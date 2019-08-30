20 капель 2 раза в день со столовой ложкой (15 мл) воды. Принимать за 15 минут до еды или натощак. Курс лечения — 3–6 месяцев. При необходимости курс может быть продлен после консультации с лечащим врачом.

Лечение гиперэстрогении, в том числе при синдроме поликистозных яичников — с 15 по 24 день менструального цикла. Курс лечения — 3–6 месяцев. При необходимости курс может быть продлен после консультации с лечащим врачом.

Предменструальный синдром, альгодисменорея — прием препарата начинают за 8 дней до начала менструации и прекращают по ее окончанию.

Хранить подальше от источников электромагнитных волн: телевизора, мобильного телефона, СВЧ-печи, музыкального центра и т.д.