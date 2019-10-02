Принимать за 15 минут до еды или натощак. Перед каждым приемом активно взболтать 10–15 раз. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.

Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 20 капель 2 раза в сутки со столовой ложкой воды.

Курс лечения — 3 месяца. При необходимости курс можно продолжить.