочка (фракция выброса левого желудочка <30%).
Применение Рениаль
препарат выпускают в дозе 25 мг и 50 мг. Максимальная суточная доза составляет 50 мг. Эплеренон можно принимать как с пищей, так и независимо от приема пищи (см. Фармакокинетика).
Пациенты с сердечной недостаточностью после перенесенного инфаркта миокарда. Рекомендуемая поддерживающая доза эплеренона составляет 50 мг 1 раз в сутки. Лечение следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 нед, учитывая уровень калия в плазме крови (таблица). Лечение эплереноном обычно необходимо начинать через 3–14 сут после острого инфаркта миокарда.
Пациенты с сердечной недостаточностью II класса (хронической) по классификации NYHA. Лечение пациентов с хронической сердечной недостаточностью II класса по классификации NYHA следует начинать с дозы 25 мг 1 раз в сутки и постепенно повышать до целевой дозы 50 мг 1 раз в сутки. Желательно достичь этого уровня дозы за 4 нед, учитывая уровень калия в плазме крови (см. таблицу и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Пациентам, у которых уровень калия в плазме крови >5 ммоль/л, не следует начинать лечение эплереноном (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Уровень калия в плазме крови следует определять до начала лечения эплереноном, во время 1-й недели лечения и через 1 мес после начала терапии или коррекции дозы. При необходимости следует периодически определять уровень калия в плазме крови в период лечения.
После начала лечения дозу препарата следует корригировать с учетом концентрации калия в плазме крови, как указано в таблице.
Коррекция дозы после начала лечения
|Концентрация калия в плазме крови, ммоль/л
|Действие
|Коррекция дозы
|<5,0
|Повышение
|С 25 мг 1 раз в 2 дня до 25 мг 1 раз в сутки
С 25 мг 1 раз в сутки до 50 мг 1 раз в сутки
|5,0–5,4
|Без изменений
|Дозу не меняют
|5,5–5,9
|Снижение
|С 50 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в сутки
С 25 мг 1 раз в сутки до 25 мг 1 раз в 2 дня
С 25 мг 1 раз на 2 дня до временной отмены
|>6,0
|Временная отмена
|–
После временной отмены эплеренона из-за повышения уровня калия до >6 ммоль/л возобновление лечения возможно в дозе 25 мг 1 раз в 2 дня после снижения концентрации калия до уровня <5 ммоль/л.
Пациенты пожилого возраста
Для лиц пожилого возраста нет необходимости в коррекции начальной дозы препарата. В связи с возрастным снижением интенсивности функции почек риск развития гиперкалиемии у пациентов пожилого возраста повышается. Риск может дополнительно расти при наличии сопутствующего заболевания, которое сопровождается повышением системной экспозиции препарата, в частности нарушения функций печени легкой и умеренной степени. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Нарушение функции почек
Для пациентов с легким нарушением функции почек не требуется коррекции начальной дозы. Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ) и корригировать дозу препарата в соответствии с таблицей выше.
Пациентам с нарушениями функции почек средней тяжести (клиренс креатинина — 30–60 мг/мл) следует начинать лечение с дозы 25 мг 1 раз в 2 дня и корригировать дозу препарата в зависимости от концентрации калия (см. таблицу выше). Рекомендуется проводить периодический контроль уровня калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Опыт применения препарата у пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин и сердечной недостаточностью после инфаркта миокарда отсутствует. Для лечения таких больных эплеренон следует применять с осторожностью.
Применение препарата в дозе >25 мг/сут у пациентов с клиренсом креатинина <50 мл/мин не исследовали.
Эплеренон противопоказан пациентам с тяжелыми поражениями почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Эплеренон не выводится из организма с помощью диализа.
Нарушение функций печени
Пациентам с легким или умеренно выраженным нарушением функции печени не требуется коррекция начальной дозы, однако вследствие повышения уровня системной экспозиции эплеренона этой категории пациентов и особенно лицам пожилого возраста рекомендуется проводить частый и регулярный контроль концентрации калия в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Комбинированное применение
В случае одновременного применения со слабыми или умеренными ингибиторами CYP 3A4 (например амиодароном, дилтиаземом и верапамилом) можно начинать лечение эплереноном с начальной дозы 25 мг 1 раз в сутки. Доза препарата не должна превышать 25 мг 1 раз в сутки (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Противопоказания
гиперчувствительность к эплеренону или к любому другому из вспомогательных веществ;
- уровень калия в плазме крови >5 ммоль/л на момент начала лечения;
- почечная недостаточность тяжелой степени (расчетная скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2);
- печеночная недостаточность тяжелой степени (класс С по классификации Чайлда — Пью). Лечение калийсберегающими мочегонными препаратами, калийсодержащими добавками или мощными ингибиторами CYP 3A4 (например итраконазолом, кетоконазолом, ритонавиром, нелфинавиром, кларитромицином, телитромицином и нефазодоном) (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ);
- сочетанное применение эплеренона в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокатором рецепторов ангиотензина.
Побочные эффекты
побочные реакции классифицированы по системам органов и частоте возникновения.
Инфекции и инвазии: часто — инфекция; нечасто — пиелонефрит, фарингит.
Нарушения со стороны системы крови и лимфатической системы: нечасто — эозинофилия. Расстройства эндокринной системы: нечасто — гипотиреоз.
Нарушения метаболизма и пищеварения: часто — гиперкалиемия (ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ); нечасто — гипонатриемия, обезвоживание, гиперхолестеринемия, гипертриглицеридемия.
Нарушения со стороны психики: нечасто — бессонница.
Нарушения со стороны нервной системы: часто — головокружение, обмороки; нечасто — головная боль, гипестезия.
Нарушения со стороны сердца: часто — инфаркт миокарда; нечасто — левожелудочковая недостаточность, фибрилляция предсердий, тахикардия.
Нарушения со стороны сосудистой системы: часто — гипотония; нечасто — тромбоз артерий конечностей, ортостатическая гипотензия.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: часто — кашель.
Нарушения со стороны ЖКТ: часто — диарея, тошнота, запор; нечасто — рвота, вздутие живота.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей: часто — сыпь, зуд; нечасто — гипергидроз; частота неизвестна — ангионевротический отек.
Нарушения со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: часто — мышечные спазмы, боль в костно-мышечной системе; нечасто — боль в спине.
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: часто — нарушения функции почек (см. разделы ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей: нечасто — холецистит.
Нарушения со стороны стороны репродуктивной системы и молочных желез: нечасто — гинекомастия.
Общие нарушения и нарушения в месте введения препарата: нечасто — астения, недомогание.
Лабораторные исследования: часто — повышение мочевины крови; нечасто — повышение уровня креатинина, уменьшение количества рецепторов эпидермального фактора роста, повышение уровня глюкозы в крови.
Особые указания
гиперкалиемия. Во время лечения эплереноном, согласно его механизмам действия, возможно развитие гиперкалиемии. У всех пациентов в начале лечения и при изменении дозы препарата следует контролировать уровень калия в плазме крови. В дальнейшем рекомендуется проводить периодический контроль, особенно у лиц, входящих в группу риска возникновения гиперкалиемии (см. ПРИМЕНЕНИЕ) и пациентов с сахарным диабетом. После начала лечения эплереноном не рекомендуется использовать калийсодержащие добавки из-за повышенного риска развития гиперкалиемии. Снижение дозы эплеренона приводит к снижению концентрации калия в сыворотке крови. Существуют данные, что дополнительное применение гидрохлоротиазида при лечении эплереноном компенсирует повышение концентрации калия в сыворотке крови.
При применении эплеренона в комбинации с ингибитором АПФ и/или блокатором рецепторов ангиотензина риск гиперкалиемии может повышаться. Эплеренон не следует применять сочетанно в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокатором рецепторов ангиотензина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Нарушение функции почек. У пациентов с нарушениями функции почек (в том числе с диабетической микроальбуминурией) следует регулярно контролировать уровень калия. Снижение функции почек сопровождается повышением риска гиперкалиемии. Эплеренон не выводится с помощью гемодиализа.
Нарушение функции печени. У пациентов с легкими и умеренными нарушениями функции печени (класс А и В по классификации Чайлда — Пью ) повышение уровня калия в плазме крови >5,5 ммоль/л не наблюдается. Такие пациенты нуждаются в контроле уровня электролитов. Применение эплеренона для лечения у лиц с тяжелыми нарушениями функций почек не изучали, поэтому эплеренон противопоказан к применению у таких пациентов (см. ПРИМЕНЕНИЕ и ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Индукторы CYP 3A4. Одновременное применение эплеренона и мощных индукторов CYP 3A4 не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Литий, циклоспорин, такролимус не следует назначать при лечении эплереноном (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лактоза. В состав препарата входит лактоза, поэтому его не следует назначать пациентам с редкими наследственными расстройствами (непереносимостью галактозы, врожденной недостаточностью лактазы Лаппа или синдромом нарушения всасывания глюкозы и галактозы).
Применение в период беременности и кормления грудью.
Беременность. Адекватных данных о применении у беременных нет. Назначать эплеренон беременным следует с осторожностью.
Кормление грудью. Неизвестно, проникает ли эплеренон в грудное молоко человека после перорального применения. Поскольку потенциал возникновения побочных эффектов у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, не исследован, необходимо принять клиническое решение о прекращении кормления грудью или отмене препарата в зависимости от важности препарата для матери.
Дети. Нет данных относительно применения эплеренона у детей, поэтому применение лекарственного средства у этих пациентов не рекомендуется.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Исследований влияния эплеренона на способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами не проводили. Эплеренон не вызывает сонливости или нарушения когнитивных функций, но при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами следует учитывать возможность развития головокружения в период лечения препаратом.
Взаимодействия
фармакодинамические взаимодействия.
Калийсберегающие мочегонные препараты и калийсодержащие добавки. Эплеренон не следует назначать пациентам, применяющим другие калийсберегающие мочегонные препараты и калийсодержащие добавки, из-за повышенного риска развития гиперкалиемии (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Под влиянием калийсберегающих мочегонных препаратов также может усиливаться действие гипотензивных препаратов и других мочегонных средств.
Ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина. При применении эплеренона в комбинации с ингибитором АПФ и/или блокатором рецепторов ангиотензина риск гиперкалиемии может повышаться. Рекомендуется осуществлять тщательный контроль за уровнем калия в сыворотке крови и показателями функции почек, особенно у пациентов с риском нарушения функции почек, например у лиц пожилого возраста. Эплеренон не следует применять сочетанно в тройной комбинации вместе с ингибитором АПФ и блокатором рецепторов ангиотензина (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Литий. Исследования взаимодействия эплеренона с литием не проводились. При этом имеются данные, что у пациентов, получающих литий одновременно с ингибиторами АПФ и мочегонными препаратами, отмечали случаи токсического действия лития (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Следует избегать одновременного применения эплеренона и препаратов лития. Если нет возможности избежать применения этой комбинации, требуется контролировать уровень лития в плазме крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Циклоспорин, такролимус. Циклоспорин и такролимус могут вызвать нарушение функции почек и повысить риск развития гиперкалиемии. Следует избегать одновременного применения эплеренона и циклоспорина или такролимуса. При необходимости назначения циклоспорина и такролимуса при лечении эплереноном рекомендуется тщательно контролировать уровень калия в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
НПВП. За счет непосредственного влияния на клубочковую фильтрацию лечение НПВП может привести к ОПН, особенно у лиц группы высокого риска (пожилой возраст и/или обезвоживание). Пациентам, применяющим эплеренон и НПВП, до начала лечения следует обеспечить адекватный водный режим и контролировать их функцию почек.
Триметоприм. Одновременное применение триметоприма и эплеренона повышает риск развития гиперкалиемии. Следует контролировать уровень калия в сыворотке крови и показатели функции почек, особенно у лиц пожилого возраста и пациентов с нарушением функции почек.
Блокаторы α1-адренорецепторов (например празозин, альфузозин). При сочетанном применении блокаторов α1-адренорецепторов и эплеренона существует возможность усиления гипотензивного действия и/или возникновения ортостатической гипотензии. При одновременном применении блокаторов α1-адренорецепторов следует контролировать клиническое состояние пациентов относительно ортостатической гипотензии.
Трициклические антидепрессанты, нейролептики, амифостин, баклофен. Одновременное применение этих лекарственных средств и эплеренона может усиливать гипотензивное действие и повышать риск возникновения ортостатической гипотензии.
ГКС, тетракозактид. При одновременном применении этих лекарственных средств и эплеренона существует возможность ослабления гипотензивного действия вследствие задержки жидкости и натрия.
Фармакокинетические взаимодействия
Эплеренон не является ингибитором изоферментов CYP 1A2, CYP 2C19, CYP 2C9, CYP 2D6 или CYP 3A4, а также субстратом или ингибитором Р-гликопротеина.
Дигоксин. Уровень системной экспозиции (AUC) дигоксина при одновременном применении с эплереноном возрастает на 16% (90% ДИ 4–30%). Следует с осторожностью назначать дигоксин в дозе, близкой к верхней границе терапевтического диапазона.
Варфарин. Клинически значимых фармакокинетических взаимодействий с варфарином не описано. Следует с осторожностью назначать варфарин в дозах, близких к верхней границе терапевтического диапазона.
Субстраты CYP 3A4. Результаты фармакокинетических исследований с образцами-субстратами CYP 3A4 (то есть мидазоламом и цизапридом) не выявили признаков выраженных фармакокинетических взаимодействий при одновременном применении этих препаратов и эплеренона.
Ингибиторы CYP 3A4
Мощные ингибиторы CYP 3A4: при одновременном применении эплеренона и препаратов, подавляющих активность фермента CYP 3A4, возможно развитие выраженных фармакокинетических взаимодействий. Под влиянием мощного ингибитора CYP 3A4 (кетоконазол — 200 мг 2 раза в сутки) AUC эплеренона увеличивается на 441% (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Противопоказано одновременное применение эплеренона и мощных ингибиторов CYP 3A4 (кетоконазола, итраконазола, ритонавира, нелфинавира, кларитромицина, телитромицина и нефазадона) (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Слабые и умеренные ингибиторы CYP 3A4. Применение одновременно с эритромицином, саквинавиром, амиодароном, дилтиаземом, верапамилом и флуконазолом приводит к выраженным фармакокинетическим взаимодействиям с повышением уровня AUC на 98–187%. Соответственно, при одновременном назначении эплеренона и слабых или умеренных ингибиторов CYP 3A4 доза эплеренона не должна превышать 25 мг (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Индукторы CYP 3A4. Одновременное применение эплеренона и зверобоя (мощный индуктор CYP 3A4) приводит к снижению AUC эплеренона на 30%. Применение более мощных индукторов CYP 3A4 (таких как рифампицин) может приводить к более выраженному уменьшению AUC эплеренона. Из-за риска снижения эффективности эплеренона не рекомендуется применять одновременно с этим препаратом мощные индукторы CYP 3A4 (рифампицин, карбамазепин, фенитоин, фенобарбитал, зверобой) (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Антациды. Исходя из результатов клинического фармакокинетического исследования, при одновременном применении эплеренона и антацидных препаратов не предполагается выраженных взаимодействий.
Передозировка
сообщений о побочных реакциях, связанных с передозировкой эплеренона у людей, не получено. Ожидается, что наиболее вероятными проявлениями передозировки у человека будут артериальная гипотензия или гиперкалиемия. Эплеренон невозможно вывести из организма с помощью гемодиализа. Эплеренон эффективно связывается с активированным углем. При развитии артериальной гипотензии следует начинать поддерживающее лечение. При развитии гиперкалиемии следует начинать терапию согласно стандартам.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.