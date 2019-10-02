Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Как и все офтальмологические лекарства, которые применяются местно, препарат также может системно всасываться. Тимолол является блокатором β-адренорецепторов, поэтому при местном применении возможны все побочные эффекты, которые наблюдаются также при системном применении блокаторов β-адренорецепторов, в том числе обострение стенокардии Принцметала, обострение тяжелых нарушений циркуляции и артериальная гипотензия, сердечная недостаточность. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно появления признаков ухудшения и побочных реакций. При применении тимолола зарегистрированы реакции со стороны дыхательной системы и сердца, в том числе летальный исход вследствие бронхоспазма у больного с астмой, а также редкие смертельные случаи, связанные с сердечной недостаточностью. Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы вследствие бронхоспазма у пациентов с астмой после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов. Дорзотимол следует применять с осторожностью пациентам с легким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием легких и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.

Пациентов с тяжелыми периферическими сосудистыми нарушениями или нарушениями кровообращения (то есть тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.

Нарушение функции печени

Применение Дорзотимола® у больных с нарушением функции печени не исследовалось, поэтому таким больным его следует применять с осторожностью.

Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности

Как и все офтальмологические лекарства, которые применяются местно, препарат также может системно всасываться. Дорзоламид, как и сульфаниламиды, содержит сульфонамидную группу. Поэтому при местном применении возможны побочные эффекты, которые наблюдаются также при системном применении сульфонамидных препаратов. В случае появления признаков острых реакций или повышенной чувствительности прием лекарства следует прекратить.

Отмечались местные побочные явления со стороны органов зрения, подобные тем, которые наблюдаются при применении капель дорзоламида. В случае появления таких реакций следует рассмотреть возможность прекращения приема Дорзотимола®.

Больные с атопией или острой анафилактической реакцией на различные аллергены могут при приеме блокаторов β-адренорецепторов проявлять чувствительность к повторному случайному, диагностическому или терапевтическому применению указанных аллергенов. Возможно также, что такие больные не реагируют на обычные дозы адреналина, применяемые при анафилактической реакции. Следует сообщать анестезиологу о том, что пациент получает тимолол.

Анестезия при хирургическом вмешательстве.

Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Следует сообщать анестезиологу о том, что пациент получает тимолол.

Прекращение лечения

Как и в случае системного применения блокатора β-адренорецепторов, местное применение тимолола больным с коронарной болезнью сердца нужно проводить постепенно.

Эффекты блокаторов β-адренорецепторов

Лечение блокаторами β-адренорецепторов может скрывать некоторые симптомы гипогликемии у больных с диабетом и пациентов с гипогликемией. Следует применять блокаторы β-адренорецепторов с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, или пациентам с лабильным диабетом.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов может скрывать некоторые симптомы гипертиреоза. Резкое прекращение применения блокатора β-адренорецепторов может обострить симптомы или привести к появлению новых.

Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострить симптомы миастении гравис.

Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.

Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы

Прием внутрь ингибитора карбоангидразы связан с уролитиазом вследствие нарушения кислотно-щелочного равновесия, особенно у больных с почечными камнями в анамнезе. Хотя при применении Дорзотимола®, глазных капель, не отмечалось нарушений кислотно-щелочного баланса, есть отдельные случаи появления уролитиаза.

Поскольку Дорзотимол® содержит ингибитор карбоангидразы для местного применения, который всасывается системно, у больных с почечными камнями в анамнезе повышен риск появления уролитиаза.

Другое

Больным с острой глаукомой закрытоугольного типа нужно также применение других лекарств вместе с теми, которые применяются для снижения глазного давления. Применение Дорзотимола® больным с острой глаукомой закрытоугольного типа не исследовалось.

Есть случаи появления отека роговой оболочки и необратимой декомпенсации роговой оболочки у пациентов с хронической болезнью роговой оболочки или пациентов, перенесших хирургические вмешательства на глазу и принимавших дорзоламид. Этим больным дорзоламид для местного лечения применение следует применять с осторожностью.

У больных, принимавших лекарства для предотвращения слезотечения, наблюдалось шелушение роговицы после фильтрационного вмешательства.

Известно о случаях нечувствительности к тимололу при его длительном офтальмологическом применении. В ходе клинических исследований, в которых наблюдали за 164 больными в течение не менее 3 лет, не отмечалось статистически значимой разницы в значении среднего глазного давления после его начальной стабилизации.

Использование контактных линз

Дорзотимол®, глазные капли, содержит консервант хлорид бензалкония, который может вызывать раздражение глаз. Перед применением капель нужно снять контактные линзы и снова их надеть не ранее чем через 15 минут. Известно, что хлорид бензалкония может обесцветить контактные линзы.