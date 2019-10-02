Дорзотимол (Dorzotymol®) (251995) - инструкция по применению ATC-классификация
Дорзотимол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: дорзоламид и тимолол;
5 мл раствора содержит дорзоламида гидрохлорида 0,11125 г, что эквивалентно 0,10001 г дорзоламида, и тимолола малеата 0,03416 г, что эквивалентно 0,02499 г тимолола;
вспомогательные вещества: бензалкония хлорид, манит (E 421), натрия цитрат, натрия гидроксид, гидроксиэтилцелюлоза, вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные, раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная и бесцветная или почти бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противоглаукомные препараты и миотические средства. Блокаторы β-адренорецепторов. Тимолол, комбинации.
Код АТС S01E D51.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Дорзотимол® содержит два компонента — дорзоламид и тимолол. Оба компонента снижают глазное давление путем понижения секреции внутриглазной жидкости, но механизмы действия разные.
Дорзоламид — сильный ингибитор карбоангидразы II у человека. Ингибируя карбоангидразу цилиарного тела, он снижает секрецию внутриглазной жидкости из-за замедления образования бикарбонатных ионов с последующим уменьшением концентрации натрия и жидкости.
Тимолол является неселективным блокатором β-адренергических рецепторов. Точный механизм снижения тимололом глазного давления полностью не выяснен, хотя исследования с помощью флюоресцина и исследования томографий указывают на уменьшение выделения внутриглазной жидкости. Но в некоторых исследованиях замечено небольшое повышение ее выделения. Комбинированное действие дорзоламида и тимолола вызывает большее снижение внутриглазного давления, чем действие каждого из них в отдельности.
Местное применение Дорзотимола®, глазных капель, снижает повышенное глазное давление, независимо от того связано ли это повышение с глаукомой. Повышенное глазное давление является главным фактором риска в патогенезе повреждения глазного нерва и потере поля зрения вследствие глаукомы. Глазное давление снижается без обычных побочных явлений миотических средств, которыми является, например, есть ночная слепота, спазм аккомодации и сужение зрачка.
Фармакокинетика.
В отличие от ингибиторов карбоангидразы, принимаемых внутрь, дорзоламид при местном применении действует непосредственно на глаз, даже в небольших дозах, чем уменьшается также его системное действие. Клинические исследования показали, что таким образом можно снизить интраокулярное давление не нарушая кислотно-щелочной и электролитный баланс как это происходит при применении ингибиторов карбоангидразы.
Дорзоламид поступает в периферический кровоток и при местном применении. Чтобы оценить величину системного ингибирования карбоангидразы при местном применении препарата, определяли концентрацию активного вещества и метаболитов в плазме и эритроцитах, а также ингибирование активности карбоангидразы в эритроцитах. Дорзоламид накапливается в эритроцитах при длительном применении в результате селективного связывания с карбонангидразой II типа, причем в плазме в свободной форме сохраняется в очень низких концентрациях. С активного вещества образуется один N-дезэтильний метаболит, который слабее тормозит активность (карбонангидраза II типа), чем активное вещество, но тормозит также и активность менее активного фермента (карбонангидраза I типа). Метаболит также накапливается в эритроцитах, где связывается примерно сначала с карбоангидразы I типа. Дорзоламид с белками плазмы связывается приблизительно на 33%. Выделяется сначала с мочой, причем в неизмененном виде. Метаболит также выделяется с мочой. После прекращения применения препарата дорзоламид выводится нелинейно из эритроцитов, и выведение характеризуется начальным быстрым снижением концентрации этого компонента и последующей медленной фазой с периодом полувыведения около 4 месяца.
Во время исследований плазменной концентрации активного вещества у 6 пациентов отмечалось системное действие тимолола после местного применения глазных капель с тимололом 0,5% дважды в день. Максимальная концентрация в плазме после утренней дозы составляла 0,46 нг/мл и 0,35 нг/мл после обеденной дозы.
Показания
Дорзотимол® применяют для лечения повышенного глазного давления у больных с:
- открытоугольной глаукомой;
- псевдоэксфолиативной глаукомой;
в качестве дополнительной терапии при лечении блокаторами β-адренорецепторов или в качестве монотерапии, когда лечение блокаторами β-адренорецепторов не было успешным или блокаторы β-адренорецепторов противопоказаны.
Противопоказания
Капли Дорзотимол® противопоказаны больным:
- с повышенной чувствительностью к одному или к обоим активным веществам или к любому вспомогательному веществу;
- с реактивной болезнью дыхательных путей, включая бронхиальную астму, и бронхиальную астму в анамнезе или с тяжелым обструктивным легочным заболеванием;
- с синусовой брадикардией, синдромом слабости синусового узла, синоатриальным блоком, атриовентрикулярной блокадой II и III степени, которая не контролируется кардиостимулятором, выраженной сердечной недостаточностью, кардиогенным шоком;
- с тяжелым нарушением функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин) и гиперхлоремическим ацидозом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Дорзотимол® не рекомендуется одновременно принимать с:
- пероральными ингибиторами карбоангидразы;
- другими местными блокаторами β-адренорецепторов.
В ходе клинических испытаний Дорзотимол® применяли одновременно с нижеприведенными лекарствами, при этом не было выявлено нежелательных взаимодействий с ингибиторами АПФ, блокаторами кальциевых каналов, мочегонными средствами, нестероидными противовоспалительными препаратами, в том числе ацетилсалициловой кислотой и гормонами (например с эстрогеном, инсулином и тироксином).
Однако существует возможность возникновения дополнительных эффектов и артериальной гипотензии и/или выраженной брадикардии при одновременном применении тимолола малеата с блокаторами кальциевых каналов для перорального применения, препаратами, снижающими выработку катехоламинов, или блокаторами β-адренорецепторов, антиаритмическими препаратами (включая амиодарон), гликозидами наперстянки , парасимпатомиметиками, наркотическими средствами и ингибиторами моноаминооксидазы.
Зарегистрированы случаи системного действия блокаторов β-адренорецепторов (например замедление пульса, депрессия) при одновременном применении ингибитора CYP2D6 (хинидин, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) и тимолола.
Несмотря на то, что при монотерапии Дорзотимолом® эффект на зрачок минимальный или отсутствует, существуют единичные случаи развития мидриаза при сочетанном применении тимолола малеата и адреналина.
Блокаторы β-адренорецепторов могут усиливать гипогликемический эффект противодиабетических препаратов.
Отмена клонидина может вызвать обострение артериальной гипертензии, а прием блокаторов β-адренорецепторов может ее дополнительно усилить.
Особенности применения
Реакции со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
Как и все офтальмологические лекарства, которые применяются местно, препарат также может системно всасываться. Тимолол является блокатором β-адренорецепторов, поэтому при местном применении возможны все побочные эффекты, которые наблюдаются также при системном применении блокаторов β-адренорецепторов, в том числе обострение стенокардии Принцметала, обострение тяжелых нарушений циркуляции и артериальная гипотензия, сердечная недостаточность. Необходимо наблюдать за состоянием пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями относительно появления признаков ухудшения и побочных реакций. При применении тимолола зарегистрированы реакции со стороны дыхательной системы и сердца, в том числе летальный исход вследствие бронхоспазма у больного с астмой, а также редкие смертельные случаи, связанные с сердечной недостаточностью. Сообщалось о развитии реакций со стороны дыхательной системы вследствие бронхоспазма у пациентов с астмой после применения некоторых офтальмологических блокаторов β-адренорецепторов. Дорзотимол следует применять с осторожностью пациентам с легким/умеренным хроническим обструктивным заболеванием легких и только при условии, что ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Пациентов с тяжелыми периферическими сосудистыми нарушениями или нарушениями кровообращения (то есть тяжелые формы болезни Рейно или синдрома Рейно) следует лечить с осторожностью.
Нарушение функции печени
Применение Дорзотимола® у больных с нарушением функции печени не исследовалось, поэтому таким больным его следует применять с осторожностью.
Иммунологические реакции и реакции гиперчувствительности
Как и все офтальмологические лекарства, которые применяются местно, препарат также может системно всасываться. Дорзоламид, как и сульфаниламиды, содержит сульфонамидную группу. Поэтому при местном применении возможны побочные эффекты, которые наблюдаются также при системном применении сульфонамидных препаратов. В случае появления признаков острых реакций или повышенной чувствительности прием лекарства следует прекратить.
Отмечались местные побочные явления со стороны органов зрения, подобные тем, которые наблюдаются при применении капель дорзоламида. В случае появления таких реакций следует рассмотреть возможность прекращения приема Дорзотимола®.
Больные с атопией или острой анафилактической реакцией на различные аллергены могут при приеме блокаторов β-адренорецепторов проявлять чувствительность к повторному случайному, диагностическому или терапевтическому применению указанных аллергенов. Возможно также, что такие больные не реагируют на обычные дозы адреналина, применяемые при анафилактической реакции. Следует сообщать анестезиологу о том, что пациент получает тимолол.
Анестезия при хирургическом вмешательстве.
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут блокировать системное влияние агонистов β-адренорецепторов, например адреналина. Следует сообщать анестезиологу о том, что пациент получает тимолол.
Прекращение лечения
Как и в случае системного применения блокатора β-адренорецепторов, местное применение тимолола больным с коронарной болезнью сердца нужно проводить постепенно.
Эффекты блокаторов β-адренорецепторов
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может скрывать некоторые симптомы гипогликемии у больных с диабетом и пациентов с гипогликемией. Следует применять блокаторы β-адренорецепторов с осторожностью пациентам, склонным к спонтанной гипогликемии, или пациентам с лабильным диабетом.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может скрывать некоторые симптомы гипертиреоза. Резкое прекращение применения блокатора β-адренорецепторов может обострить симптомы или привести к появлению новых.
Лечение блокаторами β-адренорецепторов может обострить симптомы миастении гравис.
Офтальмологические блокаторы β-адренорецепторов могут вызывать сухость глаз. Пациентов с заболеваниями роговицы следует лечить с осторожностью.
Дополнительные эффекты ингибирования карбоангидразы
Прием внутрь ингибитора карбоангидразы связан с уролитиазом вследствие нарушения кислотно-щелочного равновесия, особенно у больных с почечными камнями в анамнезе. Хотя при применении Дорзотимола®, глазных капель, не отмечалось нарушений кислотно-щелочного баланса, есть отдельные случаи появления уролитиаза.
Поскольку Дорзотимол® содержит ингибитор карбоангидразы для местного применения, который всасывается системно, у больных с почечными камнями в анамнезе повышен риск появления уролитиаза.
Другое
Больным с острой глаукомой закрытоугольного типа нужно также применение других лекарств вместе с теми, которые применяются для снижения глазного давления. Применение Дорзотимола® больным с острой глаукомой закрытоугольного типа не исследовалось.
Есть случаи появления отека роговой оболочки и необратимой декомпенсации роговой оболочки у пациентов с хронической болезнью роговой оболочки или пациентов, перенесших хирургические вмешательства на глазу и принимавших дорзоламид. Этим больным дорзоламид для местного лечения применение следует применять с осторожностью.
У больных, принимавших лекарства для предотвращения слезотечения, наблюдалось шелушение роговицы после фильтрационного вмешательства.
Известно о случаях нечувствительности к тимололу при его длительном офтальмологическом применении. В ходе клинических исследований, в которых наблюдали за 164 больными в течение не менее 3 лет, не отмечалось статистически значимой разницы в значении среднего глазного давления после его начальной стабилизации.
Использование контактных линз
Дорзотимол®, глазные капли, содержит консервант хлорид бензалкония, который может вызывать раздражение глаз. Перед применением капель нужно снять контактные линзы и снова их надеть не ранее чем через 15 минут. Известно, что хлорид бензалкония может обесцветить контактные линзы.
Способ применения и дозы
В случае монотерапии рекомендуется закапывать по 1 капле Дорзотимола® в конъюнктивальный мешок больного глаза два раза в день. В случае местного применения нескольких офтальмологических средств нужно делать перерыв в 10 минут.
Больных следует предупредить, что нужно вымыть руки перед применением и не касаться пипеткой глаза и окружающих поверхностей.
Больных также необходимо проинформировать, что при неправильном обращении с глазными каплями эти растворы могут быть контаминированы бактериями, которые вызывают инфекцию глаз. При применении контаминированного раствора возможны тяжелые поражения с последующей потерей зрения.
Больные пожилого возраста
Указанная дозировка касается также лиц пожилого возраста.
Дети
Препарат не применяют детям.
Порядок применения.
В медиальный угол каждого глаза закапать по 1 капле. Легко нажать на зону слезного мешка сразу после закапывания капель, чтобы уменьшить возможность системного поглощения Дорзотимола®.
Побочные реакции
В ходе клинических исследований наблюдались побочные эффекты, которые уже отмечались при приеме дорзоламида и/или тимолола.
В клинических исследованиях участвовали 1035 больных. Около 2,4% из них прервали лечения из-за побочных явления со стороны органов зрения и около 1,2% больных — из-за местных реакций, связанных с аллергией или повышенной чувствительностью (например воспаление век и конъюнктивит).
В течение клинических исследований и в постмаркетинговый период наблюдались следующие побочные явления с такой частотой: очень часто: ≥ 1/10; часто: ≥ 1/100 до < 1/10; нечасто: ≥ 1/1000 до < 1/100; редко: ≥ 1/10 000 до < 1/1000.
Со стороны иммунной системы.
Редко: симптомы системных аллергических реакций, в том числе ангионевротический отек, крапивница, зуд, сыпь, анафилактические реакции.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительных тканей.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Редко: системная красная волчанка.
Со стороны нервной системы.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Часто: головная боль
Редко: головокружение, парестезии.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Часто: головная боль
Нечасто: головокружение.
Редко: потеря сознания, парестезии, симптомы миастении гравис, пониженное либидо, геморрагический инсульт, церебральная ишемия.
Психиатрические нарушения.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Нечасто: депрессия.
Редко: бессонница, ночные кошмары, потеря памяти.
Со стороны органов зрения.
Комбинация тимолола с дорзоламидом.
Очень часто: пощипывание и жжение.
Часто: конъюнктивная инфекция, затуманивание зрения, эрозия роговицы, зуд глаз, слезотечение.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Часто: воспаление века, раздражение века.
Нечасто: иридоциклит.
Редко: раздражение, в том числе покраснение, боль в глазу, шелушение век, временная близорукость (исчезает после прекращения лечения), отек роговицы, снижение внутриглазного давления, абляция увеита (после фильтрационной операции).
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Часто: симптомы раздражения глаза, в том числе блефарит, кератит, сниженная чувствительность роговицы, сухость слизистой оболочки глаза.
Нечасто: нарушение зрения, в том числе изменения в преломлении света (из-за прекращения миотического лечения в некоторых случаях).
Редко: птоз, двоение в глазах, абляция увеита (после фильтрационной операции).
Неизвестно: зуд, слезотечение, покраснение, нечеткость зрения, эрозия роговицы.
Со стороны органов слуха.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Редко: звон в ушах.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Нечасто: брадикардия, обмороки.
Редко: артериальная гипотензия, боль в грудной клетке, пальпитация, отек, аритмия, конгестивная застойная сердечная недостаточность, блокада сердца, остановка сердца, церебральная ишемия, хромота, феномен Рейно, ощущение холода в кистях и стопах.
Со стороны дыхательной системы, грудной клетки и средостения.
Комбинация тимолола с дорзоламидом.
Часто: синусит.
Редко: одышка, дыхательная недостаточность, ринит, бронхоспазм.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Редко: носовое кровотечение.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Нечасто: одышка.
Редко: бронхоспазм (преимущественно у больных с уже существующей бронхоспастической болезнью), кашель.
Со стороны пищеварительной системы.
Комбинация тимолола с дорзоламидом.
Очень часто: нарушение вкусовых ощущений.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Часто: тошнота.
Редко: раздражение горла, сухость во рту.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Нечасто: тошнота, диспепсия.
Редко: диарея, сухость во рту.
Со стороны кожи и подкожных тканей.
Комбинация тимолола с дорзоламидом.
Редко: контактный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, хронический эпидермальный некролиз.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Редко: сыпь.
Тимолол, глазные капли, раствор.
Редко: аллопеция, псориазоформная сыпь или обострение псориаза.
Со стороны почек и мочевыделительной системы.
Комбинация тимолола с дорзоламидом.
Нечасто: уролитиаз.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез.
Тимолола малеат, глазные капли, раствор.
Редко: болезнь Пейрони, снижение полового влечения.
Общие нарушения.
Дорзоламид, глазные капли, раствор.
Нечасто: астения/слабость.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.
После вскрытия флакона глазные капли следует применить в течение 4 недель.
Упаковка
По 5 мл раствора во флаконе-капельнице; 1 флакон-капельница в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Ядран-Галенская Лаборатория д.д./Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Свильно 20, 51000 Риека, Хорватия/Svilno 20 51000 Rijeka, Croatia.