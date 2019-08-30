Гуна-Прогестерон (Guna-Progesteron) (251976) - инструкция по применению ATC-классификация
- Инструкция
- Аналоги
Гуна-Прогестерон инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: 100 мл капель оральных содержат: Progesterone D6 100 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 30% об. этанола.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный раствор от бесцветного до светло-желтого цвета с запахом этилового спирта.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое лекарственное средство.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Согласно концепции физиологической регуляционной медицины, Progesterone D6 стимулирует синтез эндогенного прогестерона в женском организме и восстанавливает чувствительность прогестероновых рецепторов в органах-мишенях. За счет динамической активации в процессе приготовления и доведения до концентрации, идентичной концентрации гормона в межклеточном матриксе организма, ГУНА-ПРОГЕСТЕРОН достигает эффектов регуляции, стимуляции синтеза эндогенного прогестерона и восстановления рецепторной чувствительности к нему. Прогестерон — гормон желтого тела, гестаген. Вызывает изменения в эндометрии, готовя его к имплантации оплодотворенной яйцеклетки, обеспечивает нормальное течение беременности, блокирует сократимость матки, особенно беременной, влияет на развитие молочных желез.
Фармакокинетика.
Не применяется для гомеопатического лекарственного средства.
Показания
Недостаточность синтеза эндогенного прогестерона. Лечение гиперэстрогемии, в том числе при синдроме поликистозных яичников. Предменструальный синдром.
Противопоказания
Вагинальное кровотечение неизвестной этиологии. Наличие злокачественной опухоли молочной железы и репродуктивных органов или подозрение на ее наличие. Заболевание печени и печеночная недостаточность. Тромбофлебит и тромбоэмболия в анамнезе. Гиперчувствительность к прогестерону или этанолу.
Особенности применения
При приеме лекарственного средства рекомендуется отказаться от алкоголя, сахара, приправ, копченых продуктов, продуктов из свинины.
Способ применения и дозы
20 капель 2 раза в день со столовой ложкой (15 мл) воды. Принимать за 15 минут до еды или натощак. Курс лечения — 3–6 месяцев. При необходимости курс может быть продлен после консультации с лечащим врачом.
Лечение гиперэстрогении, в том числе при синдроме поликистозных яичников — с 15 по 24 день менструального цикла. Курс лечения — 3–6 месяцев. При необходимости курс может быть продлен после консультации с лечащим врачом.
Предменструальный синдром, альгодисменорея — прием препарата начинают за 8 дней до начала менструации и прекращают по ее окончанию.
Хранить подальше от источников электромагнитных волн: телевизора, мобильного телефона, СВЧ-печи, музыкального центра и т.д.
Дети
Применяют девушкам после наступления полового созревания.
Побочные реакции
Могут возникать кратковременные симптомы гиперсаливации и тошноты.
При появлении любых нежелательных реакций следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 30 мл оральных капель во флаконе-капельнице в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Гуна С.п.а.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Виа Пальманова, 69 — 20132 Милан, Италия.