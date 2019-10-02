Гуна-Фем (Guna-Fem) (251978) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Гуна-Фем инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 мл капель оральных содержат: Ampc 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 6DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 12DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 30DH — 2 мл, Corpus Luteum Suis 200DH — 2 мл, Epiphysis Suis 6DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 12DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 30DH — 2,5 мл, Epiphysis Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Suprarenalis Suis 6DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 12DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 30DH — 2 мл, Glandula Suprarenalis Suis 200DH — 2 мл, Glandula Thymi Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thymi Suis 200DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 6DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 12DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 30DH — 2,5 мл, Glandula Thyreoidea Suis 200DH — 2,5 мл, Hypothalamus Suis 6DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 12DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 30DH — 2 мл, Hypothalamus Suis 200DH — 2 мл, Hypophysis Suis 6DH — 2 мл, Hypophysis Suis 12DH — 2 мл, Hypophysis Suis 30DH — 2 мл, Hypophysis Suis 200DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 6DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 12DH — 2 мл, Lilium Tigrinum 30DH — 2 мл, Melatonina 6DH — 2,5 мл, Melatonina 12DH — 2,5 мл, Melatonina 30DH — 2,5 мл, Melatonina 200DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 6DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 12DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 30DH — 2,5 мл, Ovarium Suis 200DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 6DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 12DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 30DH — 2,5 мл, Pancreas Suis 200DH — 2,5 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 краплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор с запахом спирта этилового.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Ampc — стимуляция клеточной активности.
Corpus Luteum Suis — регулирование синтеза женских половых гормонов.
Epiphysis Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.
Glandula Suprarenalis Suis — регулирование кортизола и синтез катехоламинов; регулирования синтеза полового гормона.
Glandula Thymi Suis — регулирование синтеза тимического гормона.
Glandula Thyreoidea Suis — регулирование гормона щитовидной железы.
Hypophysis Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.
Hypothalamus Suis — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.
Lilium Tigrinum — регулирование синтеза женских половых гормонов.
Melatonin — сбалансирование женской нейроэндокринной нервной системы.
Ovarium Suis — регулирование синтеза женских половых гормонов.
Pancreas Suis — регулирование ответа инсулина — нерегулярные в условиях стресса.
Фармакокинетика.
Не применяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
Функциональные расстройства в течение менструального цикла, климактерический синдром, резкая смена настроения женщин, психический и физический стресс у женщин, нарушения нейроэндокринного баланса.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не изучались.
Особенности применения
Во время приема препарата рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.
Способ применения и дозы
Принимать за 15 минут до еды или натощак. Перед каждым приемом активно взболтать 10–15 раз. Капли держать во рту до 2 мин. Разрешается разводить капли в 10–15 мл воды.
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: 20 капель 2 раза в сутки со столовой ложкой воды.
Курс лечения — 3 месяца. При необходимости курс можно продолжить.
Дети
Применяется в педиатрии в пубертатном возрасте.
Побочные реакции
Не обнаружено.
Срок годности
5 лет.
После вскрытия флакона — 3 месяца.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл капель оральных во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.