фармакодинамика. Эплеренон оказывает относительную селективность в связывании с рекомбинантными рецепторами человека к минералокортикоидам по сравнению с его взаимодействием с рекомбинантными рецепторами человека к ГКС, прогестерону и андрогенам. Эплеренон препятствует связыванию рецепторов с альдостероном — важным гормоном ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, который участвует в регуляции АД и задействован в патофизиологических механизмах развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Применение эплеренона приводит к стойкому повышению уровня ренина и альдостерона в плазме крови, что свидетельствует об угнетении негативного обратимого влияния альдостерона на секрецию ренина. Повышение активности ренина и уровня альдостерона в плазме крови, возникающее в результате, не приводит к угнетению действия эплеренона.

Существуют данные, что добавление эплеренона к стандартной схеме лечения у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (класс II–IV по классификации NYHA) приводит к ожидаемому дозозависимому повышению уровня альдостерона. Аналогично и другие данные подтверждают повышение уровня альдостерона и блокирование рецепторов к минералокортикоидам.

Имеется информация, что эплеренон снижает риск летального исхода в основном за счет снижения смертности в результате нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы. Отсутствуют данные о влиянии эплеренона на ЧСС, продолжительность комплекса QRS или интервалов P–R и Q–T.

Фармакокинетика. Поглощение и распределение. Абсолютная биодоступность эплеренона неизвестна. C max препарата в плазме крови достигается через 2 ч. C max в плазме крови и AUC изменяются пропорционально дозе в диапазоне 10–100 мг и менее пропорционально при применении в дозе >100 мг. Равновесное состояние наступает в течение 2 дней от начала лечения. Прием пищи не влияет на абсорбцию препарата. Эплеренон связывается с белками плазмы крови примерно на 50% и главным образом связывается с альфа-1-кислыми гликопротеинами. Мнимый объем распределения эплеренона в равновесном состоянии расценивают как равный 50±7 л. Эплеренон не склонен к связыванию с эритроцитами.

Метаболизм и выведение. Метаболизм эплеренона преимущественно осуществляется за счет фермента CYP 3A4. В плазме крови человека не выявлено никаких активных метаболитов эплеренона. Менее 5% дозы эплеренона выводится с мочой и калом в неизмененном виде. После перорального приема разовой дозы радиоактивно меченного препарата приблизительно 32% дозы выводится из организма с калом и примерно 67% — с мочой. T ½ эплеренона составляет около 3–5 ч. Мнимый клиренс из плазмы крови составляет приблизительно 10 л/ч.

Применение у пациентов особых групп

Возраст, пол и раса. Значительных различий в фармакокинетике эплеренона при приеме в дозе 100 мг у мужчин и женщин не выявлено. У лиц пожилого возраста в равновесном состоянии отмечали повышение уровней C max (22%) и AUC (45%) по сравнению с пациентами более молодого (18–45 лет) возраста. У пациентов негроидной рассы в равновесном состоянии C max была ниже на 19%, а AUC — на 26% (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Почечная недостаточность. У пациентов с тяжелой формой почечной недостаточности AUC и C max в равновесном состоянии повышаются на 38 и 24% соответственно. У лиц, находящихся на гемодиализе, эти показатели ниже на 26 и 3% соответственно. Корреляции между клиренсом эплеренона в плазме крови и клиренсом креатинина не установлено. Эплеренон не выводится при гемодиализе (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

Печеночная недостаточность. При применении эплеренона в дозе 400 мг у пациентов с умеренными поражениями печени (класс В по классификации Чайлда — Пью) C max и AUC эплеренона в равновесном состоянии повышаются на 3,6 и 42% соответственно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).

Сердечная недостаточность. У пациентов с сердечной недостаточностью (класс II–IV по классификации NYHA) значения C max и AUC в равновесном состоянии на 38 и 30% выше, чем у здоровых добровольцев соответствующего возраста, массы тела и пола. Имеются данные, что клиренс эплеренона у пациентов с сердечной недостаточностью не отличается от клиренса этого препарата у здоровых добровольцев пожилого возраста.