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Гуна-Фем (Guna-Fem) (251978) - инструкция по применению ATC-классификация

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Гуна-Фем (Guna-Fem)
Цена в городе Киев
Без рецепта
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
G02C X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/13566/01/01 от 02.10.2019

Гуна-Фем инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Ampc 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 12DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 30DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 200DH — 2 мл, Epiphysis Suis 6DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 12DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 30DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Suprarenalis Suis 6DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 12DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 30DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 200DH — 2 мл, Glandula Thymi Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 200DH — 2,5 мл, Hypothalamus Suis 6DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 12DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 30DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 200DH — 2 мл, Hypophysis Suis 6DH — 2 мл, Hypophysis Suis 12DH — 2 мл, Hypophysis Suis 30DH — 2 мл, Hypophysis Suis 200DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 6DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 12DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 30DH — 2 мл, Melatonina 6DH — 2,5 мл, Melatonina 12DH — 2,5 мл, Melatonina 30DH — 2,5 мл, Melatonina 200DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 6DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 12DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 30DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 200DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 6DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 12DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 30DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 200DH — 2,5 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 30% об. этанола.

1 мл препарата содержит 21 краплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта этилового.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Ampc — стимуляция клеточной активности.

Corpus Luteum Suis — регулирование синтеза женских половых гормонов.

Epiphysis Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.

Glandula Suprarenalis Suis — регулирование кортизола и синтез катехоламинов; регулирования синтеза полового гормона.

Glandula Thymi Suis — регулирование синтеза тимического гормона.

Glandula Thyreoidea Suis — регулирование гормона щитовидной железы.

Hypophysis Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.

Hypothalamus Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.

Lilium Tigrinum — регулирование синтеза женских половых гормонов.

Melatonin — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.

Ovarium Suis — регулирование синтеза женских половых гормонов.

Pancreas Suis — регулирование ответа инсулина — нерегулярные в условиях стресса.

Фармакокинетика.

Не применяется для гомеопатического лекарственного средства.

Показания

Функциональные расстройства в течение менструального цикла, климактерический синдром, резкая смена настроения женщин, психический и физический стресс у женщин, нарушения нейроэндокринного баланса.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучались.

Особенности применения

Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.

Способ применения и дозы

Принимать за 15 минут до еды или натощак. Перед каждым приемом активно взболтать 10–15 раз. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 20 капель 2 раза в сутки со столовой ложкой воды.

Курс лечения — 3 месяца. При необходимости курс можно продолжить.

Дети

Применяется в педиатрии в пубертатном возрасте.

Побочные реакции

Не обнаружено.

Срок годности

5 лет.

После вскрытия флакона — 3 месяца.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Гуна С.п.а.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.